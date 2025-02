Gli Stati Uniti hanno negato informazioni sui piani per presentare il piano di pace di Trump. Keith Kellogg, inviato speciale statunitense per Russia e Ucraina ha sottolineato di non aver parlato affatto di una presentazione del piano Trump: “la persona che presenterà il piano di pace è il Presidente degli Stati Uniti”, non lui. A Monaco si parlerà solo di come raggiungere la pace in Ucraina, e Trump annuncerà il piano stesso in seguito”.

Sempre Kellogg è intervenuto in materia di armi nucleari per l’Ucraina: “La possibilità che l’Ucraina riacquisti le sue armi nucleari è tra minima e zero”. E sulle elezioni ha detto:”Gli ucraini non dovrebbero indire elezioni finché non finiranno i combattimenti. Ma arriveremo al punto in cui dovranno indire le elezioni. E questo è un segno di una democrazia sana”.

L’ex SACEUR Ben Hodges chiede all’Ucraina di aderire alla NATO e all’UE. Se l’Occidente rafforzasse militarmente il Paese, l’Ucraina potrebbe diventare “un baluardo contro i piani chiaramente articolati di Putin per conquistare ulteriormente l’Europa”, ha detto il generale oggi in pensione in un’intervista alla rivista European Security & Technology.

“La sopravvivenza e l’inclusione dell’Ucraina nella NATO e nell’Unione Europea sono fondamentali per la sicurezza e la difesa dell’Europa contro le minacce globali”, ha affermato Hodges. Secondo il generale, se l’Ucraina venisse sconfitta, aumenterebbe il pericolo che la Russia attacchi i paesi della NATO.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti interromperà il lavoro del gruppo di ricerca dei beni degli imprenditori russi soggetti a sanzioni KleptoCapture. Lo riporta The Guardian con riferimento ad una nota del procuratore generale Pam Bondi. Trump però si è detto pronto a inasprire le sanzioni sul settore petrolifero russo per “porre fine” al conflitto in Ucraina, fonte Kellogg. E ha puntualizzato che il conflitto in Ucraina non finirà senza negoziati tra Mosca e Kiev.

L’Azerbaigian ha inviato un’altra serie di aiuti all’Ucraina. Secondo l’APA è stato spedito un carico contenente apparecchiature elettriche. In precedenza, con l’ordine del presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev del 5 febbraio, erano stati stanziati fondi per un importo di 1 milione di dollari per questi scopi.

Il consigliere del capo dell’ufficio di Vladimir Zelenskyj, Mikhail Podolyak, ha ammesso che Kiev vorrebbe provocare un conflitto militare diretto tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa. Secondo lui, in questo caso, per Kiev andrebbe “molto meglio”.

“Bene, possiamo supporre qualsiasi cosa con voi, ma ci sono cose razionali. <…> Non è necessario portare l’America e la Russia a uno scontro militare diretto, beh, sarebbe sicuramente sarebbe molto meglio per noi, perché questo è ancora un diverso livello di guerra, ma comprendiamo che è troppo difficile”, ha detto sul canale YouTube dell’agenzia RBC-Ucraina. Queste parole sono state pronunciate come parte della risposta alla domanda del presentatore se sia possibile consentire l’opzione secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “invierà alcune forze in Ucraina per restituire proprio le risorse minerarie di cui si discute ora”.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto che Trump non ha ancora un piano ufficiale per porre fine alla guerra: ”Non è ancora ufficiale. Quello che c’è in alcune pubblicazioni… sono sicuro che questo non è il piano ufficiale del presidente Trump.” Il sette febbraio, “Si è svolta una discussione approfondita”: la parte ucraina ha incontrato per la prima volta il rappresentante speciale per Ucraina e Russia Keith Kellogg, l’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti Oksana Markarova.

Il rabbino ucraino chiede il rilascio di 900 prigionieri della 12a Brigata Azov.

A Mosca ieri c’è stato l’incontro tra il direttore generale dell’AIEA Grossi e il capo della Rosatom Likhachev. Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, ha affermato che è impossibile determinare l’origine dell’UAV sulla base dei frammenti dei droni che hanno attaccato la centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP).

“Non c’è né l’opportunità né il desiderio di rispondere a ciascuno di questi messaggi”. Sebbene non vi sia nulla di sostanziale nei piani americani per una soluzione in Ucraina, dobbiamo essere pazienti, ha detto Peskov, commentando le dichiarazioni dell’inviato speciale Kellogg.

