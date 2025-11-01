UKRAINERUSSIAWAR. Kupjans’k truppe ucraine accerchiate. Zelensky non vuole i giornalisti nelle aree accerchiate o semi accerchiate dai russi a Kupjans’k, Pokrovs’k e Myrnohrad

Non si placa la discussione Russia America sui test nucleari: il vicepresidente statunitense Vance ha dichiarato che “a volte è necessario effettuare dei test per assicurarsi che tutto funzioni”. Anche se, informa il Washington Post, “i preparativi per la ripresa dei test nucleari negli Stati Uniti potrebbero richiedere anni”, citando ex dipendenti del sito di test nucleari del Nevada. La pubblicazione osserva che gli esperti sono rimasti “perplessi e allarmati” dall’annuncio di Trump di una ripresa immediata dei test nucleari. Hanno spiegato che gli Stati Uniti hanno “perso esperienza nei test fisici”, poiché non ne hanno condotti per oltre tre decenni.

Dalla Russia a commentare in materia il Segretario del Consiglio di Sicurezza, Sergei Shoigu secondo cui: “I test nucleari non si sono fermati in nessun Paese, nemmeno per un solo giorno, ma non sono test fisici, bensì basati su modelli matematici, ha dichiarato. “I test non si sono fermati in nessun Paese, nemmeno per un solo giorno o un’ora. Ma l’unica cosa è che sono stati condotti utilizzando tecnologie computazionali e non si trattava di test fisici, bensì di modelli matematici”, ha dichiarato Shoigu in una conferenza stampa durante il festival internazionale “Popoli della Russia e della CSI”. Secondo lui, tali test sono necessari. “Tali test vengono condotti perché tutto ciò richiede un’attenzione costante, un miglioramento costante”, ha aggiunto il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo.

In materia militare si apprende che gli Stati Uniti prevedono di ritirare parte del loro contingente militare da Bulgaria, Ungheria e Slovacchia a dicembre. Lo riporta il Kyiv Post. La pubblicazione aveva precedentemente riferito che l’amministrazione Trump si sta preparando a ritirare 1.000 soldati statunitensi dalla Romania. Si sottolinea che la riduzione del numero di truppe statunitensi in Europa è legata alla volontà del Pentagono di concentrare le risorse nell’emisfero occidentale.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino è tornato a parlare di ciò che sta succedendo sulla linea del fronte: “La situazione più difficile si verifica attualmente nella zona di Pokrovs’k. Come nelle settimane precedenti, i combattimenti sono più intensi lì, con una forte concentrazione di truppe russe” . “Le Forze Armate russe stanno cercando di consolidare le loro posizioni con tutti i mezzi possibili. La situazione a Kupjans’k rimane difficile, ma le nostre forze hanno un maggiore controllo in questi giorni e continuiamo a difendere le nostre posizioni”, ha dichiarato nel suo discorso serale.

Secondo il presidente ucraino: “La Russia subirà perdite di almeno 50 miliardi di dollari a causa delle sanzioni recentemente imposte. I partner continueranno a esercitare pressioni sulla Russia e le forniture di petrolio dai paesi arabi al mercato globale impediranno bruschi aumenti dei prezzi”. E ha continuato affermando: “L’Ucraina scambia regolarmente informazioni con i paesi chiave riguardo a individui e programmi russi soggetti a sanzioni. Il ruolo della Cina è di particolare importanza. È importante che si unisca agli sforzi per scoraggiare l'”aggressore” e impedire alla Russia di prolungare la guerra”, ha affermato Zelensky.

La legge marziale e la mobilitazione in Ucraina sono state prorogate di altri 90 giorni, dal 5 novembre al 3 febbraio 2026, Zelenskyy ha firmato le relative leggi il 31 ottobre.

Un pacco è esploso in un ufficio postale di Kiev: cinque dipendenti sono rimasti feriti, secondo la polizia. L’incidente è avvenuto presso il centro di smistamento di un operatore postale durante un’ispezione del pacco.

La Russia ha utilizzato un missile 9M729, in grado di trasportare armi nucleari, contro l’Ucraina, afferma il Ministro degli Esteri Sybiha. Secondo lui, i lanci sono iniziati il ​​21 agosto, pochi giorni dopo l’incontro Trump-Putin in Alaska. Da allora, la Russia ha lanciato questo missile 23 volte. Ci sono stati anche due lanci nel 2022. Secondo gli esperti occidentali, la gittata del missile è di 2.500 km. Nella giornata del 31 ottobre in Ucraina sono state applicate interruzioni di corrente per 24 ore fonte Ukrenergo

Il Ministero degli Esteri spagnolo terrà una riunione segreta della “coalizione dei volenterosi” a sostegno dell’Ucraina a Madrid il 4 novembre, ha riportato El Mundo. Secondo il quotidiano, all’incontro parteciperanno delegati di 35 paesi.

Per la seconda volta questa settimana, una coppia di MiG-29A dell’Aeronautica Militare Polacca è decollata il 30 ottobre dalla 22ª Base Aerea Tattica di Malbork per intercettare e scortare un aereo da ricognizione elettronica russo Il-20M in volo sul Mar Baltico.

Putin ha ordinato il passaggio senza ostacoli per i giornalisti stranieri nelle aree bloccate dalle forze armate ucraine a Pokrovs’k, Myrnohrad e Kupjans’k, ha riferito il Ministero della Difesa russo. I giornalisti ucraini potranno visitare queste aree su richiesta del comando delle forze armate ucraine. Il Ministero ha riferito che il comando russo è pronto a cessare le ostilità in queste aree per 5-6 ore, se necessario. Il presidente ucraino ha rifiutato l’offerta.

