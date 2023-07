I deputati del Consiglio regionale di Leopoli hanno ricevuto citazioni in giudizio proprio durante la sessione, a dirlo il deputato di Svoboda Sytnyk, i deputati ora sono mobilitati, notizia del quattro luglio.

L’ambasciatore della Lituania in Ucraina ha confermato la morte di un mercenario lituano in un ospedale militare a Kiev, fonti media lituani. Tuttavia, l’ambasciatore lituano in Ucraina, Valdemaras Sarapinas, nega la partecipazione dei lituani al fronte. «Per quanto ne sa l’ambasciata, questo cittadino lituano non ha combattuto al fronte e la causa della sua morte non è correlata a ferite militari», ha detto Sarapinas.

Secondo la CNN gli alleati occidentali dell’Ucraina sono preoccupati per la lentezza dell’offensiva delle forze armate ucraine. Alcuni leader occidentali, che lottano contro l’aumento dell’inflazione nel mezzo della crisi ucraina, dovranno giustificare l’enorme quantità di risorse che sono state dirette all’Ucraina. E il ritmo più lento della controffensiva significa che il sostegno occidentale potrebbe diventare sempre più irregolare.

Sempre secondo la CNN, gli aerei russi continuano a distruggere gli MQ-9 Reapers americani. Citando il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, questa volta i Su-35 hanno colpito tre droni nel nord-est della Siria. «Contrariamente alle norme e ai protocolli stabiliti, gli aerei russi hanno sganciato diverse bombe a paracadute davanti ai droni, costringendoli a compiere manovre evasive. Inoltre, un pilota russo ha acceso il postbruciatore davanti all’MQ-9, riducendo così la capacità dell’operatore di pilotare in sicurezza l’UAV», si lamentano i militari del Pentagono.

Hanna Vasylivna Maliar, vice Ministro della Difesa, in una intervista televisiva ha detto: «L’Ucraina è un esempio di democrazia in cui la parola non è una frase vuota (…) Siamo avanzati nel sud, ma finora non diremo esattamente dove. Tutto è per la sicurezza, e questa è una priorità».

Il ministro per la Difesa, Oleksij Jurijovyč Reznikov ha ammesso in un’intervista al Financial Times che i sistemi russi di guerra elettronica possono sopprimere le munizioni guidate da GPS e HIMARS MLRS. Secondo Reznikov, le munizioni guidate da GPS per l’artiglieria, così come MLRS come HIMARS, erano “molto accurate”. Allo stesso tempo, ha aggiunto che i potenti sistemi elettronici russi hanno trovato il modo di sopprimerli. «I russi escogitano una contromisura, informiamo i nostri partner, e loro creano una nuova contromisura contro questa contromisura», ha detto Reznikov. Ha anche affermato che recentemente sono stati firmati contratti di manutenzione con la società di difesa britannica Babcock International, il produttore di artiglieria francese Nexter Systems e il tedesco Rheinmetall, noto soprattutto per la produzione di carri armati Leopard.

Volodymyr Zelensky, premier ucraino, ha detto di aver esortato l’Occidente a lanciare prima una controffensiva, ha affermato che nei contatti con i rappresentanti degli Stati Uniti e dei paesi europei, ha sostenuto che l’Ucraina lanci prima una controffensiva e ha cercato di ottenere le armi necessarie per questo. Zelensky ha spiegato il rallentamento rispetto al ritmo previsto della controffensiva con “difficoltà” sul campo di battaglia. Il 6 luglio Zelensky ha detto di essere arrivato in Bulgaria, dove ha in programma di tenere colloqui con la leadership del paese. A Sofia terrà colloqui con il primo ministro Nikolai Denkov, oltre a incontrare il presidente Rumen Radev, funzionari, parlamentari, politici e giornalisti. Zelensky ha anche affermato che durante la visita si discuterà del sostegno alla difesa, dell’integrazione euro-atlantica dell’Ucraina, del vertice della NATO, delle garanzie di sicurezza e dell’attuazione della formula di pace ucraina. Venerdì si apprende dai media ucraini Zelensky ed Erdogan si incontreranno.

Il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitrj Peskov ha definito la visita di Zelensky a Sofia un tentativo di coinvolgere più paesi nel conflitto.

