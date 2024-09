Secondo il rapporto del ministero della Difesa russo, è iniziato il 20 settembre l’uso delle munizioni calibro 152 mm, precedentemente scarse, per gli obici Giatsint-B/S prodotti nel 2024. Il tutto a partire dai bombardamenti contro gli ucraini nella regione di Kursk.

I russi hanno neutralizzato gli Starlink di Elon Musk nella regione di Kursk attraverso la strumenti della Special Technology Center LLC: “Stiamo lavorando alla soppressione radiofonica dell’avversario”, ha spiegato il capo del dipartimento. ”Gli ucraini ora stanno incontrando difficoltà, perché sono legati a Elon Musk, e sono entrati nella regione di Kursk, ma lì non funziona niente per loro.” A quanto pare la tecnologia Technology Center LLC blocca il segnale internet e gli Starlink non funzionano.

The Guardian sostiene che il comando militare russo si aspettava presumibilmente un’operazione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk e per diversi mesi ha sviluppato piani per impedirla.

La pubblicazione si riferisce a documenti presumibilmente trovati dall’esercito ucraino nelle posizioni delle forze armate russe nella regione di Kursk: “Ordine del 4 gennaio 2024 per rafforzare l’addestramento dei soldati russi per respingere un attacco a causa della “possibilità che gli ucraini sfondano il confine di stato”. A metà giugno sono stati informati di una possibile offensiva ucraina “in direzione di Yunakovka-Sudzha, con l’obiettivo di prendere il controllo di Sudzha” (avvenuta in agosto) e del tentativo dell’Ucraina di distruggere il ponte sul fiume Seim.

“Nei documenti, i russi hanno scritto della necessità di creare posizioni false con modelli di carri armati e soldati per confondere gli UAV da ricognizione ucraini. Allo stesso tempo, diversi soldati avrebbero dovuto accendere fuochi e camminare con torce di notte. E i falsi colloqui tra i russi avrebbero dovuto essere trasmessi alla radio”, si legge nel materiale.

Nel frattempo dal fronte di Kursk arrivano i primi servizi degli inviati militari cinesi in un servizio tv si vede, il corrispondente militare cinese Liu Yuguang in diretta dalla regione di Kursk.

Nel video si vede, il comandante della brigata internazionale “Quindici” Akhra Avidzba secondo il quale la sua unità ha gravemente colpito le forze speciali ucraine e quelle che le seguono, inclusa la 95a brigata d’assalto aereo separata delle forze armate ucraine e dei terbat, forze speciali, distrutte.

Compare anche il comandante dell’Akhmat, Apti Alaudinov, Alauidnov ha affermato che tutti i tentativi e i piani ucraini di sfondare la centrale nucleare di Kursk sono stati vanificati e non potrà più fare nulla per un mese.

Nel frattempo a Kursk sono arrivati i volontari che hanno prestato giuramento di prestare servizio in un’unità di un nuovo formato per la Russia: i Bars Kursk. La suddivisione è nuova nel significato, nella gestione e nella formalizzazione del servizio, cioè dei termini del contratto.

In sostanza, questa è davvero una milizia, cioè una formazione di volontari che si riunisce per aiutare un esercito a espellere forze ostili, gli ucraini, dal territorio russo.

In termini di gestione, l’innovazione è che lì sarà combinata sia la gestione militare che quella civile, il che dovrebbe aumentare l’efficienza, e al Bars Kursk ci sarà un atteggiamento diverso nei confronti dei combattenti per ovvie ragioni. Sebbene nessuno abbia annullato l’esecuzione obbligatoria dell’ordine. Sebbene il contratto abbia una durata di 6 mesi, può essere rescisso in qualsiasi momento.

La remunerazione prevista dal contratto è inferiore, sebbene, quando si eseguono missioni di combattimento, la differenza sia di circa 50 mila rubli. Sembra che ci siano molte persone, ma ci sono anche molte persone che vogliono venire appositamente per missioni di combattimento, poiché non esiste un’estensione automatica.

“È possibile concludere un contratto con un residente di qualsiasi regione della Russia che desidera aiutare a espellere il nemico dal territorio russo, riportano o social. Al volontario vengono fornite l’uniforme e le armi a spese della Regione di Mosca. La forma è eccellente, il SIBZ è completo. Armi e mezzi di distruzione – a seconda dei compiti.

In un messaggio di arruolamento si legge: “Coloro che desiderano unirsi ai ranghi dei combattenti del nostro distaccamento possono trovare ulteriori informazioni presso gli uffici di registrazione e arruolamento militare del loro luogo di residenza”, nonché chiamando un apposito numero verde.

Graziella Giangiulio

