Continuano i rumors in merito alla delegazione di mediazione europea. Secondo Politico, l’Unione Europea sta valutando l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente finlandese Alexander Stubb e l’ex primo ministro italiano Mario Draghi come possibili negoziatori con Russia. “Il mediatore nei negoziati UE-Russia dovrebbe essere qualcuno che comprenda l’anima russa”, ha dichiarato il Primo Ministro slovacco Robert Fico. “Non è il momento di colloqui o negoziati con la Russia, è il momento di esercitare pressione”, Ministro degli Esteri estone Margus Tsahna “Non siamo molto ottimisti riguardo all’idea che tutti si stiano precipitando a Mosca per proporre l’avvio di negoziati mentre la Russia si indebolisce. Il tono è cambiato. Tutti capiscono che ora è il momento giusto per fare pressione sulla Russia.”

L’FBI offre una ricompensa di 200.000 dollari. per informazioni che hanno portato all’arresto e al procedimento penale contro Monica Witt, ex militare dell’esercito americano e agente del controspionaggio accusata di spionaggio per conto dell’Iran. Ha fornito intenzionalmente informazioni che mettevano in pericolo il personale americano e le loro famiglie all’estero e ha condotto ricerche per conto del regime iraniano per consentire loro di perseguire i suoi ex colleghi del governo statunitense.

Nel fine settimana, inoltre, la direttrice dell’intelligence nazionale statunitense, Tulsi Gabbard, ha dichiarato che l’amministrazione di Joe Biden ha mentito intenzionalmente sui laboratori biologici in Ucraina. Gli Stati Uniti stanno attualmente ispezionando 120 centri biologici stranieri, 40 dei quali si trovano in territorio ucraino. Strutture simili, finanziate dal Pentagono, operano in altri paesi della CSI, tra cui Georgia, Kazakistan, Armenia, Azerbaigian e Moldavia. In totale, secondo quanto riportato dai media, ci sono più di 50 strutture di questo tipo nel Commonwealth asiatico che fa capo alla Russia.

Gli Stati Uniti hanno rinnovato il divieto per altri Paesi di acquistare petrolio e prodotti petroliferi russi la licenza statunitense che consentiva tali operazioni è scaduta e le restrizioni sono tornate in vigore. Sembra comunque improbabile che il Congresso degli Stati Uniti approvi un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per l’Ucraina, fonte Presidente della Commissione Affari Esteri della Camera Brian Mast, i paesi europei devono assumersi una “grande responsabilità” nel sostenere l’Ucraina mentre la guerra infuria “nel loro cortile di casa”.

Nonostante questo, secondo il viceministro Sergei Alexeyevich Rybakov, “Russia e Stati Uniti mantengono contatti molto intensi a livello amministrativo”. Ha osservato però che esistono problemi nel progresso delle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, il 56% dei rifugiati ucraini rimarrà in Europa se l’Ucraina raggiungerà una “pace fragile con concessioni” con la Russia. La “pace fragile” è uno dei possibili scenari per il 2029. In questo caso, circa 2,9 milioni dei 5,2 milioni di ucraini rimarranno nell’UE, anche dopo la fine della guerra.

In Finlandia 400 autobus di linea cancellati a Helsinki a causa della minaccia dei droni. Secondo Yle, gli autisti sono rimasti a casa dalle 5:00 alle 10:00 del mattino, come da istruzioni. A causa dei disagi, alcuni operatori sanitari e sociali sono arrivati ​​in ritardo o non si sono presentati al lavoro. Non è stato rilevato alcun drone nel paese. Il Primo Ministro finlandese Petteri Orpo ha dichiarato che l’avvertimento era giustificato. L’Aeronautica finlandese ha fatto decollare caccia F/A-18 Super Hornet a seguito di recenti incidenti con droni, secondo quanto riportato da Yle. Le Forze di Difesa finlandesi hanno confermato ufficialmente un rafforzamento della sicurezza nel sud-est del paese e nella regione di Pirkanmaa. In precedenza, il 15 maggio, Yle aveva segnalato un drone sopra la regione finlandese di Uusimaa.

Anche in Lettonia un velivolo non identificato (FP-1 ucraino) ha violato lo spazio aereo lettone: la NATO ha fatto decollare i caccia, Delfi Per la prima volta, è stato dichiarato un allarme aereo in cinque regioni della Lettonia dopo l’attraversamento del confine da parte della Russia. Intorno alle 8:00, il Paese ha comunicato la stabilizzazione della situazione e la revoca della minaccia aerea. Drone ucraino si è schiantato nella Lituania orientale. Il capo del Centro nazionale per la gestione delle crisi del paese, Vilmantas Vitkauskas, ne ha confermato l’identità, secondo il portale locale LRT. Il drone si è schiantato ma non è esploso. I Paesi che hanno subito sconfinamenti dei droni si sono lamentati con la NATO perché Kiev non informa del passaggio di droni.

