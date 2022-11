UKRAINERUSSIAWAR. Kiev senza acqua fortifica la città. Mosca connessa via satellite al 5G pianifica nuovi attacchi

Continua lo scambio di prigionieri al fronte, il capo ad interim del DPR Denis Pushilin ha annunciato un altro scambio di personale militare: «Oggi stiamo rimpatriando 107 dei nostri combattenti dai sotterranei ucraini. Stiamo dando all’Ucraina lo stesso numero di prigionieri. Del numero totale di quelli rilasciati, 65 provenivano dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. Presto potranno abbracciare i loro cari», ha detto Pushilin.

Nel frattempo in Russia la durata del servizio militare nell’esercito russo potrebbe essere aumentata a due anni per incrementare la prontezza al combattimento delle truppe. A suggerirlo Mikhail Sheremet, membro del Comitato per la sicurezza della Duma di Stato russa: «L’attuale formato non implica un addestramento di alta qualità di un soldato. È molto difficile e problematico allenarsi e prepararsi durante l’anno. Ma due anni sono l’opzione migliore».

Non solo, si apprende da Alan Lushnikov, proprietario dell’azienda Kalashnikov che il ministero della Difesa russo ha firmato un contratto con la società Kalashnikov per la fornitura di fucili a microonde. Secondo quanto dichiarato dall’imprenditore, i contratti “per quest’anno, il prossimo anno e oltre” sono stati firmati. Allo stesso tempo, si è rifiutato di specificare il volume delle forniture per le quali sono stati conclusi i contratti. Si presume che il nuovo fucile a microonde sostituirà gradualmente il fucile da cecchino Dragunov, messo in servizio negli anni ’60.

Sempre dalla Russia si apprende che nella Federazione per la prima c’è connessione alla rete 5G via satellite. L’impresa unitaria dello stato federale “Space Communications” (GP KS) e Skoltech hanno testato il funzionamento di una rete privata di quinta generazione utilizzando un software domestico tramite un satellite per comunicazioni geostazionarie. Questa è la prima volta che un satellite russo viene utilizzato nell’interesse del 5G.

Al fronte comincia a farsi sentire la difficoltà di movimento per i mezzi di terra dovuta al mal tempo. In alcuni post scritti dai militari ucraini si legge che oramai il fango è ovunque.

Le autorità della regione di Kherson hanno affermato che l’edificio pubblico nel centro della città è l’ex amministrazione regionale dell’Ucraina, è stato messo fuori servizio e non c’erano autorità russe, ha affermato l’amministrazione regionale. «La scorsa settimana, il governo della regione di Kherson in piena forza è stato trasferito a Genichesk – ecco il luogo del suo dispiegamento temporaneo. L’edificio sulla piazza (da dove, secondo le informazioni dei canali di telegramma, è stata tolta la bandiera) ospitava l’amministrazione statale regionale (amministrazione statale dell’Oblast) dell’Ucraina. Inizialmente, non c’erano dipartimenti amministrativi russi lì, l’edificio è stato messo fuori servizio», ha affermato un rappresentante dell’amministrazione.

Sempre nella giornata del 3 novembre l’artiglieria del Donbass ha colpito la roccaforte delle Forze Armate ucraine a Pavlivka. Il fuoco dei cannoni “Kaskad” viene corretto dai droni. Sono continuati nella giornata del 3 novembre attacchi di artiglieria da parte delle Forze Armate russe contro le fortificazioni ucraine a Maryinka.

L’artiglieria della 1a brigata della DPR sta colpendo le posizioni degli ucraini in direzione Avdiivka. L’attacco viene effettuato con obici da 152 mm 2A36 “Hyacinth-B”. Il lavoro degli artiglieri viene corretto con l’aiuto dei droni. Gli obici distruggono le aree fortificate delle Forze Armate ucraine vicino a Vodyany e vicino ad Avdiivka.

Nel frattempo a Kiev le forze di terra dell’Ucraina hanno riferito che continuano a rafforzare le linee di difesa della capitale: si stanno costruendo fortificazioni intorno alla città. La popolazione continua a fare lunghe code per l’acqua. In connessione con i blackout in corso, sia per emergenza continua che non annunciata, il problema dell’approvvigionamento idrico in alcune aree di Kiev si sta complicando. Ci sono anche interruzioni nel lavoro di Internet e delle comunicazioni cellulari. Si può prevedere che i prossimi attacchi alle sottostazioni e agli impianti di distribuzione di Kiev, a causa dell’effetto cumulativo, le conseguenze per Kiev saranno molto gravi

Bombardamenti russi hanno colpito Kryvyi Rih: drone kamikaze ha colpito una struttura di infrastrutture energetiche, danni significativi, a darne notizia Oleksandr Yuriyovych Vilkul, politico ucraino.

Si ha notizia che un drone kamikaze Lancet ha distrutto un obice italiano FH-70 nella regione di Zaporizhia.

Graziella Giangiulio