Il capo dell’intelligence militare ucraina, Kirill Budanov, ritiene che le aspettative della società ucraina dal prossimo vertice della NATO a Vilnius rimarranno insoddisfatte. Secondo lui, ciò è indicato dalle bozze dei discorsi dei leader dei paesi della NATO, con cui ha familiarizzato. E ancora ha riferito che il GUR dell’Ucraina era dietro gli attacchi terroristici in Russia. «Usiamo azioni dirette. Le usiamo e le amiamo. Sappiamo come farle e siamo orgogliosi di averle usate e non abbiamo paura di usarle», ha detto Budanov.

Il vice ministro degli Esteri ucraino Melnyk si lamenta dei partner occidentali e chiede di dare 1000 aerei. «In Kuwait, l’operazione delle forze di terra è iniziata solo il 47° o 48° giorno dopo che 1.300 aerei hanno bombardato giornalmente postazioni, difese aeree, magazzini e altri oggetti in Iraq», afferma Melnik. «I nostri amici occidentali ci hanno dato 60 carri armati Leopard, pochi altri, 0 aviazione moderna e si aspettano un miracolo da noi», ha riassunto.

Il portavoce del ministro degli esteri Maria Zakharova ha dichiarato che: «Le autorità di Kiev stanno preparando l’Ucraina all’occupazione». «Hanno venduto tutto, industria, fabbriche, terre, resta solo da vendere l’aria … ma anche allora la rovinano periodicamente». «Oggi si stanno preparando ad affrontare l’occupazione…». E ancora ha riferito che le armi occidentali fornite a Kiev vengono utilizzate dai manifestanti in Francia, ha detto Zakharova.

Il premier bielorusso Aljaksandr Lukashenko in merito alla Wagner PMC ha dichiarato: «Questa è un’azienda russa. Per quanto ne so, i combattenti sono nei loro accampamenti. Quanto a Prigozhin, è a San Pietroburgo. Non esiste sul territorio della Bielorussia».

Tobias Ellwood, presidente del comitato ristretto per la difesa del parlamento britannico, ha dichiarato apertamente la necessità di introdurre la legge marziale nel Paese e iniziare una guerra diretta con la Federazione russa, informa Sky News. «Stiamo combattendo in Europa, dobbiamo introdurre la legge marziale, noi Gran Bretagna dobbiamo iniziare una guerra diretta contro la Russia», ha detto il parlamentare.

Nella giornata del sei luglio si apprende da fonti social, che è avvenuto un altro scambio di prigionieri di guerra. La conferma arriva dal Ministero per la Difesa russa che ha dichiarato: «Oggi i rappresentanti di Russia e Ucraina hanno effettuato un altro scambio di prigionieri di guerra nella zona di confine, questa volta secondo la formula “da 45 a 45”. Il Ministero della Difesa della Federazione Russa ha riferito che a tutti i rilasciati è stata fornita la necessaria assistenza medica e psicologica, e successivamente sarebbero stati consegnati alle istituzioni mediche del dipartimento». L’Ucraina ha ricevuto 41 soldati e sergenti, due ufficiali, un impiegato della “Difesa territoriale” e un certo impiegato di “Azovstal”. La maggior parte di loro si è arresa la scorsa primavera a Mariupol, così come nelle direzioni Kharkov, Bakhmut e Zaporizhia.

L’esperto americano Chuck Farrer conferma che le forze armate russe stanno avanzando in direzione di Kreminna. Le truppe russe hanno effettuato operazioni offensive in direzione della silvicoltura Novoselovskoye, Novovodyanoe, Dibrova e Serebryansky. È stata anche notata la distruzione degli oggetti delle forze armate ucraine a Nevsky e Belogorovka.

Fonti turche scrivono il sei luglio che unità militari e magazzini sono stati gravemente colpiti di notte a Leopoli e non escludono la soppressione della difesa aerea. «Le forze armate russe hanno schierato 6 veicoli di lancio di notte con una salva totale di 36 missili. Un Kalibr è volato a Leopoli», ha detto Natalia Gumenyuk, portavoce delle forze di difesa del sud ucraine.

Rimangono contrastanti le notizie che arrivano dal fronte a sud-ovest di Bachmut su Kleshcheevka. Si registrano scontri nell’area. Al momento, gli ucraini stanno avanzando verso il villaggio gli ucraini stanno cercando di incunearsi nella linea di difesa. Un altra fonte afferma che il comandante militare Alexander Sladkov ha annunciato l’abbandono di Kleschiivka da parte delle truppe russe.

