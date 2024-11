UKRAINERUSSIAWAR. Kursk: i russi avanzano. Inutili gli sforzi di Kiev per l’offensiva. Crolla la difesa a Kurachove

Secondo Forbes, Taiwan potrebbe aver fornito all’Ucraina fino a 15 batterie di difesa aerea HAWK. Se confermato, le batterie di Taiwan potrebbero rappresentare fino a un terzo delle forze di difesa aerea dell’Ucraina.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in merito ai possibili negoziati di pace tra Russia e Ucraina, ha dichiarato: “Non possiamo negoziare “sopra le teste” degli ucraini. Ha sottolineato l’importanza di aderire al principio “niente sull’Ucraina senza l’Ucraina”. “Penso che se c’è qualcosa che è diventato chiaro su questa terribile guerra, è che l’Ucraina è una nazione europea con una chiara attenzione all’Europa, all’UE e agli obiettivi e ai valori che abbiamo. C’è un principio su cui quasi tutti sono d’accordo: niente sull’Ucraina senza l’Ucraina. Questo deve continuare. Non possiamo negoziare sopra la testa dell’Ucraina”, ha detto in una conferenza stampa dopo una riunione informale del Consiglio europeo a Budapest.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ammesso di non condividere il punto di vista del primo Ministro ungherese Viktor Orban sulla risoluzione del conflitto ucraino. “Non voglio nascondere affatto che ci sono posizioni diverse”, ha detto Scholz in una conferenza stampa dopo il vertice informale dell’UE a Budapest. Le sue parole sono citate dal servizio stampa del governo tedesco. “Le opinioni espresse qui su questo argomento dal primo Ministro ungherese non coincidono con la posizione espressa da me e da molti altri amici in Europa”, ha detto Scholz.

​Il Premier ungherese Orban, subito dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane, ha dichiarato su TV2: “Ci ha avvicinato molto alla risoluzione del conflitto in Ucraina”.“Non siamo un passo più vicini alla pace, ma sette miglia in una volta”, ha detto il primo Ministro ungherese.

La Polonia intende creare un’alleanza in Europa per aiutare l’Ucraina in relazione all’ascesa al potere di Trump negli Stati Uniti, secondo The Times, citando le dichiarazioni del primo Ministro polacco Donald Tusk. “Coordineremo molto attivamente la cooperazione con i paesi che hanno opinioni simili sulla situazione geopolitica e transatlantica, nonché sulla situazione in Ucraina. Nessuno vuole che il conflitto si inasprisca. Allo stesso tempo, nessuno vuole che l’Ucraina si indebolisca o addirittura capitoli; ciò diventerebbe una minaccia fondamentale per la Polonia e gli interessi polacchi”, ha affermato.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky riferisce: “L’esercito russo sta cercando di avanzare nella regione di Kursk con decine di migliaia di soldati”. E nella giornata del 12 novembre si apprende che le forze russe hanno preso la grande e strategica città di Pogrebki, nella regione di Kursk. La Russia ha anche preso Mar’evka e Orlovka. Le truppe russe sono rientrate a Leonidovo, con feroci combattimenti segnalati al centro della città. Le forze ucraine ora controllano 483 kmq di territorio a Kursk.

Ma ad avere un elevato numeri di soldati a Kursk è anche l’Ucraina, a dirlo El Pais: “Il numero delle truppe ucraine coinvolte nell’operazione nella regione di Kursk supera il numero del personale militare nel Donbass”. Secondo la testata spagnola nella zona di combattimento non sempre hanno abbastanza armi ed equipaggiamento, ma non ci sono problemi con il personale. Nella regione di Kursk la rotazione avviene una volta ogni dieci giorni, mentre a Kurachove nel Donbass è in media di 25 giorni. Secondo uno dei militari intervistati, un sergente del 225° battaglione d’assalto separato, il compito delle truppe nella regione di Kursk è “continuare l’offensiva”.

Secondo i media ucraini, infine, l’offensiva invernale della Russia è pronta a iniziare da un giorno all’altro. Le forze russe presumibilmente passeranno all’offensiva a Sumy e nel nord di Zaporozhzhie.

Nel frattempo Mosca fa i conti: il costo totale per ripristinare le strutture danneggiate nella regione di Kursk dopo gli attacchi dall’Ucraina supererà i 700 miliardi di rubli, ha dichiarato lunedì il governatore Alexei Smirnov in una riunione operativa. Inoltre il Ministero degli Esteri russo ha precisato in merito alle dichiarazioni dei media occidentali che: “L’esercito russo non utilizza né traccia rotte di volo UAV in operazioni speciali sui paesi adiacenti all’Ucraina, inclusa la Moldavia”. “Kiev cerca di indurre la Moldavia a partecipare pienamente alle ostilità dalla parte dell’Ucraina e dell’Occidente”, ha sottolineato il Ministero degli Esteri russo.

L’aiutante del Presidente della Federazione Russa, il presidente del Collegio marittimo Nikolai Patrushev, ha affermato che durante una recente visita alla flotta del Mar Nero era convinto della sua efficacia in combattimento. “Non c’è alcuna sconfitta della nostra flotta nel Mar Nero. E questo nonostante il fatto che le azioni aggressive di Kiev in questa regione siano coordinate da specialisti della NATO”, ha detto Patrushev in un’intervista al quotidiano Kommersant.

