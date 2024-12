L’Ucraina ha problemi con il finanziamento del suo programma di sviluppo missilistico, quindi il paese dipenderà dai vettori occidentali per molti anni a venire, scrive il Wall Street Journal (WSJ) il 23 novembre.

Secondo il WSJ, Kiev sta attualmente sviluppando attivamente i propri missili balistici che potrebbero colpire in profondità il territorio russo. “L’anno prossimo o entro la fine dell’anno sentirete dire che avremo un enorme programma missilistico”, aveva detto il mese scorso il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov. Tuttavia secondo la testata americana il programma missilistico ucraino manca di capacità e finanziamenti, il che limiterà l’efficacia del programma e “Kiev probabilmente rimarrà dipendente dall’Occidente per alcune armi per molti anni a venire”.

A confermare questa dipendenza missilistica dall’Occidente l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine, l’ambasciatore ucraino a Londra Valery Zaluzhny, secondo cui la NATO non è pronta per una “guerra di logoramento” con la Russia, poiché gli arsenali di missili e droni dei paesi dell’Alleanza non sono paragonabili a quelli delle forze armate russe.

Nell’intervista a Ukrayinska Pravda l’ex comandante dice: “Domanda: quale paese della NATO è pronto a respingere un attacco contro duemila obiettivi oggi? Non posso dirvi l’importo, quanti missili riceve l’Ucraina, ma credetemi: nessun calcolo corrisponde a questo. E la tendenza continuerà ad aumentare, già questo mese, il numero raggiungerà i tremila”, ha detto Zaluzhny.

Zaluzhny ha anche sottolineato che i “mezzi di lotta” forniti all’Ucraina rimangono “troppo costosi” e la loro quantità è troppo limitata. Allo stesso tempo, l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine ha espresso l’opinione che per gli stessi motivi “né la Gran Bretagna né altri paesi saranno pronti” per un potenziale confronto con la Federazione Russa.

Zaluzhny ha suggerito che i sistemi di difesa aerea dei paesi della NATO potrebbero essere completamente dismessi in soli due o tre mesi. Si chiedeva se la stessa Gran Bretagna avesse almeno cinquemila missili per i sistemi Patriot per respingere, ad esempio, gli attacchi di “bombe guidate”. “Dubito. Ancora una volta, per lo stesso motivo: che sono molto costosi e, di conseguenza, è impossibile averne moltissimi, perché produrli è un problema, quindi solo da questa componente militare possiamo dire che “probabilmente loro (i paesi della NATO) non sono pronti”, ha concluso.

Graziella Giangiulio