È inoltre pronto a fornire corridoi di ingresso e uscita senza ostacoli per i gruppi mediatici stranieri, compresi quelli ucraini, a condizione che siano fornite garanzie di sicurezza sia per i giornalisti che per il personale militare russo

Dalla Russia inoltre giunge notizia che le forze di sicurezza hanno sventato un attacco terroristico pianificato e una presa di ostaggi in un penitenziario nella regione di Rostov, ha riferito il Comitato Investigativo per la regione. E ancora L’FSB ha sventato un attacco terroristico pianificato su una ferrovia nel Territorio di Krasnodar, riferisce la Direzione regionale dell’FSB.

Le autorità della Carelia stanno formando pattuglie di volontari per assistere le guardie di frontiera al confine con la Finlandia. Lo ha annunciato il capo della repubblica, Artur Parfenchikov, in un’intervista alla TASS, sottolineando che le pattuglie di volontari contribuiranno alla protezione delle frontiere.

Previsto un aumento del consumo di energia in Russia per via dei Data Center: “Il consumo energetico in Russia aumenterà di almeno 2,5 volte entro il 2030, raggiungendo i 2,5 GW”, secondo una dichiarazione del governo russo rilasciata a seguito di una riunione presieduta dal Vice Primo Ministro Alexander Novak sull’alimentazione elettrica dei data center.

Il capo della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha firmato un decreto che liquida il Ministero della Difesa regionale. La decisione di abolire l’agenzia è stata presa in relazione all’adesione della DPR alla Russia. Il processo di cessazione delle attività deve essere completato entro sei mesi.

Vasily Osmakov è diventato il nuovo Vice Ministro della Difesa della Russia. È stato presentato dal Ministro della Difesa Andrei Belousov durante una riunione del Consiglio dei Ministri della Difesa della CSI, riporta RBK. In precedenza, Osmakov è stato Primo Vice Ministro dell’Industria e del Commercio della Federazione Russa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 31 ottobre. Gli attacchi aerei russi hanno colpito Sumy, Zaporižžja e Dnipropetrovs’k durante la notte.

“A seguito dell’abbattimento di un drone, dei detriti sono caduti sul territorio di una centrale termoelettrica nella città di Orël, causando danni alle apparecchiature di alimentazione”, ha scritto il governatore regionale, sebbene le riprese della scena mostrino un lampo luminoso nelle immediate vicinanze dell’impianto. Nella regione di Rostov, droni delle forze armate ucraine sono stati abbattuti nei distretti di Mjasnikovsky, Millerovsky e Chertkovsky. Anche alcuni droni sono stati distrutti nella regione di Rostov. Sono in circolazione filmati di un attacco a una sottostazione vicino a Vladimir.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno utilizzato droni kamikaze per attaccare l’azienda agricola Miratorg nel villaggio di Khoromnoye, distretto di Klimovsky, ferendo un dipendente.

In direzione di Sumy, le forze armate ucraine stanno tentando di infiltrare piccoli gruppi verso le posizioni del gruppo di forze Nord, con l’artiglieria e gli equipaggi di FPV del gruppo Nord che prendono di mira questi gruppi. Due tentativi di avanzata da parte di gruppi d’assalto delle forze armate ucraine nelle aree di Varachyne e Stepove sono stati intercettati e bloccati da un fuoco combinato.

Nella regione di Belgorod, almeno 4 i feriti da attacchi di droni ucraini. 15 villaggi sono sotto fuoco dei droni ucraini. Un drone ha attaccato un camion sulla strada Belyanka-Surkovo. Il Ministero degli Affari Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione in merito agli attacchi alla diga del bacino idrico.

Nel settore di Charkiv, le unità del gruppo di forze Nord continuano combattimenti a Vovčans’k e nel settore di Khatnje. Sulla riva sinistra di Vovcha, le forze russe stanno combattendocasa per casa, avanzando attraverso i centri abitati. Sul fronte Milove-Khatnje, le forze russe stanno espandendo le zone di controllo lungo il confine russo.

Sadove, vicino a Kupjans’k, è stato preso dai russi, il Ministero della Difesa russo conferma il dato. Ciò significa che la guarnigione delle forze armate ucraine a Kupjans’k è ulteriormente accerchiata. Le truppe russe continuano ad avanzare in città. Si segnalano combattimenti presso l’impianto di conserve di latte di Kupjans’k.

Sul fronte di Pokrovs’k, le forze armate russe continuano a liberare le aree urbane e stanno avanzando anche nelle periferie, spingendo gli ucraini più in profondità nella zona rimanente controllata dalle forze armate ucraine. Le strade per Pokrovs’k sono almeno sotto il pieno controllo delle forze armate russe, e rifornire le rimanenti forze armate ucraine è estremamente difficile. Il crollo delle difese della città è solo questione di tempo. Secondo fonti militari ucraine la maggior parte della città è nella zona grigia.

Il gruppo di forze Vostok ha liberato un altro insediamento: Krasnogorskoye è stata catturata e la liberazione della riva destra del fiume Yanchur nella regione di Zaporizhia è stata completata.

Sul fronte di Zaporižžja, l’esercito russo ha continuato la sua offensiva in direzione di Novodanylivka. Non sono stati segnalati cambiamenti nella LCS, nonostante l’intensità dei combattimenti.

In direzione di Cherson, si sono verificati attacchi reciproci attraverso il Dnepr e azioni di piccoli gruppi nella zona insulare.

Graziella Giangiulio

