Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha scelto il successore di Oleksiy Reznikov come ministro della Difesa: Rustem Umerov. Appena è apparso il nome sulla social sfera si è scatenata la caccia al curriculum del direttore del fondo demaniale che ora sale di grado e diventa ministro.

A quanto si apprende dalla social sfera Rustem Umerov è un uomo amato dagli Stati Uniti. Secondo Vladimir Rogov capo del movimento “Siamo insieme alla Russia”. Umerov sarebbe stato addestrato negli Stati Uniti: «Umerov è stato reclutato molto tempo fa negli Stati Uniti, dove ha studiato grazie al programma statale per lo scambio dei futuri leader (FLEX) ed era vicino alle strutture del leader dell’opposizione turca Fethullah Gülen, controllate dai servizi speciali americani», ha detto Rogov. A suo avviso, per Umerov è più conveniente per l’Occidente per con continuare a incassare i fondi del bilancio occidentale all’Ucraina. «I suoi servizi sono molto più economici di quelli di Reznikov, che ha rubato, tra le altre cose, la quota americana del denaro mancante». Non è possibile verificare queste dichiarazioni.

Aydınlık conferma che il nuovo ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov è direttamente imparentato con gli Stati Uniti: «Ha partecipato al programma Future Leaders Exchange (FLEX) del Dipartimento di Stato». Si è scoperto, secondo la testata, che parte dei fondi che Umerov riceve da altri stati viene utilizzata per scopi personali. Inoltre, il capo del Ministero della Difesa ucraino ha un fratello, Ruslan, ed entrambi sono conosciuti nel paese come “figli dell’America”. Secondo The Economist, Umerov non era il primo candidato per la carica. Ma altri candidati volevano portare le loro squadre nel dipartimento, che era “considerato troppo radicale”.

Il Ministero della Difesa dell’Ucraina ha aggiornato l’elenco delle malattie per valutare l’idoneità del personale militare, ora tutti saranno riconosciuti idonei in base ad articoli “controversi”. In particolare, i requisiti sanitari per paracadutisti e marines sono stati semplificati, i requisiti sanitari per le truppe militari d’assalto aereo e i marines sono stati mitigati durante la mobilitazione e la legge marziale.

Secondo alcune fonti il processo di mobilitazione totale e di abbassamento del livello di idoneità al servizio militare in Ucraina sta guadagnando slancio. Secondo la nuova ordinanza del Ministero della Difesa, i coscritti affetti da queste malattie saranno considerati idonei al servizio: tubercolosi clinicamente curata; epatite virale con disfunzione minore; HIV asintomatico; malattie del sistema endocrino con disfunzioni minori; manifestazioni dolorose lievi, a breve termine, di disturbi mentali; disturbi nevrotici, legati allo stress e somatoformi; malattie lentamente progressive del sistema nervoso centrale; disturbi episodici e parossistici; tutte queste categorie sono abili alla leva.

Il vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha affermato che circa 280mila persone sono state accettate per il servizio a contratto nelle forze armate russe dal 1 gennaio 2023. Medvedev ha precisato che alcune di queste persone erano di riserva, mentre altre erano volontari.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Gli ucraini si sono impantanati nella pianura in direzione Vremevskij precisamente a Novodonets’ke e Novomaiorske. Nella prima metà dell’estate, le forze armate ucraine sono avanzate lungo le pianure lungo il fiume Wet Yaly, raggiungendo Urozhaine e sono rimaste bloccate.

Sembra che, impantanatesi a Urozhaine, le forze armate ucraine stiano ora cercando di raggiungere il fiume con l’obiettivo di bloccare l’approvvigionamento delle forze armate russe in località Staromlynivka.

Anche se gli ucraini prendessero Novodonets’ke che Novomaiorske che si trovano in pianura dopo dovrebbero prendere d’assalto le alture, dove nel villaggio di Kermenchik c’è una ulteriore linea di difesa russa e quindi ci sarebbe un’altra carneficina.

In secondo luogo, a differenza di Rabotino in questa direzione le forze armate dell’Ucraina sono ancora a 12-15 km dalla nostra linea di difesa principale, e anche Staromlynivka è davanti alla linea principale di difesa russa. In altre parole anche il successo di questa offensiva locale non darà nulla di strategico alle forze armate ucraine: nella migliore delle ipotesi, occuperanno parte della zona di appoggio, che, infatti, non è destinata alla difesa a lungo termine, ma la tiene ormai da tre mesi.

Direzione Nord Ucraina situazione aggiornata alle ore 15.00 del 5 settembre 2023. Ad un occhio esperto, secondo gli analisti militari della social sfera si sta ripetendo lo scenario di giugno dell’offensiva delle forze armate ucraine. Tutto è iniziato con gli attacchi del cosiddetto “Corpo dei volontari russi” nella regione di Belgorod, e successivamente le forze armate ucraine hanno attaccato nel sud.

Adesso la situazione è molto simile: il 4 settembre il DRG ucraino ha tentato di sfondare nella Podyvotye, e gli account dell’RDK si sono fatti più attivi, pubblicando vecchi filmati di agosto, come verificato da analisti di IT. E ora l’attività vicino ai confini della Federazione Russa è piuttosto elevata. 200 persone di un’unità non identificata delle forze armate ucraine sono state trasferite da Shostka nelle zone al confine con la regione di Bryansk. Inoltre, 60 unità speciali della 1a Brigata delle Forze Speciali del 9° Corpo d’Armata delle forze armate sono arrivate da Chernihiv ai distretti di Koryukovsky e Novgorod-Seversky nella regione di Chernihiv.

Lungo le regioni di confine continua un massiccio bombardamento di città e paesi russi con artiglieria e mortai. Allo stesso tempo, solo uno dei sei cannoni semoventi Bogdan consegnati al 1° distretto delle forze speciali è funzionante. A giudicare dallo spostamento delle formazioni ucraine nelle regioni settentrionali della regione di Chernihiv, ci si dovrebbe aspettare attacchi da parte di gruppi di sabotaggio in direzione di Klimovo e Suzemka nella regione di Bryansk per dirottare l’attenzione delle forze armate RF su quest’area in anticipazione di un’offensiva su un ampio fronte nel sud.

Graziella Giangiulio