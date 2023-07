Nasce, secondo fonti stampa del tre luglio, il centro per la responsabilità per i crimini di aggressione in Ucraina all’Aia. Si presume che i materiali raccolti da questo centro, insieme ad altri dati, diventeranno alla fine la base per avviare un procedimento penale per giudicare i russi dei crimini di aggressione in Ucraina in un tribunale speciale o in uno degli organi giudiziari internazionali esistenti.

Il 29 giugno il Financial Times scrive: «I paesi dell’UE nel quadro delle “future garanzie di sicurezza” non escludono l’invio di missioni militari in Ucraina con il consenso dei membri e a condizioni adeguate». Dichiarazione che ha fatto registrare sulla social sfera molti commenti tra i quali: «Pertanto, i media occidentali continuano a preparare la loro popolazione per l’inevitabile invio di forze di pace polacco-lituane nel territorio dell’Ucraina».

Il ministero della Difesa ucraino non può acquistare i droni cinesi Mavic, per non rovinare i rapporti con gli Stati Uniti, ha affermato il viceministro Vitaliy Deinega, il quale ha anche riferito che la Russia ora ha un vantaggio in varie invenzioni nel campo dei droni.

Dmitry Gordon, giornalista ucraino, ha dichiarato in una intervista: «Non ci sarà più vittoria per me», affermando che «non c’è più alcuna speranza per la vittoria dell’Ucraina, e come finirà gli incute paura (…) Non posso dire molto sui miei pensieri, ma vediamo cosa succederà dopo».

A partire dal 30 giugno a causa del trasferimento dei “wagneriti” in Bielorussia, Zaluzhny e Naev hanno ricevuto l’ordine di rafforzare la direzione settentrionale dell’Ucraina a darne notizia lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A partire dal 2 luglio, i commissari militari in Ucraina stanno perlustrando casa per casa le aree rurali per la mobilitazione dei contadini. On line si apprende che le tutte le strutture e i servizi nel Paese hanno lo scopo di aiutare i commissariati militari per mobilitare i cittadini, ad esempio gli operatori di telefonia mobile sono obbligati a riferire la posizione dell’abbonato.

Sergei Shoigu per la prima volta commenta la marcia per la giustizia di Proghozin: «Questi piani sono falliti principalmente perché il personale delle Forze Armate ha mostrato lealtà al proprio giuramento e dovere militare. La provocazione non ha influenzato le azioni dei raggruppamenti di truppe. I militari hanno continuato coraggiosamente e disinteressatamente a svolgere i compiti loro assegnati».

Il capo del comitato militare Nato, Rob Bauer ha detto che la guerra in Ucraina non ha portato a una diminuzione delle capacità dell’esercito russo: «Non dovremmo mai sottovalutare i russi e la loro capacità di contrattaccare», ha detto. Bauer ha anche riferito dei fallimenti delle forze armate ucraine durante la controffensiva.

Sulla linea del fronte a partire dal 29 giugno Kiev raccomanda l’evacuazione ai residenti delle regioni della regione di Sumy al confine con la Federazione Russa. «La direzione di Sumy rimane la più pericolosa. Esorto tutti i cittadini che vivono nelle zone di confine della regione di Sumy ad andarsene», ha scritto sul suo canale Telegram il generale Serhiy Nayev, comandante delle forze congiunte dell’Ucraina.

Il 1 luglio le autorità ucraine si preparano alla resa delle città di Sumy e Kharkiv a darne comunicazione il comandante militare Sladkov. Tutto questo a pochi mesi dalla ripresa della città di Kharkiv. Secondo il corrispondente militare, è iniziata l’evacuazione delle grandi imprese a Sumy e Kharkiv, secondo lui si sta rafforzando la seconda linea di difesa.

A Zaporozhzhia nelle aree controllate dall’Ucraina, si stanno preparando con forza per un disastro nucleare nella centrale nucleare. Sono diverse settimane che la comunicazione dei media ucraini sollecitati dalle dichiarazioni dei politici affermano che i russi sono pronti a fare saltare la centrale nucleare. Kiev ha installato dispositivi per proteggere dalle radiazioni in città. Le Forze Armate dell’Ucraina hanno nuovamente attaccato le postazioni delle Forze Armate russe a nord di Rabotino: gli ucraini sono riusciti a a penetrare la difesa di circa 300 metri, ma dopo essersi raggruppati, i distaccamenti d’assalto russi hanno lanciato un contrattacco e riconquistato la maggior parte dei territori perduti. Le forze armate ucraine nella direzione di Zaporizhzhia, secondo stime approssimative, hanno già perso più di 20mila persone del personale a dirlo il capo ad interim della regione di Balitsky. Il tre luglio, il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha visitato la centrale nucleare di Rivne, dove ha discusso dello scambio di informazioni tra militari e ingegneri energetici, nonché di “possibili scenari per lo sviluppo di eventi” presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, fonte servizio stampa delle forze armate dell’Ucraina.

