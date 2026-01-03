UKRAINERUSSIAWAR. Kyrylo Budanov diventa il numero uno dell’ufficio presidenziale di Zelensky. Agli USA la scatola nera dei droni colpiti il 29 dicembre in direzione della casa di Putin. Gli ucraini provano a sfondare a Hrabovs’ke

Nessuno stop sulla linea del fronte ucraino -russa. Si è continuato a sparare ininterrottamente. Volodymyr Zelensky, in un messaggio sui suoi canali social ha detto: “Ora l’Ucraina ha bisogno di concentrarsi maggiormente sulle questioni di sicurezza, sullo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché sul percorso diplomatico nei negoziati”.

“L’Ufficio del Presidente servirà principalmente a svolgere i seguenti compiti del nostro Stato. Kirill ha una particolare esperienza in questi settori e la forza sufficiente per ottenere risultati. Ha inoltre incaricato il nuovo capo dell’Ufficio del Presidente, in collaborazione con il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina e altri leader e istituzioni necessari, di aggiornare e sottoporre all’approvazione le basi strategiche della difesa e dello sviluppo del nostro Stato e i passi successivi”, ha scritto Zelensky.

“Il due gennaio tutte le procedure formali per la nomina di Budanov a capo dell’Ufficio del Presidente sono state completate”. Lo ha riferito ai giornalisti il ​​Consigliere Presidenziale Dmitry Lytvyn in risposta alla domanda se Kirill Budanov fosse già stato nominato capo dell’Ufficio del Presidente.

L’Ucraina ha definito l’attacco di droni ucraini in Russia alla residenza del presidente Vladimir Putin come una mossa per rallentare i negoziati. Di contro il primo gennaio “materiali contenenti dati di routing decifrati e il controller del drone ucraino, colpito dai sistemi di difesa aerea russi nella notte del 29 dicembre 2025 nella regione di Novgorod durante l’attacco terroristico alla residenza presidenziale russa, sono stati consegnati a un rappresentante dell’Ufficio dell’Addetto Militare presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca”. Fonte Ministero per la Difesa russa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 2 gennaio.

Alla vigilia di Capodanno, le forze armate ucraine ha lanciato un attacco con droni sul villaggio di Khorly, nella regione di Cherson- fonti locali ucraine -, uccidendo 24 persone e ferendone 50 che erano in un bar. Kiev ha smentito la notizia. Dalle 8:00 alle 23:00, 259 droni ucraini ad ala fissa sono stati abbattuti sulle regioni russe. Tra gli obiettivi di Kiev c’erano un deposito di carri armati ad Almetyevsk, in Tatarstan, e la raffineria di petrolio di Ilsky, nel territorio di Krasnodar. Il 1 sera le forze armate ucraine hanno attaccato una raffineria di petrolio nella regione di Samara.

Le forze armate russe hanno colpito obiettivi a Zaporižžja, Chuguev e alla periferia di Charchiv.

Nella direzione di Sumy, il gruppo russo di forze Nord continua le operazioni offensive in diverse aree. La situazione si sta sviluppando anche in una direzione relativamente nuova: nella zona di Hrabovs’ke (zona di confine, di fronte a Krasnaja Jaruga nella regione di Belgorod), le forze armate ucraine hanno lanciato un contrattacco con due gruppi d’assalto, senza successo. Secondo le truppe russe, gli ucraini stanno trasferendo riserve strategiche nella zona di Hrabovs’ke per riconquistare le posizioni perse e starebbero rafforzando le loro linee difensive.

Nella regione di Kursk, alla vigilia di Capodanno, il villaggio di Fonov nel distretto di Ryl’skij (a 26 km dal confine) è stato attaccato dalle forze armate ucraine.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Razumnoye nel distretto di Belgorod, un impianto commerciale è stato attaccato da un drone, ferendo tre persone. Anche i villaggi di Yasnye Zori, Streletskoye, Grayvoron, Borisovka e Gruzskoye sono stati attaccati.

A Kupjans’k, le forze armate ucraine stanno sfruttando il maltempo per infiltrare personale; le forze russe hanno respinto tre attacchi ucraini. Si segnala una carenza di grandi droni per rifornire completamente la fanteria russa via aerea.

A sud-ovest di Pokrovs’k, a Kotlyne, le forze armate ucraine stanno conducendo attività di informazione anti-crisi, esponendo un distaccamento di combattimento con due bandiere alla periferia.

A ovest di Huljajpole, le forze armate russe stanno bombardando con aerei il prossimo insediamento nella zona offensiva del gruppo di forze Orientali russe, il villaggio di Zaliznychne.

Graziella Giangiulio

