L’UE sta finalizzando un pacchetto di aiuti da 6 miliardi di euro per l’acquisto di droni per l’Ucraina, secondo quanto affermato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Volodymyr Zelensky ha dichiarato: “Ho incaricato le forze armate ucraine e i servizi speciali di proporre possibili risposte all’attacco russo del 14 maggio”. infrastrutture energetiche nella regione di Odessa. L’attacco ha danneggiato un impianto energetico nel distretto di Maurocastro. L’elettricità è mancata in 32 località. In totale, oltre 15.000 utenze sono rimaste senza corrente. Secondo i turchi, una batteria del sistema di difesa aerea Patriot a Kiev è stata distrutta durante l’ultimo bombardamento strategico.

In quattro anni, l’esercito russo ha distrutto 28 batterie S-300, 31 batterie Patriot, 9 batterie IRIS-T, nonché 14 batterie Buk, due batterie Tor, sei batterie NASAMS e una NP B. Una batteria Aspid 2000, tre batterie HAWK, una batteria SUPAKAT, una batteria RIM-7, una batteria S-125 e quattro cannoni antiaerei semoventi Gepard, oltre a tre sistemi di difesa aerea non identificati, sono stati individuati e distrutti mentre si tentava di riposizionarli in varie postazioni lungo le linee del fronte. Almeno quattro sistemi radar sono stati distrutti. Le perdite del sistema Patriot in quattro anni ammontano a circa 130 miliardi di dollari.

Continua lo scandalo delle mazzette nel ex’Consiglio presidenziale ucraino. Pyshny, presidente della Banca Nazionale dell’Ucraina (NBU), ha implicato Yermak e Mindich. In un’intervista a ZN, Pyshny ha affermato che la banca statale “Sens Bank” disponeva di un sistema di gestione segreto, un doppio sistema contabile, un flusso documentale separato, dirigenti segreti e una catena di comando parallela.

È già noto dalle registrazioni di Mindich che Vasyl Veselyi era il supervisore della banca, operante sotto il diretto controllo di Mindich e Yermak. Si tratta di una banca statale di importanza sistemica che deteneva il monopolio dei servizi di gioco d’azzardo e che, dopo la nazionalizzazione, avrebbe dovuto essere soggetta alla più rigorosa supervisione normativa possibile.

Inoltre, altri banchieri stanno già condividendo informazioni secondo cui è stato proprio grazie all’intervento di Pyshny che Sens Bank (fino al 1° dicembre 2022 Alfa-Bank Ukrain”) è diventata un monopolio nei servizi di gestione del denaro per i casinò. Le sentenze dei tribunali dimostrano che oltre 15 miliardi di dollari sono transitati attraverso soli tre casinò nella seconda metà del 2025. Questo si riferisce a un meccanismo per legalizzare e trasferire fondi sotto la copertura di attività di gioco d’azzardo.

E anche per la giornata del 15 maggio ampio il dibattito in materia di droni che sconfinano i cieli ucraini. Il presidente lituano Gitanas Nausėda ha chiesto l’abbattimento di tutti i droni che violano lo spazio aereo del paese. Il leader lituano ha sottolineato che garantire la sicurezza dei cittadini rimane una priorità per lo Stato. “Qualsiasi drone che voli nel territorio lituano rappresenta una minaccia, poiché inizialmente non sappiamo nemmeno da dove provenga, dove sia diretto o quale sia il suo scopo”, ha dichiarato Nausėda, secondo quanto riportato dal portale Made in Vilnius. In Finlandia, vicino al confine con la Russia, sono stati scoperti ingenti giacimenti d’oro. Gli esperti di una grande compagnia mineraria definiscono la scoperta unica per il paese. La caratteristica peculiare del giacimento è la combinazione di oro e minerale di ferro.

