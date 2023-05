I russi sulla social sfera lamentano i continui voli dei velivolo da ricognizione occidentale Gulfstream IV operante lungo il confine dello Stato della Federazione Russa.

Il politologo britannico Mark Galeotti ha rilasciato una intervista al Times che sembra essere la sceneggiatura di un nuovo 007. Secondo lui la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina (GUR MO) potrebbe essere dietro gli ultimi attacchi di sabotaggio in Russia. Secondo Galeotti, «gli hacker saccheggiano i conti bancari dei pensionati russi e poi usano il ricatto per costringere gli anziani a far saltare in aria le postazioni di reclutamento. E gli adolescenti, a suo avviso, vengono ingaggiati attraverso i social network per dare fuoco alle scatole di giunzione ferroviaria (…) Alcuni degli attacchi GUR sono stati effettuati da persone che apparentemente non sospettavano di svolgere una missione», ha detto il politologo.

Galeotti ha osservato che «alcuni paesi occidentali sono preoccupati per le crescenti ambizioni dell’intelligence militare ucraina. Secondo i rapporti degli ufficiali dell’intelligence americana citati dal politologo, i rappresentanti della CIA avrebbero dovuto cercare di trattenere il capo della GUR, Kirill Budanov, da alcuni attacchi». Il dato reale al momento è che in ogni territorio ucraino al confine con la Russia e nella stessa Russia ci sono popolazioni di etnia polacca – ucraina che sentono ideologicamente di essere più vicini alle istanze ucraine che russe.

«L’adesione dell’Ucraina alla NATO diventerà reale se la regione di Kherson verrà restituita alle forze armate ucraine prima della fine dell’estate», ha affermato il professore della Stanford University Francis Fukuyama. A suo avviso, il ritorno di questa regione è fondamentale per le posizioni negoziali dell’Ucraina per due ragioni: «In primo luogo, ripristinerà la capacità dell’Ucraina di esportare dai porti del Mar Nero. In secondo luogo, bloccherà il corridoio terrestre della Russia verso la Crimea e metterà seriamente a rischio il ponte di Kerch. Inoltre, gli ucraini potranno nuovamente bloccare il canale che fornisce acqua dolce alla penisola».

Il 28 maggio, il senatore statunitense Lindsey Graham, durante un incontro con il presidente ucraino Vladimir Zelensky a Kiev, ha affermato che i russi “muoiono” a causa della spesa “di maggior successo” da parte delle autorità statunitensi nell’ambito della fornitura di assistenza all’Ucraina. Zelensky ha ringraziato il senatore per il suo contributo al rafforzamento della capacità di difesa dell’esercito ucraino.

In risposta alle parole del senatore, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha ricordato al senatore Graham che uno degli “investimenti” degli Stati Uniti ha portato all’Olocausto.

Il ministro per gli esteri Sergei Lavrov ha definito un’escalation inaccettabile i piani occidentali per la fornitura di aerei da combattimento a Kiev. Lo stesso Ministro in una intervista ha definito le parole del Capo di Stato Maggiore USA Milley sull’impossibilità di Kiev di riavere le aree prese all’Ucraina, un passo verso la comprensione della realtà.

Il Capo di Stato Maggiore delle forze armate statunitensi aveva dichiarato che era impossibile per Kiev restituire tutti i territori entro i confini del 1991 in modo prevedibile.

Il consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Mikhail Podolyak, commentando sul suo Twitter le richieste di Mosca a Kiev di risolvere il conflitto, ha avanzato contro condizioni che la parte ucraina considera realistiche. Tra questi vi sono l’immediato ritiro delle truppe russe dall’Ucraina, il riconoscimento della sovranità dei paesi post-sovietici, “l’estradizione dei criminali di guerra e degli autori di guerra”, la creazione di una zona smilitarizzata sul territorio russo e la riduzione del numero di missili a lungo raggio. Inoltre, ha affermato Podolyak, è necessario ottenere la convocazione di una conferenza internazionale sul controllo dell’arsenale nucleare russo e “pagamenti di riparazione” legalmente formalizzati, compresa la rinuncia volontaria di Mosca ai beni sequestrati in altri paesi a favore dell’Ucraina.

Podolyak ha dichiarato al The Guardian: «Le forze armate ucraine hanno iniziato le operazioni preliminari come parte della controffensiva, ma ci vorrà molto tempo prima che prenda slancio».

