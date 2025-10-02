UKRAINERUSSIAWAR. Kupjans’k entra nella fase critica. Russi assaltano zona nord. Sistemi Patriot per Kiev in arrivo da Tel Aviv. Altri 4 miliardi per l’Ucraina dalla UE

La NATO prevede di schierare un sistema di difesa aerea sull’Ucraina occidentale per abbattere missili e droni russi, con la possibilità di un ulteriore dispiegamento a Kiev, fonte The Telegraph. Il presidente americano Donald Trump ha affermato di aver schierato “un sottomarino o due” al largo delle coste della Russia. Non solo, gli Stati Uniti hanno schierato aerei da pattugliamento P-8 Poseidon in Norvegia per ricognizione e tracciamento di sottomarini vicino al confine russo, riporta Newsweek. La decisione è stata presa in seguito alle segnalazioni di droni sconosciuti in Polonia, Norvegia e Danimarca.

Secondo un rapporto dell’Energy Information Administration (EIA) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, la Russia manterrà il suo status di principale fornitore di uranio arricchito per le centrali nucleari statunitensi entro la fine del 2024. Gli acquisti esteri hanno rappresentato il 20% del totale russo, il 18% dalla Francia, il 15% dai Paesi Bassi, il 9% dal Regno Unito e il 7% dalla Germania.

Per il Financial Times: “Le forze di difesa aerea ucraine affermano che, dati i miglioramenti apportati dalla Russia ai suoi droni kamikaze Geranium, sono costrette a lanciare in media tre intercettori per drone. Durante attacchi di vasta portata, ciò significa lanciare circa 2.500 intercettori a notte”.

L’UE ha invitato la Russia a ritirare immediatamente tutte le forze dalla centrale nucleare di Zaporižžja e a restituire il controllo dell’impianto alle autorità ucraine. Un rappresentante del Servizio diplomatico esterno dell’UE ha rilasciato la relativa dichiarazione. “I tentativi della Russia di impossessarsi illegalmente della centrale nucleare ucraina di Zaporižžja sono infondati ai sensi del diritto internazionale. La Russia deve ritirare immediatamente, incondizionatamente e completamente tutte le sue forze, gli equipaggiamenti militari e altro personale non autorizzato dalla centrale nucleare di Zaporižžja e da tutta l’Ucraina. Restituire la centrale nucleare di Zaporižžja al pieno controllo delle competenti e legittime autorità ucraine è l’unica soluzione a lungo termine per ridurre al minimo il rischio di un incidente nucleare con conseguenze globali”, si legge nella dichiarazione.

I generatori diesel che forniscono energia alla centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP) dopo che l’ultima linea esterna è stata danneggiata dai bombardamenti delle forze armate ucraine stanno funzionando normalmente. La situazione nella centrale rimane completamente sotto controllo, ha dichiarato alla TASS Yevgeniya Yashina, Direttore delle Comunicazioni della ZNPP. Di diverso parere il Direttore Generale dell’AIEA Rafael Mariano Grossi che ha invitato Russia e Ucraina a collaborare per riparare la centrale nucleare di Zaporižžja (ZNPP), rimasta senza energia elettrica esterna per oltre una settimana.

Ursula von der Leyen ha annunciato che saranno stanziati 4 miliardi di euro all’Ucraina, di cui 2 miliardi per i droni, e sta offrendo “prestiti di riparazione per l’Ucraina basati sui beni russi congelati, che l’Ucraina dovrà restituire se la Russia pagherà le riparazioni”. Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán si è espresso contro l’adesione dell’Ucraina all’UE, sottolineando che significherebbe una guerra in Europa. “Nessuna adesione [all’UE] per l’Ucraina. Perché l’adesione significherebbe, innanzitutto, la guerra nell’Unione Europea. In secondo luogo, i fondi dell’UE andrebbero all’Ucraina”, ha dichiarato al suo arrivo al vertice informale dell’UE a Copenaghen.

