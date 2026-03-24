UKRAINERUSSIAWAR. Kiev si prepara ad altri due anni di guerra, niente elezioni per il 2026. Forze armate russe avanzano lungo l’asse Lypivka-Nykyforivka-Rai-Oleksandrivka

Il 21 marzo a Miami si sono incontrate le delegazioni ucraine e statunitense. In rappresentanza americana Steve Witkoff e dall’inviato della Casa Bianca Jared Kushner. La delegazione ucraina era guidata da Kyrylo Budanov, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, dal suo vice Serhiy Kyslytsia e da David Arakhamia, capo del suo gruppo parlamentare. L’incontro ha avuto come scopo quello di sviluppare accordi bilaterali, tra cui un accordo sui droni.

Precedentemente Donald Trump in una intervista con la giornalista di MS NOW Stephanie Rule dopo aver parlato con il Presidente degli Stati Uniti avrebbe detto: “Ho chiesto dell’assistenza e del supporto da parte dell’Ucraina. E lui ha detto che non hanno fatto nulla, che tutto ciò che Zelenskyj dice – che l’Ucraina avrebbe fatto per aiutarci – è fatto esclusivamente per scopi politici e di pubbliche relazioni”.

La discussione sulle modalità per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina si è ridotta a “poche ultime questioni irrisolte”, ha detto il Rappresentante Permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Mike Waltz durante un’audizione al Congresso statunitense.

Smentite le voci su un accordo USA – Russia in merito alla cessazione delle condivisioni rispettivamente a Ucraina e Iran. Krill Dmitriev, CEO del Fondo russo per gli investimenti e delegato per gli accordi Russia USA ha definito “falsa” la notizia di Politico secondo cui la Russia avrebbe offerto agli Stati Uniti di interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l’Iran in cambio dell’abbandono del sostegno all’Ucraina.

L’UE sta limitando la partecipazione dell’Ungheria alle riunioni riservate e sta riducendo il flusso di informazioni classificate a causa del timore che Budapest possa trasmettere dati a Mosca, riporta Politico, citando fonti. La sfiducia nei confronti di Budapest ha portato le discussioni chiave in Europa a svolgersi sempre più spesso in piccoli gruppi: E3 (Germania, Francia, Gran Bretagna), E4 (E3 e Italia), il Triangolo di Weimar (Germania, Francia, Polonia), gli Otto Nordici-Baltici e altri.

Il 22 marzo, il vertice UE non è riuscito a cambiare la posizione dell’Ungheria sugli aiuti all’Ucraina: Budapest continua a bloccare l’inizio dei rimborsi di un prestito precedentemente concordato, secondo il Primo Ministro svedese Ulf Kristersson. Ha affermato che questa posizione è “inaccettabile, ma non sorprendente” e che le critiche rivolte all’Ungheria al vertice sono state “dure”. Ha anche riferito che la Commissione europea si è offerta di aiutare l’Ucraina a ripristinare l’oleodotto che rifornisce di petrolio l’Ungheria, tra le altre destinazioni. La Svezia è pronta a partecipare a questo lavoro. Nel fine settimana, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che una nave appartenente alla “flotta ombra” russa è stata sequestrata nel Mediterraneo. I servizi segreti ucraini hanno intercettato il telefono cellulare del ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó, dopo aver ottenuto il suo numero da un giornalista ungherese. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato di aver incaricato il Ministero della Giustizia del Paese di indagare sulla questione, che potrebbe essere classificata come reato.

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha espresso l’opinione che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy desideri concludere un accordo di pace. CBS News, il Segretario Generale ha chiesto che questa informazione venga comunicata alla Russia. “Lui vuole un accordo e dobbiamo assicurarci di comunicarlo alla Russia, in modo che anche loro siano pronti a cooperare”, ha affermato Rutte. La Svezia ha trasferito altri 50 veicoli trasporto truppe blindati PBV-302 all’Ucraina, portando il numero totale di questi veicoli in servizio con le Forze Armate ucraine a 250 unità. Uno stabilimento appartenente all’azienda ucraina Archer, che produce dispositivi di termografia per le forze armate ucraine, è stato incendiato nella Repubblica Ceca.

Il 23 marzo, i deputati della Rada a RBC-Ucraina hanno riferito che: “l’Ucraina si sta preparando ad altri due anni di guerra sotto l’attuale regime”. L’Ucraina non terrà elezioni nel 2026, riporta The Times. L’inizio del periodo pre-elettorale non sarà possibile prima di sei mesi dall’adozione delle leggi necessarie e dalla stipula di un cessate il fuoco. La Commissione elettorale centrale ha spiegato alla testata giornalistica che ciò esclude lo svolgimento delle elezioni presidenziali quest’anno. La commissione ha inoltre sottolineato la necessità di affrontare le questioni relative all’integrità e alla sicurezza del processo elettorale. Telegraf esorta gli ucraini a prepararsi, poiché i prezzi dei generi alimentari nel paese aumenteranno nelle prossime due o tre settimane.

