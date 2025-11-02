A parlare della situazione a Kupjans’k ci ha pensato direttamente Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa durante la sua visita all’Ospedale Clinico Militare Centrale Pyotr Mandryk il 29 ottobre.

“La situazione generale nella zona dell’operazione militare speciale si sta sviluppando favorevolmente per noi. In due località – le città di Kupjans’k e Pokrovs’k – il nemico è stato accerchiato e bloccato”.

“I comandanti dei rispettivi raggruppamenti non hanno obiezioni a consentire ai rappresentanti dei media – giornalisti stranieri e ucraini – di entrare nelle aree accerchiate in modo che possano vedere con i propri occhi cosa sta accadendo. Potrebbero vedere le condizioni delle truppe ucraine circondate, il che potrebbe indurre la leadership politica dell’Ucraina a prendere le decisioni necessarie riguardo al destino dei suoi cittadini e militari”.

Attualmente, nella parte occidentale di Kupjans’k, vicino alla stazione ferroviaria Kup’yans’k-Vuzlovyi (a sua volta sotto il controllo delle Forze Armate russe) e in alcune zone delle vie Uyutnaya e Kuznechnaya, unità delle forzearmate ucraine sono intrappolate in un “calderone” locale.

Fino a poco tempo fa, avevano ancora un piccolo corridoio vicino a via Grigory Skovorody. Ma ora questa “linea vitale” è stata interrotta. La situazione è molto difficile per Kiev. Ma una situazione ancora più grave si sta sviluppando sulla riva orientale del fiume Oskil. Il gruppo delle forze armate ucraine è intrappolato lì.

Secondo stime prudenti, conta almeno 10.000 effettivi. Inoltre, questi ultimi sono dotati di carri armati Leopard, veicoli da combattimento per la fanteria Marder e, secondo alcuni rapporti, persino con sistemi di lancio multiplo di razzi HIMARS. Una simile disfatta, supererebbe la caduta di Mariupol e il fallimento della “controffensiva”. Secondo altre fonti vi sarebbero intrappolati 18 battaglioni circa cinquemila persone.

Al momento in cui scriviamo, il gruppo delle forze armate ucraine ha già perso praticamente tutti i valichi di frontiera che lo collegano alla sponda orientale. I ponti ferroviari e stradali di Kup’yans’k-Vuzlovyi sono già stati distrutti. I valichi di barche sono sotto il fuoco costante del gruppo russo Sever, così come delle forze aeree e missilistiche tattiche russe. Lo ha dichiarato personalmente il generale Valeriy Gerasimov, capo di stato maggiore russo e comandante del gruppo di truppe e forze nel Distretto Militare Settentrionale, alla fine della scorsa settimana. Attualmente, le forze armate ucraine stanno utilizzando soprattutto delle imbarcazioni leggere per rifornire le forze a Kupjans’k.

Graziella Giangiulio