“Putin e Trump potrebbero incontrarsi già a febbraio o marzo”. Lo ha affermato il presidente del comitato per le relazioni internazionali della Duma di Stato Leonid Slutsky dopo un incontro con Sergei Lavrov: “Non dovrebbero esserci incursioni di cavalleria qui. Il lavoro richiede una preparazione seria, che è in fase avanzata”. Ha osservato che le informazioni sull’incontro appariranno nel prossimo futuro, ma ha messo in guardia dal “fare supposizioni”.

La Commissione governativa per le attività legislative russa ha approvato un meccanismo di confisca dei beni esteri in risposta alle “azioni ostili” degli Stati Uniti e di altri stati contro la Federazione Russa e la Banca Centrale.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 7 febbraio.

Dopo l’offensiva ucraina di ieri nella zona di Cherkasskaya Konopel’ka su Ulanok, continuano ad apparire su Internet filmati del controllo obiettivo con attacchi russi e le conseguenze dei danni da fuoco al personale e alle attrezzature delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, ci sono molteplici rapporti sul trasferimento di ulteriori forze ucraine a Sudzha e nelle parti di confine della regione di Sumy. Quasi nel centro di Sudzha al mattino, un altro veicolo corazzato da combattimento delle forze armate ucraine è stato attaccato da un drone.

Le formazioni ucraine non hanno effettuato nuovi tentativi di attacco, ma nessuno ha ancora ritirato le forze dagli insediamenti occupati e dalle aree popolate, quindi la linea di contatto di combattimento non è cambiata da ieri. Al momento, nessuna delle due parti ha il controllo sicuro su Fanaseevka e Cherkasskaya Konopel’ka.

A quanto pare, il comando ucraino sta ora prendendo una decisione: o provare ad attaccare nuovamente nel settore per cercare di ottenere almeno qualche progresso attraverso pesanti perdite in attrezzature e personale, oppure provare a “saltare” il fronte da qualche altra parte, anche nella vicina regione di Belgorod.

A giudicare dalle informazioni preliminari, al momento dell’inizio dell’attacco delle forze armate ucraine a Cherkasskaya Konopel’ka non c’era praticamente nessun contingente delle forze armate russe. Il passaggio a est dell’insediamento, dove ieri le forze armate ucraine hanno viaggiato sotto gli attacchi degli UAV, non era controllato da nessuno, e un posaponte delle forze armate ucraine è entrato inosservato a Kolmakov e ha attraversato il fiume Smerditsa.

Secondo le ultime notizie da Kursk due battaglioni meccanizzati su veicoli da combattimento di fanteria e veicoli corazzati da combattimento, con il supporto di carri armati e veicoli di sbarramento, ha lanciato otto ondate di attacchi in direzione degli insediamenti di Cherkasskaya Konopel’ka e Ulanok. Le forze armate ucraine sono riuscite a incunearsi nelle nostre difese fino a una profondità di 5 km, ma non hanno raggiunto il loro obiettivo principale. Le forze armate ucraine non sono riuscite a raggiungere Ulanok, hanno perso dozzine di veicoli blindati a causa degli attacchi con i droni. Durante il giorno, le forze armate ucraine sono dislocate a Fanaseevka e Cherkasskaya Konopel’ka, di notte gli ucraini si sono dispersi nei rifugi alla periferia e nelle vicine piantagioni forestali. Sono stati segnalati segnali di preparazione di nuovi attacchi ucraini. In ogni caso, la situazione ha portato a nuove battaglie sugli approcci a Makhnovka, dove ci sono le armate russe.

A Pokrovs’k le forze armate russe stanno combattendo vicino all’insediamento. Andriivka, Sbirne, Nadiivka, Udachne, Kotlyne, Udachne, Lysivka, Yelyzavetivka e Vodyane. Gli ucraini lanciano riserve in battaglia, rallentando l’avanzata delle truppe russe.

In direzione di Kostyantynopil’, le forze armate russe avanzarono nella parte nord-occidentale dell’insediamento Dachne, è stato girato il filmato della bandiera piantata sull’edificio scolastico. Allo stesso tempo, ci sono notizie di combattimenti nella periferia sud-orientale del villaggio. Le truppe russe hanno preso il controllo Druzhba nella DPR, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

A nord di Velyka Novosilka ci sono battaglie nell’area dell’insediamento. Rivnopil’, Novyi Komar e Rozdol’ne.

Nella regione di Belgorod, tre persone sono state uccise in seguito a un attacco delle forze armate ucraine vicino al villaggio di Logachevka.

Esplosioni il 6 sera a Kiev. Difesa aerea attiva in città.