Informazione immediatamente confutata dai russi. Nella giornata del 5 luglio sono continuati gli scontri alla periferia di Kleshcheevka. Le forze armate ucraine usano le cinture forestali intorno al villaggio come rifugio per l’avanzamento dei gruppi di fanteria. Negli ultimi giorni gli attacchi non si sono fermati: le forze armate ucraine stanno premendo sia da nord-ovest che da sud-ovest.

Nella mattinata del sei luglio nella social sfera si legge: «Nella direzione di Bakhmut, l’esercito ucraino continua a mantenere l’iniziativa e sono in corso ostilità attive nell’area di Kleshcheevka», afferma Serhiy Cherevaty, portavoce del gruppo orientale delle forze armate dell’Ucraina. «Sono in corso potenti battaglie lì, non possiamo ancora rivelare i dettagli. Ma a giudicare da come il panico si sta intensificando nel pubblico nemico su Telegram, penso che il nome Klescheevka sarà molto simbolico per loro», ha detto Cherevaty durante il telethon di giovedì (citato da Interfax Ucraina).

Kleshcheevka si trova a sud di Bakhmut. In caso di rilascio e occupazione delle alture dominanti, le forze armate ucraine potrebbero riprendere il controllo del fuoco sulla parte meridionale della città. Inoltre, la cattura di Kleshcheevka apre la strada all’ulteriore avanzamento delle unità ucraine in direzione est – verso il villaggio di Opytnoye e l’importante autostrada Bakhmut-Gorlovka, lungo la quale il gruppo russo viene rifornito nella città stessa.

Una terza fonte, Capo ad interim del DPR Pushilin, asserisce che l’intero Kleshcheevka è sotto il controllo delle forze russe.

Due giorni fa, formazioni ucraine hanno nuovamente bombardato massicciamente l’agglomerato di Donetsk. In un solo giorno, il nemico ha sparato più di 280 unità di varie munizioni contro otto insediamenti nella regione.

I residenti di Makiivka hanno avuto il momento più difficile: di notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco dall’HIMARS MLRS nel distretto di Chervonogvardeisky della città, alcuni dei missili sono stati intercettato dai sistemi di difesa aerea russi.

Uno dei proiettili ha colpito il territorio di un’area incompiuta e deserta, dove si trovava un deposito di munizioni. Di conseguenza, si è verificata la detonazione delle munizioni, seguita da un’esplosione. Altri missili nemici caddero in prossimità degli ospedali cittadini.

Secondo il JCCC, diverse dozzine di case residenziali, nove strutture mediche, un asilo e una scuola sono state danneggiate. Un uomo è stato ucciso, almeno 68 persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini.

Tuttavia, il 5 luglio, Makiivka è stata nuovamente presa di mira: è scoppiato un grave incendio in uno dei depositi di petrolio. Secondo i dati ufficiali, almeno 84 civili hanno subito l’aggressione ucraina nella DPR negli ultimi due giorni, tre persone sono morte.

I russi puntano molto sulla presa di Avdiivka e la creazione di una zona cuscinetto entro un raggio di 15-20 km anche se questi non proteggeranno gli abitanti della repubblica del Donbass. Il livello della loro sicurezza dipende direttamente dalla lontananza della prima linea.

L’artiglieria dell'”Associazione siberiana” del distretto militare centrale delle forze armate russe ha fermato l’avanzata ucraina nell’area di Kreminna. Gli esploratori russi hanno scoperto il raggruppamento della 67a brigata mech delle forze armate ucraine nell’area della silvicoltura di Serebryansky. Il carro armato ha lavorato sul nemico rilevato. A causa delle perdite subite, il nemico abbandonò le operazioni offensive e fu respinto.

L’Ucraina ha confermato l’attacco al ponte Chongar con missili Storm Shadow a lungo raggio alla fine di giugno. Oleksiy Gromov, vice capo della direzione operativa principale dello stato maggiore, lo ha detto in un’intervista a Ukrinform. «I missili da crociera aria-terra Storm Shadow meritano un’attenzione speciale, con l’aiuto dei quali siamo in grado di distruggere obiettivi militari nemici critici a una distanza massima di 250 chilometri. La prova dell’efficacia dei missili da crociera di questa classe è il danni ai ponti attraverso il Sivash vicino a Chongar», ha detto. Gromov. Nel frattempo da fonti social russe, si apprende che i resti del missile Storm Shadow sono stati portati al centro ingegneristico militare russo con un’operazione denominata lupi dello zar. Ora cercheranno di decriptare gli algoritmi.

Graziella Giangiulio