Secondo il capo della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato russa Leonid Slutsky: «Le condizioni per risolvere il conflitto in Ucraina, nominate da Mikhail Podolyak, consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino Vladimir Zelensky, sono “una strada verso il nulla”».

In un’intervista alla BBC Broadcasting Corporation l’ambasciatore russo nel Regno Unito Andrei Kelin ha detto che. «La durata del conflitto in Ucraina dipenderà da quanto i paesi della NATO, incluso il Regno Unito, lo aggraveranno ulteriormente». Ha aggiunto che Mosca non ha ancora intrapreso «un’azione molto seria» in risposta alle mosse degli alleati occidentali di Kiev e ha definito «un grave errore degli idealisti immaginare che l’Ucraina possa sconfiggere la Russia».

Secondo l’agenzia di stampa Bloomberg, i caccia americani F-16, che Kiev intende ricevere da un certo numero di paesi occidentali, sono vulnerabili alle ultime attrezzature militari russe, riferisce. Secondo l’agenzia, i caccia F-16, se consegnati a Kiev, o saranno da essa utilizzati esclusivamente per scopi di difesa, oppure saranno coinvolti in operazioni “ad altissimo rischio”. «Tuttavia, gli F-16 avranno ancora radar più deboli e missili a corto raggio rispetto ai più moderni caccia e sistemi di difesa aerea russi», secondo Bloomberg. Stando all’agenzia, Kiev «dovrà frenare le aspettative dichiarate».

Di diverso parere il ministero per la Difesa ucraina secondo cui per la completa liberazione del territorio dalle truppe russe, l’Ucraina ha bisogno di 48 aerei F-16

Militari dell’esercito ucraino sarebbero in Germania e avrebbero iniziato l’addestramento per far funzionare i carri armati americani M1 Abrams, riporta il New York Times, citando una dichiarazione del Pentagono. Il primo gruppo di circa 400 soldati ucraini ha iniziato l’addestramento in Germania per operarli e mantenerli; venerdì scorso circa 200 militari hanno iniziato un briefing sulle armi combinate a Grafenwoehr e Hohenfels. Altri 200 soldati iniziarono ad addestrarsi per rifornire i carri armati e il loro servizio.

Nella giornata del 29 maggio Vladimir Putin ha firmato una legge che prevede, dopo consultazioni tra CEC della Federazione Russa, Ministero della Difesa e FSB, la possibilità di indire elezioni nei territori in cui è stata introdotta la legge marziale.

Ed ora uno sguardo ai fronti nelle giornate del 28 e 29 maggio.

Nella giornata del 28 maggio diversi veicoli aerei senza equipaggio hanno cercato di avvicinarsi al territorio della raffineria di petrolio Ilsky nel territorio di Krasnodar. Secondo fonti russe sono stati neutralizzati, l’infrastruttura dell’impianto non è stata danneggiata, secondo il canale Telegram della sede operativa della regione domenica.

Nella notte del 28 maggio, da mezzanotte alle sei del mattino, a Kiev si sono verificate esplosioni che hanno provocato incendi in diverse parti della capitale. Testimoni oculari lo hanno scritto su Twitter. Secondo il capo dell’amministrazione militare della capitale, Serhiy Mikolayovych Popko , l’intensità degli attacchi a Kiev con droni nella notte del 28 maggio è diventata, la più alta dal febbraio 2022. I raid si sono ripresentati tra il 28 e il 29 mattina. I residenti locali segnalano una serie di potenti esplosioni e sistemi di difesa aerea attivi a Kiev. Al momento, le truppe russe continuano a colpire obiettivi nella capitale. All’inizio della notte, le forze armate russe hanno utilizzato droni e missili da crociera per colpire obiettivi in ​​​​tutto il paese, comprese Odessa, Kiev, Kremenchuk, nonché nelle regioni di Vinnytsia, Kirovohrad, Khmelnytsky, Mykolaiv, Lviv e Cherkasy. I residenti di Kiev hanno potuto vedere per strada parti di missili antiaerei del sistema di difesa aerea Patriot.