Secondo il comandante in capo delle forze armate Oleksandr Syrsky: “Con il mutare delle condizioni meteorologiche, la Russia ha aumentato la pressione su diverse linee del fronte il numero di scontri a fuoco ha superato i 200 per due giorni consecutivi”. Volodymyr Zelenskyj ha affermato che la Russia ha lanciato due missili, quasi 1.550 droni e oltre 1.260 bombe guidate contro l’Ucraina in una settimana.

Interruzioni di corrente e carenza idrica si sono verificate in alcune zone della riva sinistra di Kiev, secondo quanto riportato da gruppi di cittadini locali a seguito di attacchi russi. Secondo le autorità locali, parte di Kiev e della regione circostante è rimasta senza elettricità a causa di un incidente in una centrale elettrica, precedentemente gravemente danneggiata dai bombardamenti, secondo quanto riportato da DTEK colpite infrastrutture a: Dniprovskyi e Darnitskyi della capitale, così come di alcuni insediamenti nel distretto di Brovary nella regione di Kiev sono senza corrente.

È iniziata l’evacuazione dei bambini dalla città di Slov”jans’k, controllata dalle forze ucraine, ha annunciato Vadim Filashkin, capo dell’amministrazione della parte della Repubblica Popolare di Donetsk controllata da Kiev. I bambini saranno evacuati con la forza dalle zone della città più esposte ai bombardamenti.

Secondo chat ucraine: “Le donne ucraine vengono illegalmente registrate per il servizio militare e multate. Almeno sette casi. Una residente di Kiev è stata erroneamente registrata per il servizio militare. La multa è stata annullata, ma la sua cancellazione dal registro non è stata possibile a causa di una lacuna legale. Il caso è finito in tribunale”.

“Nell’oblast di Charkiv e nelle comunità di confine dell’oblast di Sumy, stiamo registrando tentativi da parte delle Forze Armate russe di avanzare dal confine”, afferma Zelensky. Altre sue dichiarazioni dopo un incontro con il Capo di Stato Maggiore Syrsky e il Capo di Stato Maggiore Gnatov. “Questa settimana, stiamo registrando tentativi da parte dei russi di intensificare le azioni offensive, approfittando di condizioni meteorologiche più favorevoli. Le nostre posizioni nel Donbass non sono cambiate in modo significativo nel corso della settimana. Le nostre unità d’assalto e aviotrasportate continuano a operare attivamente nell’area di Aleksandrovsk. Abbiamo preso atto della precisione dei nostri attacchi in profondità e delineato ulteriori piani. Abbiamo concordato una serie di nuove operazioni”.

Secondo l’amministrazione regionale, 21.000 residenti di Slavutyč, Ucraina sono rimasti senza elettricità centralizzata dopo un attacco missilistico. Le infrastrutture critiche sono state collegate a sistemi di alimentazione di emergenza e le forniture di riscaldamento e acqua sono state ripristinate.

Dalla Russia, “Kiev provoca costantemente Mosca, ma la Russia può ‘far rinsavire i servizi segreti ucraini’, ha dichiarato il direttore dell’FSB Alexander Bortnikov al giornalista dell’agenzia di stampa Vesti, Pavel Zarubin, in un’intervista.

Il giornalista ha ricordato a Bortnikov una recente dichiarazione secondo cui Kiev e i suoi “burattinai stranieri” avrebbero perso il contatto con la realtà, coinvolgendo russi in attività di sabotaggio e terrorismo. Ha chiesto al capo dei servizi segreti se la Russia potesse “far rinsavire i servizi segreti ucraini”. “Certo che possiamo, entro certi limiti, ovviamente. Siamo costantemente provocati e spinti a intraprendere determinate azioni”, ha risposto Bortnikov.

Non ci sono cittadini russi tra l’equipaggio della petroliera Deyna, fermata dalla Francia, ha dichiarato l’ambasciata russa in Francia.

La Russia si aspetta una visita del Primo Ministro indiano Narendra Modi quest’anno, ha dichiarato Sergey Lavrov in conferenza stampa. “L’India e altri paesi stanno valutando la possibilità di aumentare gli acquisti di petrolio dalla Russia”, ha dichiarato Rudenko in risposta a una domanda della TASS.