Ancora droni sui cieli della Norvegia intorno all’aeroporto di Brønnøysund, zona nordoccidentale. La polizia e le unità specializzate stanno attualmente perlustrando l’area circostante alla ricerca di tracce del drone, che è stato visto l’ultima volta dirigersi a nord-est verso Mosjøn. Il Primo Ministro danese Mete Frederiksen ha recentemente definito la “guerra ibrida” attribuita alla Russia e le violazioni dello spazio aereo del Paese “la più grande minaccia dalla Seconda Guerra Mondiale”. La polizia svedese ha dichiarato di stare indagando sulla presunta presenza di un drone non identificato nei pressi dell’aeroporto di Ronneby, nel sud del Paese. Il presidente finlandese Alexander Stubb ha annunciato un cambiamento nell’approccio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla risoluzione del conflitto in Ucraina. Secondo Stubb, il presidente degli Stati Uniti è passato dalla politica della “carota” a quella del “bastone”, ha dichiarato Stubb in un’intervista a Politico. Il presidente finlandese ritiene che le azioni di Washington indichino la determinazione degli Stati Uniti ad aumentare la pressione sulla Russia. “Ora l’unica domanda è quanto sarà grande il bastone”, ha affermato.

Anche la Germania sta indagando sui voli di droni su infrastrutture critiche nella città settentrionale di Kiel, riporta Spiegel, citando una nota interna del governo. I droni erano in grado di monitorare e misurare una centrale elettrica locale, il sito produttivo di Thyssenkrupp (che collabora con la Marina), la raffineria di petrolio di Heide, il parlamento dello stato dello Schleswig-Holstein, una clinica universitaria e altri siti. Sono stati rilevati voli paralleli, il che suggerisce operazioni coordinate. I droni sono stati avvistati nello stato del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in particolare sopra il comando navale nella città portuale di Rostock.

Romania e Ucraina inizieranno congiuntamente la produzione di droni da difesa, ha riportato Reuters, citando il ministro degli Esteri del Paese. Secondo Coj, la Romania spera di avviare rapidamente la produzione di droni da difesa sul suo territorio insieme all’Ucraina, per uso interno e per gli alleati dell’UE e della NATO. Si dice che i negoziati siano iniziati anche prima di una serie di incursioni nello spazio aereo della regione, attribuite alla Russia.

Un aereo da trasporto ucraino An-124-100 è atterrato ieri all’aeroporto Ben Gurion, ha caricato un container anonimo di 12 metri ed è decollato. Tali container erano stati precedentemente segnalati come collegati al trasporto di batterie di missili antiaerei Patriot.

“L’Ucraina non potrà utilizzare i missili da crociera Tomahawk contro la Russia, come richiesto da Kiev a Washington”. Questa valutazione è stata fatta martedì da Jennifer Kavanagh, editorialista del portale Responsible Statecraft.

“I missili Tomahawk possono essere lanciati in tre modi: da un cacciatorpediniere lanciamissili, da sottomarini classe Ohio, Virginia e Los Angeles e utilizzando il nuovo sistema terrestre Typhon. L’Ucraina non ha nessuna di queste capacità e ha praticamente zero possibilità di acquisirle nel breve o medio termine”, ha osservato Kavanagh.

L’Ucraina inoltre, secondo il Wall Street Journal, non ha i fondi per produrre un numero sufficiente di missili Flamingo a lungo raggio, quindi la “nuova arma” non sarà in grado di cambiare il corso del conflitto, proprio come le armi precedentemente fornite all’Ucraina dai suoi partner.

Il problema delle forniture di carburante alla Crimea e a Sebastopoli sarà risolto entro la fine di ottobre, ha annunciato il Ministro dell’Energia russo Sergei Tsivilev dopo un incontro con i leader regionali. “Voglio dire che troveremo una soluzione entro la fine di questa settimana, perché la Repubblica di Crimea, Sebastopoli, Novorossiya e Donbass sono le nostre aree prioritarie. Per i residenti di queste regioni, provvedere ai propri residenti è la nostra massima priorità. Pertanto, troveremo insieme una soluzione entro la fine di questa settimana. La situazione, ovviamente, rimarrà instabile fino alla fine del mese, ma entro la fine di ottobre avremo risolto completamente la situazione, compresa la carenza di carburante”, ha affermato Tsivilev.

