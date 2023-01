UKRAINERUSSIAWAR. Kiev pronta all’offensiva in Crimea. Peskov: gli Abrams bruciano come gli altri carri armati

«L’Ucraina passerà all’offensiva in Crimea due mesi dopo esser stata rifornita di carri armati» ha riferito il generale dell’Esercito ucraino Mykola Malomuzh: «Non è un caso che il governo ucraino abbia deciso di non fare nulla». «Questo renderà possibile, con i carri armati, di lanciare un’offensiva in direzione di Donetsk e lungo l’intero corridoio meridionale, compresa la Crimea», ha detto Malomuzh. Ha osservato che i tempi dell’offensiva dipendono dalla rapidità con cui i militari impareranno a utilizzare le nuove attrezzature.

A queste parole hanno fatto eco quelle del ministero per gli Esteri russo rilasciate a RIA Novosti. «La guerra ibrida è in corso contro la Russia, le discussioni sulle “linee rosse” appartengono al passato».

Il portavoce del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, Dmitrij Peskov ha dichiarato alla stampa: «Non c’è alcuna prospettiva di raggiungere vie diplomatiche per risolvere la situazione in Ucraina in questo momento. La situazione in Europa e nel mondo è estremamente tesa e le politiche degli Stati Uniti e della NATO non lasciano presagire prospettive positive – con l’orologio del giorno del giudizio che si avvicina alla mezzanotte. Le dichiarazioni di Kiev su possibili attacchi alle città russe sono una conferma della strada corretta scelta dalla Russia e delle sue intenzioni di proteggere il Paese da questo pericolo. La Russia non è in contatto con la Germania alla luce delle possibili consegne di carri armati Leopard all’Ucraina». E ha anche preannunciato un incontro di Putin con i leader delle della Duma a febbraio.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky ha licenziato i capi delle procure di cinque regioni dell’Ucraina: Zaporizhzhya, Kirovohrad, Poltava, Sumy e Chernihiv. E ancora, il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov ha detto senza mezzi termini durante un’intervista che l’Ucraina sta compiendo la missione della NATO: «Oggi stiamo compiendo la missione della NATO, senza perdere il loro sangue, con la perdita del nostro sangue, in modo che sprechino le loro armi».

Questi pochi lanci di agenzia fanno comprendere che la Russia si sta preparando ad una maxi offensiva sul territorio ucraino, e l’Ucraina vuole attaccare la Crimea, ma per farlo deve aspettare le armi che non ci sono.

Dal fronte si apprende che gli Stormtrooper della squadra “Storm” del gruppo “Twas” si preparano per il combattimento in prima linea. Si tratta di volontari della squadra “Storm” che vengono addestrati in un poligono di tiro in una delle regioni del distretto militare dell’Ossezia del Nord.

La loro missione è quella di sfondare le aree più difficili e arroccate delle difese dei combattenti ucraini. Gli stormtrooper imparano le tattiche di movimento durante i combattimenti con armi leggere, la soppressione dei punti di fuoco e dei bunker dei cecchini utilizzando bombe a mano, lanciagranate anticarro e armi leggere in condizioni di contatto visivo con il nemico. Imparano anche la corretta assistenza medica, il controllo dei droni, la topografia militare e le comunicazioni.

E mentre tutti in Europa sono concentrati sulla discussione Leopard 2 sì o Leopard 2 no, i russi hanno mandato sulla social sfera immagini del movimento attivo di veicoli blindati verso la frontiera orientale della NATO che viene registrato contemporaneamente in diverse regioni d’Europa. In particolare si osserva un treno carico di carri armati Leopard 2 della Bundeswehr nella stessa Germania, in direzione est. Molti osservatori attribuiscono questa attività ai piani di trasferimento dei carri armati all’Ucraina. Secondo i media, Berlino e Washington potrebbero annunciare la consegna di carri armati a Kiev già il 25 gennaio, innescando una reazione a catena in altri Paesi. Il primo Ministro polacco Morawiecki ha dichiarato sui social il 25 gennaio: «Grazie, Olaf Scholz. La decisione di inviare i Leopard in Ucraina è un grande passo per fermare la Russia. Insieme siamo più forti».

