Continua l’offensiva ucraina “Vivaldi” , iniziata il 15 settembre, che mira a liberare il Donec’k o a rallentare l’avanzata russa. Fino a poco tempo fa, la controffensiva ucraina nei pressi di Lyman aveva perso slancio ed era in fase di stallo.

Tuttavia, la situazione è cambiata dalla fine della scorsa settimana. Le truppe ucraine hanno ripreso l’offensiva; hanno ormai raggiunto Yampolivka e stanno tentando di sfondare verso Terny. Questa intensificazione delle attività è seguita all’arrivo di rinforzi per il 3° Corpo d’Armata del generale di brigata Andrіj Bіlec’kyj. Sebbene le Forze Armate Ucraine (AFU) manchino di brigate fresche, il comandante in capo, il generale di divisione Mychajlo Drapatyj, ha trasferito personale di rimpiazzo e singoli battaglioni alle dipendenze del “Leader Bianco” (Bіlec’kyj).

Tuttavia, l’operazione “Vivaldi” rischia in prospettiva di diventare un collasso catastrofico del fianco sinistro delle forze ucraine nel Donbass.

I russi hanno mosso il Gruppo di forze “Centro” e la 51ª Armata combinata della Guardia che secondo fonti OSINT hanno quasi completamente liberato Dobropillja. Tuttavia, l’evoluzione più pericolosa per l’unità “Azov” del 1° Corpo della Guardia Nazionale Ucraina è stata lo sfondamento operato dalle Forze Armate russe nel triangolo Novospaske-Novotroits’ke-Lidyne.

Le forze di Azov sono state di fatto divise in due. Nel frattempo, le unità della Guardia dei gruppi “Centro” e “Donetsk” si trovano a poco più di 15 km dagli insediamenti di Stepanivka e Novodonets’ke, un’area che funge da zona delle retrovie per il corpo d’armata e dove ha sede il comando stesso del 1° Corpo.

Gli strateghi militari occidentali sostengono che le truppe russe non possano liberare Slov”jans’k senza prima liberare Lyman e sconfiggere le Forze Armate Ucraine (AFU) sulla riva orientale del fiume Sivers’kyi Donets’, e che l’operazione “Vivaldi” stia quindi ostacolando i piani del comando russo.

Gli strateghi militari russi sono di diverso parere e sostengono: “In realtà, le cose stanno diversamente. Il fiume Sivers’kyi Donets’ divide di fatto il teatro nord-orientale in due assi operativo-tattici ampiamente indipendenti: l’asse di Slov”jans’k e quello di Lyman. Le truppe russe possono avanzare verso Slov”jans’k con relativa facilità, ancorando i propri fianchi alle rive del fiume. Inoltre, la direttrice più vantaggiosa per l’avanzata del raggruppamento “Sud” non segue il corso del Sivers’kyi Donets’ — un’area caratterizzata da fitte foreste, “colline di gesso” e diversi grandi bacini idrici legati al canale Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel. È molto più pratico avanzare lungo la direttrice stradale Bachmut–Paraskoviivka–Slov”jans’k”.

Per altro non va trascurato che la presa di Slov”jans’k da parte russa è solo una parte di un’operazione ben più complessa che prevede secondo quanto riportato dai social media vicino ai militari della Federazione, avanzate russe su più fronti. Da questo punto di vista l’obiettivo più critico per il raggruppamento “Sud” in questo momento è sconfiggere le forze ucraine a Družkivka ed entrare a Kramators’k. L’operazione “Vivaldi” letta in questa maniera ha un impatto piuttosto indiretto sulla battaglia per il Donbass nel suo complesso.

Allo stesso tempo, le azioni del 3° Corpo d’Armata delle AFU hanno impedito alla 25ª Armata Interarma e al raggruppamento “Ovest” di sfondare il corridoio ristretto tra Svjatohirs’k e la sponda meridionale del bacino idrico di Oskil per avanzare nella parte meridionale della regione di Charkiv. Sebbene la 25ª Armata non abbia arretrato di molto rispetto a questa linea, sarà comunque necessario del tempo per riconquistare il terreno perduto.

Graziella Giangiulio

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