Il due luglio il ministero della Difesa russo ha riferito che gli artiglieri russi hanno distrutto la stazione di comunicazione satellitare ucraina Starlink e il centro di controllo dei droni vicino ad Bachmut. Questo impedirà alle forze ucraine di sapere dove colpire con certezza e rallenterà molto gli attacchi ai fianchi della città passata sotto il controllo russo. Alle 21:15 del 2 luglio nella direzione di Bachmut, le formazioni ucraine continuavano a cercare di catturare importanti roccaforti e alture per continuare a coprire la città. Le truppe russe stanno tenendo la linea, di volta in volta conducendo contrattacchi.

A nord-est di Bakhmut, unità delle Forze Armate dell’Ucraina sono riuscite a sfondare la prima linea di difesa e raggiungere la periferia di Berkhovka. Le truppe russe hanno effettuato una serie di contrattacchi e riconquistato le posizioni perdute, la situazione nell’area è generalmente sotto controllo. Sul fianco meridionale continuano aspri scontri sulla linea Kleshcheevka-Kurdyumovka.

A sud di Avdiivka, le parti stanno conducendo sortite lungo la fascia forestale sulla strada Severnoye-Vodyanoye, cercando di prendere piede nella “zona grigia”. Le operazioni offensive sono complicate da una difesa densamente costruita e da un sistema multilinea di campi minati.

Sul settore Vremyevsky del fronte, le Forze Armate dell’Ucraina continuano ad attaccare in piccoli gruppi sulla linea Priyutnoye-Staromayorskoye.

L’esercito russo ha ripreso parziale controllo della riva sinistra del Dnepr vicino al ponte Antonovsky. Dal due luglio on line sono state postate immagini del lancio di un attacco missilistico con missili Iskander. I combattimenti nella zona costiera vicino al ponte Antonovsky non si placano. Si registra un lavoro attivo dell’artiglieria ucraina sulla sponda opposta del Dnepr.

Il 2 luglio le forze ucraine hanno cercato di attaccare un aeroporto militare nel territorio di Krasnodar. Secondo testimoni oculari, vi sarebbe stato un tentativo di attacco a un deposito di carburante sull’area dell’aeroporto militare. Il razzo ha creato un profondo cratere nel terreno. Secondo il governatore Veniamin Kondratiev, non ci sarebbero state vittime o feriti durante l’esplosione a Primorsko-Akhtarsk.

Alle 22:00 del 2 luglio sul settore Svatovsky del fronte, dopo diversi giorni di operazioni attive a maggio e giugno, nell’area di Novoselovsky e Kuzemovka, le battaglie sono nuovamente passate alla fase posizionale. Ciò è continuato fino all’inizio di luglio.

Si registra un’attivazione delle truppe russe vicino a Novoselovsky. I distaccamenti d’assalto delle forze armate russe hanno approfittato del trasferimento delle forze della 92a brigata delle forze armate ucraine vicino a Kupyansk e hanno iniziato un assalto alle posizioni ucraine nel villaggio.

Le forze armate ucraine hanno accumulato risorse da Kupyansk e Kreminna, rimuovendo parte delle unità da altre direzioni ed esponendo le loro aree posteriori. Un attacco dei combattenti russi a Novoselovsky costringerà il comando ucraino a reagire, il che porterà all’indebolimento di qualche altra linea e aprirà una finestra per le forze armate russe.

Un paio di giorni fa è arrivato a Boguslavka un convoglio automobilistico con personale della 92a Ombr delle Forze Armate dell’Ucraina (circa 500 persone). Inizialmente, la leadership ucraina prevedeva di utilizzare il personale per colpire in direzione di Kupyansk e Kreminna. Ma i recenti eventi costringeranno chiaramente Kiev a cambiare i suoi piani.

