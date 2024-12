“Finora, l’Ucraina non è pronta per i negoziati con la Russia per porre fine alla guerra nel contesto di forti posizioni negoziali” a dirlo il Capo dell’Ufficio presidenziale Andriy Yermak. “Stiamo parlando di una carenza di armi, nonché di chiare garanzie che Putin non attaccherà più tra due o tre anni”.

“Ecco perché oggi parliamo con i nostri partner, perché è così importante rafforzare l’Ucraina. In generale, dobbiamo sfatare le narrazioni russe secondo cui l’Ucraina voleva la guerra e non l’ha provocata in alcun modo. La Russia non è venuta qui per proteggere qualcuno, perché non ha nemmeno difeso il suo territorio. È importante che Putin continui l’aggressione sul nostro territorio. Pertanto, per avviare i negoziati, l’Ucraina deve essere forte e poi sarà in grado di parlare con la Russia ad armi pari. Perché tutto ciò che esce dal Cremlino è il linguaggio degli ultimatum”, ha detto il funzionario.

Oleksandr Kamyšin capo dello sviluppo dell’industria della difesa ucraina ha riferito che: “L’anno scorso l’Ucraina ha creato un’arma strategica in grado di colpire fino a 2.000 km di profondità nella Russia”. E sempre in materia militare, l’Ucraina attirerà attivamente specialisti [stranieri] per la manutenzione dell’F-16, a darne notizia l’ex ufficiale dell’aeronautica Anatoly Khrapchinsky”. “Ciò garantirà la modernizzazione degli aeromobili secondo standard moderni e aumenterà la mobilità del loro utilizzo, comprese le riparazioni in qualsiasi aeroporto grazie a sistemi di atterraggio di precisione”, un ex ufficiale dell’aeronautica, vicedirettore di un’azienda che produce attrezzature per la guerra elettronica.

Il primo Ministro ucraino Denis Shmygal ha auspicato il rientro degli espatriati: “Kiev ha discusso i dettagli tecnici del ritorno con il governo tedesco e ha concordato la cooperazione per il rapido ritorno degli ucraini”.

Il primo Ministro ungherese Viktor Orban, durante un colloquio con il presidente Vladimir Putin, ha proposto che la Federazione Russa e l’Ucraina effettuino uno scambio di prigionieri alla vigilia di Natale e dichiarino un cessate il fuoco. Lo ha annunciato l’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov. La Russia ha presentato proposte per uno scambio, ma l’Ucraina, secondo il Cremlino, ha respinto l’iniziativa. Questa dichiarazione contraddice quella dei funzionari ucraini del 12 dicembre.

La Russia è pronta a riprendere i negoziati con l’Ucraina, data la comprensione di Kiev della realtà odierna e tenendo conto delle proposte avanzate da Putin, ha detto Medvedev dopo i negoziati con Xi Jinping.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 del 13 dicembre.

Di notte, dopo due giorni di condizioni atmosferiche relativamente “calme”, le forze armate russe hanno lanciato circa 100 Geran nelle retrovie ucraine. Al mattino, i canali ucraini hanno riferito di aver registrato le manovre di lancio da parte russa con Tu-95MS.

Nella regione di Kursk, il gruppo russo di truppe Sever sta conducendo battaglie nel nord del distretto di Sudzhansky. I gruppi d’assalto russi avanzarono nelle piantagioni forestali a est dell’insediamento Novoivanovka e nel villaggio Nikolaevo-Dar’ino. Le forze armate ucraine, dopo aver accumulato riserve, hanno ripreso le operazioni attive e hanno effettuato 3 contrattacchi, ma senza successo.

Nella direzione di Charkiv ci sono pesanti battaglie a Vovčans’k. È stato segnalato l’uso di sostanze chimiche da parte delle forze armate ucraine che danno sintomi di asfissia. Nella direzione di Lyptsi, gli attacchi dei droni FPV delle forze armate russe hanno sventato un attacco delle forze armate ucraine nell’area di un villaggio di dacia.

Sul territorio della regione di Rostov, nella notte, 9 UAV ucraini sono stati distrutti dalla difesa aerea: nei distretti di Novoshakhtinsk, Zernogradsky, Myasnikovsky, Neklinovsky. 1 UAV delle forze armate ucraine è stato distrutto in serata nella regione di Bryansk.

Notizie contrastanti vengono dalla direzione Kupjans’k, a sud dell’insediamento Dvorichna dove i russi espandono la testa di ponte sulla riva destra del fiume Oskil.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe sono avanzate nella parte meridionale di Soncivka e hanno preso l’insediamento all’alba, occupando anche le cinture forestali vicine. A sud-ovest di Pokrovs’k e truppe avanzano da Novotroits’ke verso ovest.

In direzione Kurachove, unità dell’esercito russo stanno già avanzando nella parte centrale di Kurachove lungo le strade Nagornaya 1 e Nagornaya 2, Prokofiev, Zaporozzia Avenue. Le forze armate ucraine stanno crollando a Uspenivka, Veselyi Hai, Hannivka. I canali ucraini definiscono la situazione “critica”.

In direzione Vremivka a sud-est di Velyka Novosilka, è stata presa sotto controllo un’area di 4 chilometri per 1,6. A ovest di Velyka Novosilka, le forze armate russe stanno avanzando in direzione di Storozheve e Neskuchne.

Sul fronte di Zaporozzia, le forze armate russe stanno colpendo le aree di concentrazione ucraine e i punti degli operatori UAV in direzione Vasylivka.

Nella regione di Belgorod di notte, il distretto di Belgorod è stato attaccato da droni ucraini, un civile è rimasto ferito. Nel villaggio di Oktyabrsky, nel distretto di Belgorod, un drone FPV ha attaccato un’auto. Nella zona del villaggio di Oktyabrsky un edificio commerciale è stato danneggiato a seguito di un attacco di droni FPV. Un drone è stato abbattuto da un sistema di difesa aerea sopra il villaggio di Razumnoye. La città di Shebekino è stata colpita dal fuoco dell’artiglieria delle forze armate ucraine. Il villaggio di Novaya Tavolzhanka, distretto di Shebekinsky, è stato attaccato da un drone.

Nella DPR continua il bombardamento di Horlivka con proiettili a grappolo calibro NATO.

Graziella Giangiulio