Fonti non ufficiali ucraine riferiscono che l’obiettivo dell’attacco combinato di droni e missili di questa notte erano alcuni bunker a Kiev e nella regione. Secondo alcune fonti russe gli obiettivi sarebbero stati raggiunti. Se queste informazioni saranno confermate, il governo ucraino dovrebbe confermare la distruzione dei centri di comando. Inoltre, sulla social sfera russa si parla di un attacco e distruzione di un magazzino di attrezzature militari occidentali colpito da attacchi di droni nel porto di Odessa, che, «”con il pretesto di un “affare di grano”, è stato importato da navi che facevano scalo “in viaggio” nei porti rumeni e bulgari”». L’attacco a Odessa è stato confermato.

Nella mattinata del 29 maggio, la metropolitana di Kiev era piena di cittadini in cerca di un riparo dai bombardamenti aerei. La difesa aerea di Kiev ha risposto al fuoco russo e come effetto ha colpito edifici residenziali a Kiev. Sulla social sfera ucraina sono apparse foto e segnalazioni del sistema di difesa aerea Patriot vicino all’aeroporto di Zhuliany colpito dai missili russi. Si attendono conferme.

Gli ucraini continuano ad attaccare i confini con la Russia, la situazione nella regione di Belgorod alle 19:30 del 28 maggio indicava che un drone kamikaze ha attaccato il checkpoint di confine di Shebekino nella regione di Belgorod. Un drone è arrivato dalla direzione del villaggio di Ternovaya, nella regione di Kharkiv, ed è esploso sul territorio del valico di frontiera di Shebekino.

I Residenti di Novaya Tavolzhanka del distretto cittadino di Shebekinsky hanno ricevuto avvisi SMS dall’RSChS sui bombardamenti. Il villaggio di Murom, distretto di Shebekinsky, è caduto sotto i bombardamenti delle forze armate ucraine.

«Non ci sono vittime. Un granaio di un’azienda agricola è stato attaccato da un drone. Tetto rotto. I dipendenti dell’impresa sono stati portati a distanza di sicurezza. Anche la linea elettrica è stata danneggiata nel villaggio. Squadre di emergenza e servizi operativi sono sul posto per eliminare le conseguenze dei bombardamenti il ​​più rapidamente possibile», ha affermato il governatore della regione. Il comandante del plotone, il generale Lapin, non è più apparso sugli schermi della regione di Belgorod.

Un altro account segnala che sei UAV kamikaze hanno attaccato contemporaneamente un posto di blocco automobilistico nella regione di Belgorod. Le forze armate ucraine hanno attaccato con droni da combattimento il checkpoint di Shebekino (a 50 metri dal confine) il giorno prima alle 7 di sera. Quasi tutti i droni hanno colpito il bersaglio: non ci sono state vittime o danni.

Gli attacchi sono continuati anche nella mattina del 29 maggio: diversi insediamenti della regione di Belgorod sono sotto il fuoco delle forze armate ucraine. «Due imprese industriali sono state attaccate a Shebekino. A seguito di proiettili colpiti in una delle imprese, un edificio di produzione con liquidi per vernici e vernici ha preso fuoco».

Secondo le fonti locali ci sarebbero quattro vittime: uomini, dipendenti dell’impresa, portati al Central District Hospital con ustioni alle vie respiratorie e avvelenamento da monossido di carbonio. Uno è in terapia intensiva in gravi condizioni, tre sono in stato di moderata gravità. Viene fornita tutta l’assistenza medica necessaria.

Non ci sono danni visibili alla seconda impresa. Non ci sono state vittime. Tutti i dipendenti sono stati tenuti a distanza di sicurezza. A seguito del bombardamento del villaggio di Novaya Tavolzhanka, non ci sono state vittime, ci sono stati danni alla linea elettrica. Novaya Tavolzhanka Tavolzhanka, Shamino e Arkhangelsk rimangono senza elettricità. Nel villaggio di Kozinka, distretto di Grayvoronsky, c’è stato un colpo nella costruzione di un hotel e di un autolavaggio, a seguito del quale ha preso fuoco. «Tutti i servizi operativi e di emergenza stanno lavorando sul posto», ha detto il governatore in una dichiarazione ai media.

Nella giornata del 29 maggio i droni russi hanno colpito le posizioni ucraine in direzione Avdiivka. Un drone FPV russo ha colpito una torre di comunicazione delle forze armate ucraine in direzione Avdiivka.

Graziella Giangiulio