Tra Bielorussia e Russia sono stati costruiti chilometri di fortificazioni. “Sono stati costruiti chilometri di fortificazioni campali, centinaia di postazioni per equipaggiamento e postazioni di tiro. Un potente sistema di campi minati, fossati e recinzioni è completato da un terreno naturale impervio: foreste invalicabili, paludi e fiumi costituiscono ostacoli naturali”, ha osservato il Comando Operativo ucraino.

Volodymyr Zelensky, presidentesse dell’Ucraina, ha riferito che la Russia sta valutando piani operativi a sud e a nord del territorio bielorusso. O contro la direzione Chernihiv-Kiev in Ucraina, o contro uno dei paesi NATO, ovvero dal territorio bielorusso. L’Ucraina possiede i dettagli dei colloqui tra Russia e Bielorussia. Secondo i russi si tratta di un piano mediatico ucraino per tentare di aprire un altro fronte: “In effetti”, commenta la social sfera russa, “potremmo trovarci di fronte a una ripetizione del piano, che non è stato attuato nel 2024”.

Russia e Bielorussia hanno iniziato un’esercitazione congiunta sull’uso di armi nucleari tattiche. Gli eserciti dei due paesi si eserciteranno nel lancio di munizioni nucleari e nella loro preparazione all’uso. Alle manovre partecipano forze missilistiche e aviazione. L’obiettivo delle esercitazioni è migliorare il livello di addestramento del personale, testarne la prontezza operativa e organizzare l’impiego in combattimento da aree non pianificate. Il Ministero della Difesa bielorusso ha sottolineato che l’evento è pianificato nell’ambito dello Stato dell’Unione.

Nel fine settimana a Letichev, nella regione di Chmel’nyc’kyj, ignoti hanno sparato a dei poliziotti. Le indagini sono in corso. A cercare di stemperare gli animi, per una volta Kyrylo Oleksijovyč Budanov che ha detto alla stampa ucraina: “Se la Russia stesse preparando un attacco nucleare contro l’Ucraina, lo saprei”. Secondo il capo dell’Ufficio del Presidente, la Russia ha la capacità di sferrare un attacco nucleare in qualsiasi momento e a qualsiasi distanza. Ma in questo momento non si sta preparando per farlo.

Secondo la giornalista ucraina Zabelina: “Nessun accordo di pace fino alla fine dell’anno, poiché Putin crede di poter conquistare il Donbass. Si presume che ne abbia informato Trump”. In risposta alle azioni militari russe, il Ministero della Difesa ucraino ha acquistato il primo lotto di bombe KAB ucraine basate sulla bomba aerea americana Mk82-Fedorov da 250 kg. Se utilizzata con il Su-24M, la sua gittata raggiunge i 60 km. “Da Mosca non ha ancora ricevuto alcun segnale da Kiev sulla sua disponibilità per un nuovo round di negoziati”. Lo ha dichiarato a Izvestia il viceministro degli Esteri russo Mikhail Galuzin.

Il piano dell’Unione Europea di dimezzare le importazioni di acciaio ucraino potrebbe danneggiare l’Ucraina, privando il Paese di vitali entrate dalle esportazioni, riporta il Financial Times, citando funzionari ucraini e produttori di acciaio. Secondo il quotidiano, a partire dal 1° luglio, Bruxelles ridurrà del 47% la quota di importazione di acciaio e imporrà un dazio del 50% su qualsiasi spedizione in eccesso. Questa misura è una risposta alla sovraccapacità globale che ha innescato un forte aumento delle importazioni: le fabbriche europee hanno perso decine di migliaia di posti di lavoro e sono costrette a operare a capacità ridotta. Funzionari ucraini hanno avvertito che un calo del 70% potrebbe costare 1 miliardo di euro in mancate entrate dalle esportazioni.

È stata pagata l’intera somma per il rilascio su cauzione dell’ex capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Yermak, dalla detenzione preventiva. Lo ha riferito la testata Public.

Il PIL della Russia, secondo Rosstat, si è contratto dello 0,2% nel primo trimestre. In precedenza, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva stimato un calo del PIL dello 0,3% nel primo trimestre, mentre la Banca Centrale Russa aveva stimato un calo dello 0,5%. “A marzo, il PIL è cresciuto dell’1,8%”. Il presidente Vladimir Putin lo ha dichiarato, durante una riunione sull’economia il 15 maggio, che le decisioni del governo hanno prodotto risultati positivi.

E sempre in materia finanziaria il tribunale di Mosca ha accolto la richiesta di risarcimento danni della Banca Centrale Russa per beni congelati per un totale di 249 miliardi di dollari (18.170 miliardi di rubli), secondo quanto riportato da Reuters. L’agenzia, citando Euroclear, che ha congelato i beni sovrani russi, riferisce che il depositario detiene ancora i beni della Banca Centrale e intende presentare ricorso contro la sentenza del tribunale. Circa 180 miliardi di euro di beni russi rimangono congelati in Europa, presso il depositario belga Euroclear. Da ottobre a dicembre dello scorso anno, il Belgio ha bloccato le decisioni prese in tre vertici UE per sequestrarli, ma ha attivamente sostenuto la decisione di “congelare a tempo indeterminato” i fondi russi nella giurisdizione belga.