Il Pentagono non vuole fornire Abrams all’Ucraina per il rischio che i carri armati finiscano nelle mani delle forze armate russe ha riferito Sky News. L’editorialista della testata Mark Stone scrive che i carri armati sono di fondamentale importanza per le forze armate statunitensi e quindi non dovrebbero in alcun modo cadere nelle mani dell’esercito russo. In particolare, i carri armati M1 Abrams sono altamente sofisticati e pieni di segreti di fabbricazione, tra cui una corazza combinata con maglie di uranio impoverito difficili da penetrare. «Un carro armato è la punta della lancia dell’esercito. Se viene distrutto e lasciato dalla parte sbagliata di una linea nemica che avanza, i suoi segreti sono compromessi», ha spiegato Stone, spiegando le preoccupazioni del Pentagono. Si noti che le truppe statunitensi provvedono alla manutenzione e alla distruzione dei carri armati danneggiati, se necessario. Tuttavia, non ci si può aspettare che le forze ucraine agiscano di conseguenza. Inoltre, questi veicoli funzionano con carburante per l’aviazione, che non è sempre disponibile in Ucraina.

Peskov ha commentato che «gli Abrams bruciano come tutti i carri armati» e diversi analisti militari sulla social sfera hanno riferito che questi mezzi non sono assolutamente adatti al combattimento in territorio ucraino essendo stati sviluppati per muoversi in terreni asciutti e desertici. Comunque secondo la CNN Kiev potrebbe ricevere i carri armati Abrams non prima di un anno.

Da fonti ucraine si apprende che il Comandante delle Forze Armate ucraine Valerij Zaluzhny e il Pentagono chiedono al premier Zelensky di iniziare a ritirare le truppe da Bachmut per non trovarsi in un accerchiamento operativo.

Sulla linea del fronte, nella sera del 24 gennaio si registra un rallentamento nel ritmo dell’avanzata russa. Le Forze Armate ucraine hanno raccolto le riserve e intensificato la resistenza, mostrando i nodi più attivi. Dall’alba del 25 gennaio l’artiglieria russa è stata impegnata a fermare e sopprimere tale resistenza, mentre la fanteria si è riorganizzata. Le perdite russe sono molto più basse rispetto al primo giorno dell’offensiva a Pavlovka, ma non ci sono ancora risultati. Le truppe ucraine sono state colpite nei settori della prima linea, e si sono ritirate “dietro le mura della fortezza” delle comunicazioni delle mine quasi all’interno di Vuhledar. I combattimenti continuano.

Direzione Starobil’s’k aggiornamento alle ore 14.00 del 25 gennaio 2023. Non ci sono cambiamenti significativi nel settore di Kup”jans’k. Sia l’artiglieria russa che quella ucraina stanno bombardando le posizioni e le roccaforti dell’altra parte. Il puntamento è assicurato da calcoli UAV e da gruppi di ricognizione mobile con elicotteri.

Uno degli attacchi delle forze armate russe contro un sito di dispiegamento ucraino a Kup”jans’k ha provocato 27 morti e più di 50 feriti. Il comando della 14ª brigata ucraina sta provvedendo a rimpolpare la forza della brigata con personale mobilitato. Inoltre, a nord di Dvorichna sono state allestite postazioni di tiro per l’artiglieria. È probabile che nei prossimi giorni si verifichi un aumento dei bombardamenti sulle aree confinanti con la Federazione Russa.

Nell’area di Svatove, almeno 30 unità di veicoli blindati pesanti ucraini sono arrivate da Kup”jans’k e Borovoy in direzione di Svatove, probabilmente dalla 66ª Ombra, uno dei cui battaglioni era stato precedentemente segnalato come trasferito. L’accumulo di un tale numero di armi in un’unica area indica la preparazione delle formazioni ucraine per operazioni attive nella zona di Kuzemivka.

Continuano i bombardamenti reciproci nel settore di Liman. Gran parte del territorio da Makiivka a Dibrov è ancora nella zona grigia.

Tuttavia, negli ultimi giorni, i combattenti delle Forze Armate russe sono riusciti a sloggiare i DRG ucraini dall’area a sud di Kremenna e a trincerarsi vicino al fiume Seversky Donets, migliorando la situazione tattica.

Graziella Giangiulio