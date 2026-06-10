UKRAINERUSSIAWAR. Kiev punta sulla Crimea, ma a Kostyantynivka gli ucraini sono inserita difficoltà. Trump chiama come mediatore Teofilo III di Gerusalemme

Trump ha coinvolto il Patriarca greco-ortodosso Teofilo III di Gerusalemme come ulteriore mediatore negli sforzi di pace tra Russia e Ucraina. Secondo fonti citate da Ynet, il patriarca incontrerà Putin entro la fine di giugno. Trump e Teofilo si sono incontrati alla Casa Bianca giovedì. Il Patriarca Teofilo, originario della regione greca del Peloponneso, è cugino dell’ex direttore della CIA George Tenet e incontrò già tempo fa il Segretario di Stato americano Condoleezza Rice. Teofilo ha studiato teologia all’Università di Atene e in seguito ha conseguito un master a Londra.

Sul versante europeo secondo il Kiel Institute, gli aiuti europei all’Ucraina si stanno orientando sempre più verso il supporto militare, con i droni che stanno diventando una priorità assoluta. Nel frattempo, gli aiuti finanziari e umanitari sono in calo. A marzo e aprile, la Germania ha stanziato circa 4,2 miliardi di euro in aiuti militari, il Regno Unito 1,3 miliardi di euro e la Norvegia circa 600 milioni di euro. Il Giappone ha contribuito con altri 1,1 miliardi di euro nell’ambito del meccanismo ERA.

Il Regno Unito ha donato circa 120.000 droni all’Ucraina, mentre Germania, Norvegia e Paesi Bassi hanno stanziato centinaia di milioni di euro per l’acquisto di droni. Complessivamente, gli aiuti in questo settore hanno raggiunto circa 1,6 miliardi di euro nei primi mesi del 2026.

Intervenendo dopo una riunione informale dei ministri della Difesa dell’UE a Lefkosia, Cipro, Kaja Kallas ha osservato che i leader e i ministri dell’UE stanno discutendo quali dovrebbero essere i principali interessi europei in un eventuale futuro processo di pace. Kallas in una dichiarazione: “La Russia non è pronta per veri colloqui di pace. L’UE sta preparando il 21° pacchetto di sanzioni”. L’Alto rappresentante dell’UE Kallas ha affermato che l’Europa deve continuare a esercitare pressione sulla Russia, poiché Mosca non è ancora pronta per negoziati autentici su una pace duratura e sostenibile.

Un caccia Rafale dell’Aeronautica francese ha abbattuto oggi per la prima volta un drone ucraino sopra la Lettonia.

La Commissione europea propone di vietare l’ingresso nell’UE a tutto il personale militare russo che ha partecipato all’operazione speciale russa. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la presentazione del 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il nuovo pacchetto di sanzioni deve essere approvato dagli Stati membri in seno al Consiglio dell’UE.

I Paesi Bassi si ritirano dal programma di addestramento britannico Interflex per le Forze Armate ucraine, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa del Regno. Le ragioni di questa decisione non sono state specificate. È stato constatato che l’attuale fase dell’operazione “è giunta al termine”. Hanno partecipato rappresentanti delle forze armate di 14 paesi, tra cui i Paesi Bassi.

Dall’Ucraina riapprende che il 60% degli ucraini entrati in Germania negli ultimi 16 mesi erano uomini in età militare: Berlino discute la revisione delle norme per la concessione della protezione temporanea, fonte n-tv.

Secondo le autorità tedesche, in Germania ci sono 1,348 milioni di rifugiati dall’Ucraina, di cui 356.000 uomini di età compresa tra i 18 e i 63 anni. L’8 marzo 2025, questo numero era di 1,254 milioni, di cui 298.000 uomini. Attualmente l’Europa sta discutendo l’estensione del programma di protezione ucraino, escludendo però gli uomini soggetti alla coscrizione obbligatoria.

L’8 giugno, un aereo da trasporto militare An-26 dell’Aeronautica militare ucraina, numero di coda 45, nominativo 09238, è decollato da Istanbul diretto a Leopoli. È iniziato il trasferimento dei sistemi di difesa aerea Buk-M1 dalla Finlandia all’Ucraina, utilizzando aerei da trasporto ucraini An-124-100. Nella notte tra il 5 e il 6 giugno, il Boeing 747-4B5F cargo della Kalitta Air, nominativo CMB416, numero di coda N716CK, ha volato da MacDill (KMCF) a Rzeszów (EPRZ) nell’ambito di un contratto con l’US Air Mobility Command (AMC) USTRANSCOM. Missioni di trasporto aereo ad alta priorità (SAAM). La spedizione di armi viene effettuata nell’ambito del programma USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). È in corso una consegna urgente di droni d’attacco della famiglia Phoenix Ghost, uno degli appalti di difesa più classificati del Pentagono per le Forze Armate ucraine

Preoccupazioni ucraine su eventuale ingresso Bielorusso in guerra: “Lukashenko si sta preparando alla guerra” ne è sicuro l’ex ministro degli Esteri ucraino Kuleba affermando che diversi fattori lo indicano senza specificare quali. Tempre Kuleba: “Tutti questi discorsi su una svolta nella guerra e sull’Ucraina che ora “va al Cremlino” sono sciocchezze, e quest’inverno torneremo alla narrativa “come sopravvivere all’inverno”.