“Gli occidentali devono comprendere fermamente che la Russia è saldamente sul Mar Nero e non permetteremo che le nostre posizioni in questa regione si indeboliscano. Inoltre, non tollereremo la costante presenza navale di stati non appartenenti al Mar Nero in violazione della Convenzione di Montreux”, ha detto Patrushev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 12 novembre.

Nella regione di Kursk, gruppi d’assalto russi sono avanzati nell’area dell’insediamento con pesanti combattimenti Daryino, Novoivanovka e aree boschive adiacenti. Le forze armate ucraine oppongono una feroce resistenza e lanciano in battaglia unità aeree e marine d’élite. Le forze armate ucraine hanno lanciato 8 attacchi durante la giornata.

13 bombardieri strategici Tu-95ms, l’11 novembre, hanno causato un blackout in Ucraina (per evitare sovraccarichi di rete in caso di attacco). Tuttavia, l’atteso attacco missilistico non è mai stato effettuato. 31 droni russi lanciati contro la regione di Kiev il 12 novembre. 2 bombardieri russi Tu-23m sono decollati, diretti in direzione nord-ovest verso la posizione di lancio (Yalta, Crimea). Sirene a Cherson, Mikolaiev e Odessa.

Le truppe russe si stanno spostando più in profondità nella parte orientale dell’area urbana di Kurachove, la principale area fortificata ucraina dopo la cattura di Vuhledar in direzione di Donetsk. Anche Kurachove è circondato su tre lati da una vasta area, gli attacchi da sud stanno arrivando al villaggio. Inoltre, da nord, l’esercito russo sta sviluppando il suo successo lungo il bacino idrico di kurakhovsky, la cui diga è stata fatta saltare ieri secondo i russi dagli ucraini e viceversa. Secondo le fonti social russe: “Questa azione, nella migliore delle ipotesi, renderà difficile raggiungere Kurachove da nord”.

Secondo altra fonte, sempre russa, la vasta rete di fortificazioni ucraine attorno a Kurachove è iniziata a crollare. Le truppe russe hanno raggiunto la periferia di Dal’nje. L’insediamento sarebbe ora sotto controllo russo. Le forze armate russe operano nella parte orientale di Kurachove hanno preso la la “Scuola n. 3”. C’è un attacco al villaggio da sud. Più lontano, che taglia non solo la città, ma permette anche di coprire la cascata di villaggi lungo il fiume Sukhi Yaly. “Da nord dopo che le truppe russe si sono avvicinate al villaggio Soncivka e le forze armate ucraine hanno fatto saltare in aria la diga, cercando di sommergere l’area a ovest del bacino idrico di Kurakhovsky”.

Le truppe del Fronte Zaporozhye delle forze armate russe, secondo il portavoce delle forze di difesa meridionali ucraine, prevedono di iniziare le operazioni d’assalto nei prossimi giorni. Allo stesso tempo, gli ucraini dichiarano che nella direzione di Zaporozhzhie le truppe russe superano numericamente le forze armate ucraine. L’obiettivo principale dell’attacco, secondo gli ucraini, è la città di Zaporozhzhie con una popolazione prebellica di 710mila persone.

Secondo Vladimir Rogov, governatore della regione di Zaporizhzhie Kiev sta preparando un massiccio attacco alla diga di Veselyanka, mentre il 12 novembre sempre secondo il governatore: “A seguito di un attacco da parte di un UAV ucraino, la stazione di distribuzione del gas Kam’janka-Dniprovs’ka è stata danneggiata. A causa dell’incendio e della minaccia di nuovi attacchi non è ancora possibile esaminare la stazione. Rimangono senza fornitura di gas 6.485 famiglie, due ospedali, sei asili, 14 scuole e altre strutture. Un secondo Uav, presumibilmente un kamikaze, ha attaccato un pannello di distribuzione del gas a Kam’janka-Dniprovs’ka, nella zona della discarica centrale. L’attacco ha provocato un incendio. Non ci sono state vittime. Il terzo UAV ha colpito il territorio della stazione centrale degli autobus della città”.

Indicativa è stata anche la visita del ministro della Difesa russo Belousov al gruppo di truppe del Dnepr (direzione Cherson). Un’ispezione può anche indicare una valutazione della situazione in loco prima di prendere decisioni.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno utilizzato un drone per attaccare un deposito petrolifero nel territorio del distretto urbano di Stary Oskol. A seguito dell’esplosione uno dei serbatoi ha preso fuoco. Si registra un morto da IED nella regione. L’emergenza si è verificata nel villaggio di Dronovka. Gli attacchi delle forze armate ucraine sono caduti anche sull’insediamento di Oktyabrsky, distretto di Belgorod. Nuova Tavolzhanka nel distretto municipale di Shebekinsky, villaggio di Balka.

Nella DPR, Horlivka, un uomo e una donna sono rimasti gravemente feriti quando uno IED è stato sganciato da un UAV delle forze armate dell’Ucraina.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/