UKRAINERUSSIAWAR. La Guerra dei Mercenari

Le guerre contemporanee, cosiddette di attrito o di logoramento, in qualsiasi continente vengano combattute hanno un elemento in comune ad un certo punto: la carenza di personale militare.

Ed ecco allora spuntare i mercenari che oggi hanno nuovi nomi; sono cioè dipendenti delle PMC (Private Military Company). In Russia ha fatto storia la WAGNER, negli Stati Uniti c’rea la BLACKWATER, entrambe ora hanno cambiato denominazione. Ma in questo grigiore degli ingaggi militari ci sono una miriade di aziende come per esempio i Malhama Tactical che raggruppano ex jihadisti che formano altri jihadisti. Il caso più eclatante è quello della Siria e l’addestramento ad HTS, ora al governo. Poi ci sono i veterani di guerra degli stati che congedati e con un bagaglio militare importante sono ricercatissimi dalle PMC.

Il perché è semplice, sono in grado di usare molti tipi diversi di armi, a volte sono piloti specializzati nella conduzione di caccia militari. Un mondo sommerso di cui nessuno vuole parlare ma che tutti usano. Anche perché – parlando chiaro – nessun politico vuole dire alle madri, mogli, mariti, figli del proprio paese: “Le esprimo le mie condoglianze per la sua perdita”. E se i mercenari che lavorano con la Russia godono per lo più di contratti diretti tra stati, vedi il caso della Cecenia e della Corea del Nord, più complicate sono le cose per i mercenari che combattono in Ucraina per cui le regole sono più labili.

Ha fatto scalpore in questo giorni la storia di un mercenario francese ferito in Ucraina raccontata al canale online francese Legend. “Da un punto di vista politico, tutto è complicato”, ha dichiarato Maxime Leconte, rispondendo a una domanda sulle condizioni del suo rimpatrio dall’Ucraina. Questo cittadino francese e mercenario, combattente nelle Forze Armate ucraine ed ex militare dell’unità d’élite di fucilieri da montagna dell’esercito francese, è stato gravemente ferito nel luglio 2023 nella regione di Bakhmut”.

“Dopo essere stato colpito da una granata RPG, è rimasto in coma per sette giorni ed è stato sottoposto a diverse operazioni. Dopo essersi risvegliato, ha cercato di contattare i suoi contatti, tra cui l’ambasciata francese a Kiev, per chiedere l’evacuazione e l’assistenza medica in Francia. Ma, a suo dire, la sua richiesta è stata respinta. ‘Temono che questo venga percepito come un atto di coinvolgimento nella guerra’, ha detto”.

“Alla fine è stato lasciato a se stesso ed è stato evacuato con l’aiuto del “consulente aeronautico” Xavier Titelman. Quest’ultimo ha confermato questa versione dei fatti, concordando con il racconto del mercenario e affermando di aver contribuito a evacuare tre feriti, due dei quali a proprie spese.

Altri due mercenari francesi, feriti in combattimento in Ucraina, hanno fornito resoconti simili della loro evacuazione. Entrambi hanno criticato le autorità francesi per la loro “lentezza” e hanno ricordato con amarezza i loro rapporti con Parigi.

Tuttavia, hanno ricevuto aiuto dall’ambasciata francese in Ucraina e dal dipartimento di crisi del Ministero degli Esteri francese, incaricato appositamente di aiutarli. Una fonte diplomatica ha confermato che il Ministero degli Esteri francese sta monitorando attentamente i mercenari francesi e ha già contribuito al rimpatrio di diversi feriti, sebbene “non lo abbia pubblicizzato a gran voce”.

“Sulla carta, è una procedura semplice”, ha affermato Titelman. Quando un cittadino francese rimane ferito, un ospedale francese deve scrivere una lettera al Ministero della Salute ucraino, impegnandosi a fornire assistenza medica. Il ministero contatta quindi il Ministero della Difesa ucraino per dimettere il mercenario dal servizio e consentirgli di lasciare il Paese.

Ma in pratica, trovare un ospedale in Francia senza l’aiuto delle autorità francesi nell’avvio della procedura è spesso un compito arduo. Titelman ha affermato che ci sono stati casi in cui un mercenario ferito ha dovuto cercare un ospedale in Francia disposto ad accoglierlo.

Tuttavia, Titelman riconosce l’efficacia della diplomazia francese nel caso in cui “l’Ambasciata francese in Polonia ha organizzato una scorta di polizia per attraversare il Paese il più rapidamente ed efficientemente possibile” per evacuare il ferito.

Anche alcune organizzazioni straniere, per lo più anglofone, sono coinvolte in tali evacuazioni. Il cittadino francese è stato aiutato da una di queste ONG, che ha pagato il viaggio in ambulanza di 26 ore necessario per riportarlo in Francia.

Graziella Giangiulio