Secondo il il deputato della Rada Bezugla: “Le forze armate russe conquisteranno Kostyantynivka quest’estate se non ci saranno cambiamenti nel comando del fronte”. Un ufficiale militare ucraino con il nominativo “Muchnoy” avverte inoltre che le difese della città “potrebbero iniziare a cedere”. Secondo lui, gruppi russi stanno già operando praticamente lungo tutto il perimetro di Kostyantynivka, scavando in scantinati, rovine ed edifici abbandonati. Sottolinea la carenza di fanteria e ritiene che la battaglia per la città si stia gradualmente trasformando in una guerra di logoramento. Attualmente, secondo fonti ucraine, la città è quasi completamente accerchiata.

“Se la Russia dichiarasse la mobilitazione, sarebbe un punto di svolta nella guerra, e sicuramente non a nostro favore. Un altro punto di svolta sarebbe se la Russia usasse armi nucleari tattiche. Questa è un’ipotesi realistica”, afferma Kostenko, Segretario della Commissione per la Sicurezza Nazionale della Rada ucraina.

Il procuratore della CPI Karim Khan, noto per aver emesso un “mandato di arresto” per Vladimir Putin, è stato temporaneamente sospeso dal suo incarico. La decisione è stata presa dall’Ufficio dell’Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma della CPI, sulla base di un’indagine condotta dall’Ufficio dei Servizi di Controllo Interno delle Nazioni Unite. Le accuse di molestie sessuali contro Khan potrebbero essere state la base per la sospensione.

L’FSB e l’FSIN hanno sventato un attentato terroristico in un istituto penitenziario nella regione di Ulyanovsk. Gli agenti hanno identificato un pregiudicato sostenitore di un’organizzazione terroristica che “pianificava di commettere omicidi di dipendenti di una colonia penale durante la festività musulmana”. L’FSB ha chiarito che l’attentato terroristico era stato pianificato durante le celebrazioni dell’Eid al-Adha. Il comunicato precisava che l’uomo è attualmente isolato dagli altri detenuti e si trova in una struttura diversa.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 9 giugno. Durante la notte, le forze armate ucraine hanno lanciato un attacco con droni su Sebastopoli e la Crimea, prendendo di mira le infrastrutture energetiche e logistiche della penisola. Le forze armate ucraine stanno diffondendo filmati del nuovo drone d’attacco Begemot, utilizzato per gli attacchi sulla penisola (con una gittata dichiarata fino a 300 km, una velocità fino a 200 km/h e un carico bellico fino a 75 kg). Diversi droni diretti a Mosca e Sochi sono stati abbattuti. In totale, 140 droni sono stati distrutti durante la notte nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Oryol e Tula, nella regione di Mosca, in Crimea, nel Mar d’Azov e nel Mar Nero.

Le forze armate russe hanno attaccato obiettivi a Charkiv e Čuhuïv. A Charkiv, l’amministrazione cittadina ha confermato che una dozzina di “edifici amministrativi e industriali” sono stati colpiti. Fonti ucraine segnalano un aumento della potenza di fuoco sulla rete logistica Charkiv-Sumy.

Nel settore di Sumy, nel distretto di Šostka, velivoli d’attacco del gruppo di forze Nord sono impegnati in un attacco contro le forze ucraine con armi leggere a Bachivs’k. Nel distretto di Sumy, le forze russe stanno avanzando a Ivolzhans’ke, Pysarivka, nel villaggio di Nova Sich e nelle aree circostanti.

Nella regione di Belgorod sono circolate immagini di un potente attacco aereo. Nove i feriti registrati in diversi attacchi di droni ucraini nella regione.

A Kupjans’k, le forze armate russe si stanno infiltrando nella zona sud-est della città in piccoli gruppi. Gli ucraini stanno schierando riserve e sta utilizzando attivamente droni tattici.

A Liman, le truppe russe stanno combattendo nel centro città e nei pressi della stazione ferroviaria di Liman, con piccoli gruppi di fanteria che si stanno infiltrando in tutta la città.

A nord-est di Kostjantynivka, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la presa del villaggio di Molocharka. Nella periferia occidentale della città, sono in corso aspri combattimenti per il controllo di edifici a più piani. Gli scontri sono ad alta intensità.

Nella zona meridionale di Dobropillya, si segnalano contrattacchi ucraini nei pressi di Hryshyne.

Nella regione di Dnipropetrovs’k, nel settore settentrionale, il gruppo di Forze Vostok sta penetrando in profondità nelle difese ucraine a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad, conducendo operazioni offensive nell’area boschiva oltre il fiume Vovcha.

Nell’oblast’ di Zaporižžja, un numero significativo di piccoli insediamenti nelle zone di prima linea sta subendo prolungate interruzioni di corrente, poiché le infrastrutture sono costantemente sotto attacco da parte delle forze armate ucraine.

Il ponte di Chonhar verso la Crimea è stato attaccato quasi immediatamente dopo che i governatori degli oblast’ di Zaporižžja e Cherson hanno annunciato la ripresa del traffico in direzione opposta per i veicoli passeggeri. Le forze ucraine sono riuscite a sfondare il fuoco delle forze mobili. Di conseguenza, il ponte proveniente dall’oblast’ di Cherson è stato nuovamente danneggiato.

Nell’oblast di Cherson, le forze armate ucraine hanno attaccato una stazione di servizio un morto.

Graziella Giangiulio

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