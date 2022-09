Il due settembre l’Ucraina ha confermato che ha avuto luogo un altro scambio di prigionieri di guerra. Il luogo non è stato indicato, ma con un’alta probabilità lo scambio è avvenuto nella regione di Zaporozhya. L’Ucraina afferma che le sono stati consegnati 14 prigionieri di guerra del 30° e 58° Ombr, che furono fatti prigionieri la scorsa primavera. Chi ha avuto indietro la Russia, non è dato a sapere, ma secondo fonti ucraine lo scambio dovrebbe essere stato uno a uno.

Il cinque settembre si apprende dalla social sfera afferente alla Russia che l’attività ucraina sulla direttrice Nikolaevo-Krivorozhskoe si è in qualche modo attenuata, il che indica la decisione del comando ucraino di concentrare temporaneamente gli sforzi per consolidare i risultati raggiunti, arruolare nuove riserve, rifornirle le munizioni, dopodiché l’offensiva, con un alto grado di probabilità, continuerà. Nel bollettino del ministero della Difesa della Federazione Russa, infatti, è ri-apparsa la 57ª brigata di fanteria meccanizzata ucraina, che sembrava essere stata completamente schiacciata nel “calderone di Severodonetsk”, ma in un mese e mezzo è stata ripristinata e già lanciata nell’offensiva.

A quanto pare, è questione di tempo prima che un’altra brigata che partecipa alle battaglie vicino a Severodonetsk, la 24a Brigata meccanizzata, che è stata recentemente riequipaggiata con carri armati BMP80A sloveni e T-72 polacchi, appaia nell’area. Tanto più che i funerali dei combattenti di questa unità sono già stati ripresi nella regione di Lvov. È quindi probabile che lo Stato Maggiore ucraino abbia rafforzato il raggruppamento in direzione di Kherson con ben tre brigate della riserva, ritenendo apparentemente sufficientemente stabile la difesa nel Donbass. Tutto ciò indica che il mese di settembre sarà caratterizzato dalla “battaglia per Kherson”.

Di seguito riportiamo la situazione al fronte nella direttrice Peski, rilevata alle ore 17.00 del 5 settembre 2022. L’11° reggimento della Milizia Popolare della DNR, e quindi composto da personale ucraino filorusso, sta assaltando le posizioni delle forre armare ucraine sulla circonvallazione di Donetsk, tra gli insediamenti di Peski e Pervomaiskoye. Dopo una prolungata preparazione di artiglieria, sono iniziati i combattimenti per le roccaforti delle forze armate ucraine vicino al ponte sulla circonvallazione di Donetsk tra Peski e Pervomayskoye.

Nei rapporti, gruppi d’assalto dell’11° reggimento del Fronte Nazionale della DNR, supportati da veicoli blindati, sono riusciti a entrare nel territorio dell’insediamento di Pervomayskoye dal lato di un incrocio stradale sulla Ring Road a sud di Peski. Gli ucraini avrebbero perso due carri armati, due APC e fino a 50 uomini nei combattimenti delle ultime 24 ore alla periferia di Pervomayskoye. A nord di Peski, le unità di Kiev hanno abbandonato le roccaforti vicino alla parte occidentale della pista dell’aeroporto di Donetsk. L’occupazione delle ultime posizioni delle forze armate ucraine lungo la circonvallazione di Donetsk in questa zona consentirà un’offensiva verso Pervomayske e Nevelske a ovest e lungo la circonvallazione a nord verso Vodyanyi.

Il 4 settembre in direzione Kherson gli ucraini hanno detto di aver preso Vysokopolye. I russi hanno confermato la notizia affermando che hanno abbandonato Vysokopolye (4.035 abitanti censiti nel 2019) da parte delle Forze armate russe dopo estenuanti battaglie. In modo particolare due maggiori russi riferiscono che gli ucraini hanno perso molti uomini e attrezzature. Il ritiro delle forze russe si spiega con la riluttanza a perdere uomini in una posizione tenuta dagli ucraini; singoli insediamenti sono passati di mano più di una volta in direzione di Nikolaevsk dall’inizio dell’operazione difensiva.

Ed ora la situazione sulla direzione Nikolaevsko-Krivoy Rog, ultimi rilevamenti alle ore 15.00 del 5 settembre 2022. Durante il settimo giorno dall’inizio dell’offensiva ucraina su Kherson, la linea del fronte si è stabilizzata. Le forze armate ucraine non hanno smesso di trasferire le riserve e di espandere la testa di ponte per avanzare ulteriormente verso Nova Kakhovka e Kherson, ma non sono in grado di sfruttare i propri successi.

Nel corso della notte, le forze armate ucraine hanno iniziato a costituire la loro forza d’urto e a trasferire attrezzature nel settore Posad-Pokrovsky: i rinforzi sono arrivati a Krasnoye Znamya (Lubomirka), Novohryhorivka e Posad-Pokrovske. Unità della 28ª e 59ª brigata ucraina hanno rinforzato la 24ª brigata Yavorivska. Le unità russe del 7° VDD e del 20° MSD hanno aperto il fuoco d’artiglieria contro i rinforzi ucraini, impedendo loro di avanzare e sopprimendo le postazioni di tiro dell’artiglieria. Unità della 33a divisione di fanteria hanno condotto con successo un’incursione sulle posizioni nemiche dalla direzione di Ternovy Pod e hanno catturato il comandante della 59a Ombra delle forze armate regolari di Kiev e un’unità della milizia di Settore Destro.

Nel settore Snigirev del fronte, tutto è relativamente tranquillo: le forze armate russe attaccano periodicamente le postazioni di tiro ucraine e interrompono i tentativi di controffensiva. Un posto di osservazione di Kiev a Kiselevka è stato distrutto.

Nel settore Andriivka del fronte, i combattimenti sono localizzati nello stretto “budello” Andriivka – Sukhoy Stavok. Kostromka è stata posta sotto il controllo delle Forze Armate russe, uno degli attraversamenti stabiliti sull’Ingulets è stato distrutto, le forze ucraine continuano a spostare singoli pezzi di equipaggiamento lungo lo stretto corridoio.

Gli aerei dell’aviazione russa operano senza interruzioni, bruciando attrezzature e rinforzi nemici. La sezione Andriivsky si è trasformata in un grande cimitero, dove il comando continua a mandare persone. Sulla sezione Olginsky del fronte, le forze ucraine hanno usato UAV Bayraktar TB2 sulle posizioni delle forze russe a Olgino e Vysokopolye durante la notte. La linea del fronte si è stabilizzata, con le formazioni ucraine che tentano di conquistare le roccaforti delle forze russe.