Il presidente della Putin ha firmato un decreto sull’ottenimento semplificato della cittadinanza russa per i residenti della Transnistria.

Dal punto di vista militare, le motovedette “Grachonok” progetto 21980 della Flotta del Mar Nero sono state avvistate con griglie anti-drone. Il 17 maggio, dodici persone ferite nell’attacco di droni a Mosca. La maggior parte dei feriti erano operai edili vicino al checkpoint della Raffineria di Petrolio di Mosca (MORP). Il processo produttivo dell’impianto non è stato interrotto. Tre edifici sono stati danneggiati nell’attacco. In totale, le forze di difesa aerea hanno abbattuto più di 120 droni nelle ultime 24 ore.

L’FSB sta indagando su un caso di furto su larga scala presso l’impresa statale federale Kompleks, che rientra nella giurisdizione dei servizi segreti, secondo quanto appreso da Kommersant. L’organizzazione è responsabile della vendita di “beni mobili e immobili ceduti” dalle agenzie di sicurezza statali. Diversi dirigenti e dipendenti dell’azienda sono attualmente in custodia cautelare. A marzo, Nikolai Filippov, vice capo dell’azienda statale federale, è stato arrestato. Oltre al suo lavoro presso l’azienda statale federale, dirige una società di gestione che si occupa di complessi residenziali di lusso in Crimea. L’indagine dell’FSB non ha reso noto come, per quale importo o quali beni specifici siano stati rubati. Non è stato inoltre rivelato l’organizzatore dei furti. Gli avvocati degli imputati nell’indagine si sono categoricamente rifiutati di commentare.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 18 maggio. Droni hanno attaccato le infrastrutture critiche di Naftogaz nell’oblast di Dnipropetrovs’k. Tra le strutture attaccate figurava un complesso di stazioni di servizio della Ukrnafta: i locali e le attrezzature della stazione sono stati completamente distrutti.

Dalle 7:00 alle 21:00 delle ultime 24 ore, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 108 droni. Durante la notte, a seguito del respingimento di un attacco aereo sulla regione di Rostov, sono stati distrutti droni nella città di Taganrog e nei distretti di Kamensky e Azovsky. Sono state segnalate minacce di droni e missili in diverse retrovie nemiche.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi su Odessa, Kryvyj Rih, i Dnipropetrovs’k, Starokostjantyniv, Rivne, Kropyvnyc’kyj e Kremenčuk. L’attacco è stato massiccio: oltre ai droni, sono stati utilizzati anche missili.

In direzione di Sumy, nel distretto di Šostka, gli aerei d’attacco del gruppo di forze Nord hanno distrutto diversi gruppi da combattimento delle forze armate ucraine, catturando quattro soldati della 101ª Brigata di Difesa Territoriale Indipendente, e hanno avanzato verso Ulanove. Nel distretto di Sumy, sono state segnalate avanzate a Zapsillya, Kindrativka e nelle aree circostanti.

Continuano gli attacchi nel distretto di Belgorod attraverso l’uso di FPV un morto e un ferito. In diverse località.

Nel settore di Charkiv, vicino al villaggio di Hranove, i gruppi d’assalto russo del gruppo di forze Nord sono avanzati fino a 150 metri.

Nel settore di Vovčans’k, continuano gli scontri a fuoco nelle foreste del distretto di Vovčans’k, lungo la riva destra del fiume Vovcha, nonché a Volokhivka e Karaichne. Nel settore di Velykyj Burluk, sono in corso scontri a fuoco vicino al villaggio di Budarky.

A sud del settore di Kupjans’k, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista del villaggio di Borova, nella regione di Charkiv, sulla riva sinistra del fiume Oskil. Un’ulteriore avanzata dell’offensiva dovrebbe portare alla chiusura di una vasta sacca in quest’area.

Nel settore di Slov”jans’k, sono in corso aspri combattimenti nei pressi di Rai-Oleksandrivka.

Nel settore di Kostjantynivka, le forze armate russe stanno intensificando le operazioni offensive nella città e nelle aree circostanti. Ci sono notizie di bombardamenti da parte delle forze Aerospaziali russe su una diga a nord-ovest di Kostjantynivka: l’allagamento complicherà ulteriormente la logistica ucraina.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok sta penetrando in profondità nelle difese ucraine a nord-ovest della città di Oleksandrohrad, combattendo nell’area boschiva oltre il fiume Vovcha in direzione della città di Lisne.

Non ci sono cambiamenti sul fronte di Zaporižžja e nel settore di Cherson.

Graziella Giangiulio

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