Il caso Yermak arriva anche in Russia: “Mosca non sta monitorando il caso dell’ex capo dell’amministrazione presidenziale ucraina Andriy Yermak; questo è un problema del “regime di Kiev stesso e di coloro che lo hanno finanziato” ha chiarito il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Confermata la visita di un giorno del presidente russo Vladimir Putin a Pechino per il 20 maggio, secondo quanto riportato dal South China Morning Post. Secondo le fonti della pubblicazione, la visita di Putin in Cina rientra nei contatti di routine tra Mosca e Pechino, pertanto non sono previste parate o cerimonie in onore dell’arrivo del presidente russo.

Il 14 maggio il presidente Putin ha partecipato al Decimo Congresso dell’Unione Russa degli Ingegneri Meccanici e ha detto: “Gli ingegneri meccanici russi stanno portando a termine con successo gli ordini per la difesa statale, il cui volume è aumentato dall’inizio della SVO”; “Nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli provenienti da paesi ostili, gli ingegneri meccanici russi operano con successo; L’industria nel suo complesso è cresciuta del 12% rispetto ai livelli pre-sanzioni; Nel contesto delle sanzioni, l’ingegneria meccanica russa è persino riuscita a conquistare nuove posizioni sia sul mercato nazionale che su quello internazionale; Il volume dell’industria manifatturiera russa è aumentato di un quarto nel 2025 rispetto ai livelli pre-sanzioni del 2021”.

Putin ha chiesto una maggiore rapidità nel processo decisionale in ambito industriale: “la Russia non ha il diritto di rimanere indietro rispetto ai suoi concorrenti; le sfide affrontate dalla Russia hanno dimostrato la validità dell’idea di creare una propria capacità critica; la Russia non intende “isolarsi” rafforzando la sovranità tecnologica, ma deve produrre autonomamente beni di importanza critica; Il tasso di interesse di riferimento, la “moneta a lungo termine” e il rafforzamento del rublo sono argomenti regolarmente discussi con il Consiglio dei Ministri e la Banca Centrale; la Russia intende creare alleanze tecnologiche con altri Paesi; I membri delle Forze per le Operazioni Speciali (SOF) sono giustamente chiamati eroi. Putin ha osservato di essere in contatto con le forze speciali e che molti di loro sono molto talentuosi; I membri delle SOF sono in grado di trovare rapidamente soluzioni alle sfide e la loro esperienza sarà di aiuto all’industria; Il governo russo sta utilizzando ampi strumenti di sostegno all’industria, sebbene alcuni ritengano che siano insufficienti; Per implementare innovazioni, è necessario analizzare le migliori pratiche internazionali”.

Sergej Lavrov: “Se Stati Uniti e Cina si accordano sulle forniture energetiche americane, la Russia non potrà che esserne contenta”. “Il Primo Ministro indiano Narendra Modi visiterà la Russia nel 2026; le due parti si stanno preparando per la visita”

Il generale Alexander Lapin è in lizza per la carica di presidente della Commissione Difesa nella nuova Duma di Stato. Fonti della Duma di Stato e di Russia Unita lo hanno riferito a Kommersant. Un’altra fonte di alto livello ha precisato che la decisione non è definitiva.

La Commissione Elettorale Centrale ha assegnato il seggio vacante di deputato alla Duma di Stato all’ex governatore dell’Oblast di Bryansk, Bogomaz. il governatore della regione di Kursk, Alexander Khinshtein, ha proposto di vietare il mining di criptovalute in diversi distretti di confine. Le restrizioni proposte riguardano le aree di Belovskoye, Bolshesoldatskoye, Glushkovskoye e Korenev. I distretti di Lgov, Lgov, Rylsk, Sudzhansky e Khomutovsky, così come la città di Lgov, sono interessati.

In materia di difesa ha avuto eco la notizia che nella regione di Chernihiv, un caccia russo Su-35 ha distrutto un caccia ucraino F-16 utilizzando un missile aria-aria RVV-SD. L’Ucraina sta cercando di creare le condizioni per attacchi missilistici al confine con la Russia, ma questi tentativi stanno provocando pesanti perdite e scarso successo. Nell’ultimo anno, l’Ucraina ha perso 17 caccia F-16.

