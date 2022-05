UKRAINERUSSIAWAR. Krasny Liman controllata dai russi. Militari ucraini in fuga da Severodonetsk

Il viceministro della Difesa dell’Ucraina, Anna Malyar, il 27 maggio ha riconosciuto la difficile situazione al fronte: «Il nemico sta prendendo d’assalto le posizioni delle nostre truppe in più direzioni contemporaneamente. Ci aspetta una fase di lotta estremamente difficile e lunga. Dobbiamo capire che questa è una guerra e le perdite da parte nostra sono inevitabili».

A confermare queste parole, quelle dello Stato Maggiore della Difesa ucraina che il 26 maggio nel pomeriggio aveva fatto sapere che, le truppe russe si stanno preparando a riprendere l’offensiva dal territorio delle regioni di Belgorod e Voronezh.

Vediamo nel dettaglio la situazione al fronte.

Kharkov. Le forze armate ucraine hanno cercato di riconquistare le posizioni perse a Ternovaya e Rubezhnoye: i russi stanno tenendo il fronte. È stato riferito che il raggruppamento russo si sta rafforzando su questo fronte e si parla di rafforzamento nelle direzioni Chernihiv e Sumy.

Lugansk- Donetsk. La situazione del gruppo Severodonetsk delle forze armate ucraine peggiora di giorno in giorno: oltre ai combattimenti in corso nella città stessa, le unità russe hanno tagliato la strada tra Bakhmut (Artemovsk) e Lisichansk a Belogorovka e Nagorno. Pertanto gli ucraini hanno una sola via di rifornimento: attraverso Seversk. Inoltre, Kadyrov informa che le truppe russe – cecene, sono entrate nella periferia di Lisichansk. Unità di truppe ucraine hanno lasciato Maslyakovka e il Lago Blu, situati vicino a Liman. Le forze armate ucraine continuano a resistere al TPP di Uglegorsk, se dovessero far esplodere la diga inonderanno diversi villaggi: la periferia di Svetlodarsk è stata bombardata. I combattimenti sono continuati nei pressi di Zolote, da sud, anche se i militari russi affermano che le loro azioni mirano piuttosto ad accerchiare l’area fortificata, piuttosto che assaltarla. I russi e le milizie del Donbass stanno continuando ad avanzare nell’area di Bakhmut, le truppe sono a una distanza di 5 km, avendo occupato Klinovoe. Anche a Liman la situazione è precipitata per gli ucraini, nella social sfera dedicata si legge: il raggruppamento di truppe russe-ucraine ha aggirato Liman in profondità da sud ed è andato ai Seversky Donet. Alexey Poltoranin, che si trova al fronte per il corr. iz.ru afferma che i miliziani ucraini fuggono dalle loro postazioni vicino a Severodonetsk, gettando le armi in trincea: ”Armi che sono state trovate nelle trincee – mitragliatrici, lanciagranate, mitragliatrici. Una quantità enorme tra i trofei c’erano anche i sistemi anticarro American Javelin”. On line si trovano numerosi video che testimonierebbero i combattimenti a Liman. Per altro come spiegato già altre volte, i militari ucraini hanno minato la loro via di fuga, questa volta facendo saltare l’ultimo ponte vicino al Liman e si ritirarono sulla riva destra del Seversky Donets. Il 27 maggio villaggio di Novoselovka è passato completamente in mano ai russi. Adesso le milizie russo-ucraine si stanno muovendo Niu York (Novgorodskoye) nel distretto di Limansky. Le forze della LPR inoltre controllano completamente la Mironovskaya GRES, ma ci sono ancora battaglie per la Svetlodarskaya CHP. “I Terminator russi sono stati visti in battaglia vicino all’autostrada Lysichansk – Bakhmut. Le forze principali della 90a divisione di carri armati e della 76a divisione d’assalto aereo delle forze armate della RF hanno continuato la loro offensiva sull’autostrada Bakhmut-Lysichansk vicino ai villaggi di Nagornoye, Belogorovka e Berestovo. Nel primo pomeriggio del 27 maggio il quartier generale della difesa territoriale della Repubblica popolare di Donetsk ha confermato che le forze della repubblica e le truppe russe avevano stabilito il controllo sulla città di Krasny Liman. Le autorità dei territori occupati della LPR hanno riferito che le forze armate russe, insieme alla milizia popolare della LPR, stanno sviluppando un’offensiva contro la città di Severodonetsk. Secondo loro, a seguito dell’offensiva, il Mir Hotel nel nord-est della città sarebbe stato preso. In precedenza è stato riferito che le ostilità sono in corso anche nelle aree urbane vicino alla stazione degli autobus della città.

Adviika. All’inizio del NMD, la prima linea vicino ad Avdiivka non è quasi cambiata dal 2015. Le Forze Armate ucraine hanno trasformato la periferia della città in un’area fortificata continua con una rete di trincee, campi minati e punti di fuoco a lungo termine, il che complica enormemente l’offensiva per i russi e alleati. Il battaglione Somalia del Donbass e altre unità del NM DPR si stanno muovendo verso la periferia orientale di Avdiivka dove precedentemente hanno preso Novoselkovka-2 e Novobakhmutovka. Il combattimento è molto pesante va per ogni cento metri. Al momento, le unità repubblicane si sono trincerate lungo l’autostrada per Konstantinovka. Allo stesso tempo, altre truppe russe stanno avanzando su Avdiivka dal villaggio di Spartak. I reparti di punta stanno combattendo nella zona industriale, teatro di pesanti scontri da 8 anni.

I russi, si apprende da altre fonti social, stanno preparando, la seconda ondata di attacchi multipli come all’inizio dell’offensiva. Sono previsti attacchi simultanei a Termopoli, Kharkiv. Fuoco di artiglieria segnalato vicino a Kramatorsk. Per ora di certo si sa che gli ucraini sono stati colpiti nella regione di Dnipropetrovsk da un attacco missilistico delle forze armate russe, le caserme delle forze della Guardia nazionale nella città di Dnepropetrovsk sono state distrutte. Ci sarebbero 10 morti e 35 feriti.

Graziella Giangiulio