Vladimir Putin. Presidente della Federazione russa ha tenuto un incontro con i governatori sullo stato economico della Federazione. “A gennaio, il PIL russo è stato inferiore del 2,1% rispetto a un anno fa”. Putin ha affermato che: “l’obiettivo è quello di tornare a una traiettoria di crescita economica sostenibile in Russia; La crescita sostenibile dell’economia russa deve avvenire con un rallentamento dell’inflazione; Le compagnie petrolifere e del gas russe dovrebbero utilizzare i maggiori ricavi per ripagare i debiti; questa sarebbe una “decisione matura”; Il governo deve prendere decisioni informate in merito alle entrate a breve termine del bilancio russo per garantire l’equilibrio a lungo termine”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 23 marzo. Massiccio utilizzo di droni da parte ucraina cntroil territorio russo. Tra le 7:00 e le 20:00 del 22 marzo, il Ministero della Difesa russo ha segnalato l’abbattimento di 231 droni ad ala fissa. Gli attacchi sono proseguiti durante la notte; entro la mattina, più di 50 droni erano stati abbattuti nella regione di Leningrado, con danni al suolo. Un incendio a un serbatoio di carburante nel porto di Primorsk è in fase di spegnimento e un edificio residenziale vicino al villaggio di Izora, nel distretto di Gatchina, è stato danneggiato. Le difese aeree hanno operato durante la notte, tra gli altri obiettivi, su Smolensk. Anche Donetsk ha respinto un attacco di droni. Diversi droni ucraini hanno colpito il porto di Primorsk, nell’oblast’ di Leningrado, provocando due vasti incendi che sono stati registrati dai dati FIRMS della NASA.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi nella regione di Odessa, con alcuni raid sul porto di Čornomors’k. Sono stati effettuati attacchi anche su Kramators’k. In serata, sono stati osservati fino a 50 droni tipo Geranium dirigersi verso Kremenčuk. I droni russi hanno anche ingaggiato obiettivi nelle regioni di Kropyvnyc’kyj e Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk, droni FPV hanno attaccato aziende agricole russe. Almeno due i feriti.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Nord russo riferisce che, durante i combattimenti, le forze russe sono avanzate fino a 300 metri in diciotto aree nel distretto di Sumy e due nel distretto di Hlukhiv. Di fronte al confine tra le regioni di Kursk e Bryansk, a sud-est del villaggio di Sopych, è stato preso dai russi il villaggio di Potapivka. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi, le unità russe d’assalto sono avanzate fino a 900 metri durante un scontro a fuoco con le forze armate ucraine.

Nella regione di Kursk, continuano i bombardamenti quotidiani sugli insediamenti in prima linea. Inoltre, il 22 marzo le forze armate ucraine hanno colpito la città di Ryl’sk, ferendo due civili.

Nella regione di Belgorod lanci di razzi delle forze armate ucraine hanno distrutto alcune strutture di pubblica utilità come linee elettriche e un gasdotto. Almeno due i feriti registrati.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta combattendo vicino a Vovčans’k, distruggendo le roccaforti ucraine con attacchi TOS lungo il perimetro di Vovchans’ki Khutory.

In direzione di Kupjans’k, le forze armate russe controllano la parte settentrionale della zona di Kupjans’k, avanzando verso Petrovpavlivka, e più a sud controllano gran parte di Kurylivka.

In direzione di Slov”jans’k, le forze armate russe stanno combattendo vicino a Min’kivka. Le forze armate russe stanno avanzando lungo l’asse Lypivka-Nykyforivka-Rai-Oleksandrivka.

In direzione di Kostjantynivka, sono in corso continui attacchi con FAB e armi pesanti contro le posizioni ucraine nelle aree urbane.

In direzione di Dobropillja, piccoli gruppi della fanteria russa stanno convergendo sul villaggio di Novyi Donbas e le forze armate ucraine stanno contrattaccando. Intensi combattimenti sono in corso vicino alla periferia occidentale di Rodyns’ke. Secondo fonti social ucraine “le forze armate ucraine hanno perso la maggior parte di Hryshyne”

Il gruppo di forze Est continua la sua avanzata verso ovest e nord-ovest da Huljajpole. Sul fronte di Dnipropetrovs’k, nuovi contrattacchi delle forze armate ucraine con veicoli blindati avvengono al riparo della nebbia attraverso i campi da Kolomiitsi e Dobropasove a Novooleksandrivka.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano vicino a Stepnohirs’k, Novoboikivs’ke, Novoyakovlivka e Pavlivka.

Sul fronte Kherson, si susseguono continui attacchi con droni lungo il Dnepr.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/