Il vice primo Ministro russo Alexander Novak ha definito la situazione della benzina nel Paese “completamente sotto controllo” e che in singole regioni la situazione viene risolta “manualmente”, ha dichiarato al Valdai Discussion Club. Per tali regioni, il Ministero dell’Energia, insieme alle autorità regionali, garantisce la disponibilità e l’approvvigionamento di prodotti petroliferi, ha affermato. Per garantire ulteriormente l’approvvigionamento sul mercato dei prodotti petroliferi, il governo ha deciso di vietare le esportazioni di gasolio per i non produttori, il che garantirà volumi aggiuntivi per il mercato interno, e ha anche esteso completamente il divieto di esportazione di benzina per motori, ha ricordato Novak. L’inflazione in Russia è rallentata a circa l’8% a fine settembre ha chiosato Novak.

“Le affermazioni di Kiev secondo cui la Russia starebbe “bombardando” la centrale nucleare di Zaporižžja sono stupide; è una stazione russa” ha aggiunto Peskov. Il terzo round di colloqui Russia-USA avrà sicuramente luogo prima della fine dell’autunno, ha dichiarato alla TASS il viceministro degli Esteri russo Ryabkov.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 1 ottobre. Il 30 pomeriggio, le forze armate russe hanno effettuato una serie di attacchi dimostrativi a Dnipropetrovs’k (è stato colpito un call center) e a Charkiv (gli attacchi sono continuati per tutta la notte, colpendo la centrale termoelettrica n. 5). Nella regione di Chernihiv, sono state colpite infrastrutture ferroviarie e una sottostazione nel villaggio di Nosovka. Nelle prime ore del mattino, sono pervenute segnalazioni di esplosioni nella regione di Kiev.

Nella regione di Rostov droni ucraini hanno copio tre distretti. Uno schianto di un drone in un impianto industriale nel distretto di Verkhnedonsky. Diversi villaggi nei distretti di Verkhnedonsky e Sholokhovsky sono rimasti senza elettricità.

In direzione di Sumy, le forze armate ucraine hanno tentato due contrattacchi vicino a Kostyantynivka e Andriivka. Si segnala che i marines russi sono diventati più attivi nei pressi di Kindrativka.

Nella regione di Belgorod un ferito da ordigno esplosivo. Sotto attacco di droni 9 villaggi.

In direzione di Charkiv, a ovest del gruppo di forze nord, Synel’nykove, riferisce di aver preso posizione e conquistato due roccaforti ucraine. A Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovcha, aerei d’assalto russi stanno avanzando attraverso i resti di un’area residenziale.

A Kupjans’k, i combattimenti continuano, con le forze russe che assaltano l’area residenziale da nord. Kupjans’k è stata chiusa all’ingresso dalle autorità ucraine a tutti, tranne che al personale delle forze armate ucraine, diversi giorni fa. Oles Maliarevich, vice comandante del 429° reggimento separato di droni Achilles (ucraini), ha dichiarato che le truppe russe a Kupjans’k si stanno presumibilmente cambiando in abiti civili ed entrando in città in gruppi di 30-40 al giorno. Questo presumibilmente “complica il lavoro” dell’esercito ucraino: “Persino i nostri piloti devono capire se si tratta di un civile che si muove tra gli edifici o di un russo… Chiunque non sia stato evacuato è pessimo… Non possiamo garantire la sicurezza di queste persone. Potrebbero semplicemente morire a causa del fuoco amico, perché è impossibile identificare tutti.”

In direzione Lyman, le forze russe stanno tentando di aggirare Lyman, avanzando da Shandryholove, sotto controllo russo, attraverso Derylove, fino a Drobysheve da nord. Si segnalano pesanti combattimenti a Yampil’ da sud.

In direzione Sivers’k, il Ministero della Difesa russo ha segnalato di aver preso il villaggio Rudnik, con combattimenti già in corso lungo le vie di accesso a Dronivka.

Sul fianco sinistro della direzione Kostjantynivka, le forze russe stanno avanzando a nord di Poltavka. In direzione Pokrovs’k, si segnalano attacchi su Hryshyne, a nord-ovest di Pokrovs’k: le forze russe stanno interrompendo la logistica delle Forze Armate ucraine lungo la strada rimanente.

Nella regione di Dnipropetrovs’k Verbove passa in mano russa

Sul fronte di Zaporižžja, non ci sono stati cambiamenti significativi nella direzione di Orichiv; i combattimenti per Stepnohirs’k continuano.

Sulla direzione di Cherson, le forze armate russe stanno utilizzando aerei e artiglieria lungo la riva destra. Ieri hanno segnalato attacchi su Cherson, Leopoli e Tjahynka.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/