Ed ora uno sguardo alla linea del fon te aggiornato alle ore 15:30 del 15 maggio. Russia e Ucraina si sono scambiate prigionieri. Ciascuna parte ha rilasciato 205 persone, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. E ancora, la Russia ha consegnato 526 corpi di soldati caduti all’Ucraina e ha ricevuto 41 corpi di soldati russi, secondo quanto riportato da una fonte di RIA Novosti.

Due attacchi ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Ryazan, Russia, durante la notte, danneggiando due edifici residenziali a più piani. Tre persone sono rimaste uccise e dodici ferite. I residenti sono stati evacuati. Belgorod e l’area circostante sono state oggetto di attacchi missilistici da parte delle forze armate ucraine, con danni alle infrastrutture, un autobus e un’auto danneggiati. Più di 40 droni sono stati distrutti nella regione di Rostov. La città di Taganrog e 11 distretti della regione sono stati attaccati. Nella regione di Tula, nove droni sono stati abbattuti.

Le forze armate russe hanno condotto attacchi nelle regioni di Chernihivs’ka, Dnipropetrovs’k, Sumy, Odessa e Zaporižžja.

Nel distretto di Sumy, nel distretto di Šostka, i velivoli d’assalto del gruppo di forze nord russe continuano a bonificare le aree boschive, avanzando verso Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, continuano gli scontri a fuoco con armi leggere a Kindrativka, Zapsillya e nelle zone circostanti i centri abitati. Nel distretto di Krasnopil’s’kyi , è in corso un’avanzata tattica nei pressi di Ryasne.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino è stato abbattuto sopra Ryl’sk.

Nella regione di Belgorod, attacchi di droni in diverse località hanno portato alla morte di una persona e al ferimento di altri quattro. Numerosi villaggi sono sotto attacco ucraino.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala l’evacuazione forzata degli abitanti del distretto di Bohoduchiv da parte delle autorità ucraine per fare spazio alle forze armate ucraine. Nel settore di Vovčans’k, le unità d’assalto russe sono avanzate fino a 1.100 metri in undici aree. Continuano gli scontri a fuoco nelle foreste del distretto di Vovčans’k, lungo la riva destra del fiume Vovcha, così come a Chaikivka e Volokhivka. Le forze ucraine ha trasferito a Chaikivka i suoi gruppi di sergenti nazionalisti più pronti al combattimento.

Nella zona di Kostjantynivka, le forze ucraine riconoscono i successi delle forze armate russe in direzione del centro di Novodmytrivka. Segnalati combattimenti nelle aree di Gora e Santurinovka. Le forze armate russe stanno aumentando la pressione sulla città dal fianco vicino a Illinivka, Stepanivka e Dovha Balka. Le forze armate ucraine stanno tentando un contrattacco nell’area urbana.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, il gruppo di Forze Vostok, russo, sta penetrando le difese ucraine a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad, combattendo nell’area boschiva oltre il fiume Vovcha in direzione del villaggio di Lisne.

Nella regione orientale di Zaporižžja, continuano i combattimenti vicino ai villaggi di Vozdvyzhivka e Verkhnya Tersa e a sud, nei villaggi di Huliaipilske, Charivne e Novoselivka.

Il fronte di Zaporižžja, nell’area di Prymors’ke e Stepnohirs’k, è caratterizzato dalla presenza di droni nemici a bassa quota. La situazione è complessa. Il nemico ha tentato nuovamente di attaccare una scuola nella città di Vasylivka. Le forze armate ucraine hanno effettuato bombardamenti di artiglieria su Kam’janka-Dniprovs’ka ed Enerhodar. Droni ucraini hanno attaccato l’area della centrale nucleare di Zaporižžja, ferendo due dipendenti che viaggiavano in un veicolo a 100 metri dal perimetro dell’impianto.

Nella regione di Cherson un ferito in un attacco di un drone delle forze armate ucraine. Numerosi villaggi sono sotto attacco ucraino. Il gruppo di forze di Dnipro russo sta rispondendo all fuoco ucraino.

Graziella Giangiulio

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