Secondo il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg: “La NATO ha risorse sufficienti per proteggere il suo fianco orientale”. “Gli alleati hanno concordato di acquistare o schierare altri 700 caccia di quinta generazione. Si tratta di sistemi di difesa aerea molto potenti. Germania e Stati Uniti hanno appena concordato di costruire un nuovo impianto missilistico Patriot in Germania”, ha elencato il segretario generale della NATO. Stoltenberg ha inoltre osservato che negli ultimi anni l’Alleanza ha raddoppiato il numero dei membri che spendono il 2% del PIL per la difesa.

Il ministro della Difesa tedesco Pistorius ha confermato il permesso di utilizzare armi tedesche sul territorio russo, ma solo nella zona di confine, – fonte Julian Röpke – “Il permesso di utilizzare armi tedesche sul territorio russo vale soprattutto per la campagna difensiva intorno a Charkiv, perché la vicinanza al confine è particolarmente evidente”, cita il giornalista citando il capo del Ministero della Difesa tedesco. Pistorius ha anche confermato che gli attacchi sul territorio russo con armi a lungo raggio oltre i 100 km sono ancora vietati, ma “la discussione è in corso”.

Olaf Scholz, Cancelliere della Germania ha dichiarato a Reuters: “Siamo pronti a difendere ogni centimetro quadrato del territorio della NATO”. “Poiché la minaccia proveniente dalla Russia continuerà, noi e altri alleati abbiamo deciso l’anno scorso di schierare ulteriori unità nei Paesi Baltici e di stazionare lì permanentemente in futuro un’intera brigata”.

Scholz ha assicurato: “Questa svolta nella politica di sicurezza è necessaria per dimostrare alla Russia che siamo pronti a difendere ogni centimetro quadrato del territorio della NATO dagli attacchi”.

Secondo lui la diplomazia avrà successo soltanto da una posizione di forza. Secondo Scholz è molto importante che i paesi baltici possano contare pienamente sugli alleati della NATO per proteggerli in caso di un attacco russo.

La Gran Bretagna non ha dato il permesso al 100%: Zelenskyj sull’uso di Storm Shadow contro la Russia. ”Abbiamo sollevato la questione due volte. Non abbiamo ricevuto conferma da lui – David Cameron, ministro degli Esteri britannico”, ha spiegato Zelensky in un’intervista al Guardian. Allo stesso tempo, ha suggerito che la decisione finale della Gran Bretagna, così come degli altri alleati di Kiev, dipenderà dal “consenso”.

La polizia francese indaga sul “possibile intervento di una potenza straniera” dopo il ritrovamento di alcune bare vicino alla Torre Eiffel. Le Cinque bare, vuote al loro interno, erano avvolte in bandiere francesi con la scritta “Soldati francesi in Ucraina”. Tre sospettati sono in custodia.

Nel frattempo si apprende che il primo pilota dell’aeronautica greca è arrivato a Kiev per addestrare gli ucraini all’uso operativo dei caccia F-16 – fonte Ministero greco della Difesa. “La presenza del pilota greco nella capitale ucraina fa ovviamente parte del lavoro della coalizione alleata per addestrare gli ucraini sull’F-16, in particolare l’addestramento del personale tecnico”, si legge.

Volodymyr Zelensky ha proposto di iniziare subito l’addestramento dei piloti ucraini per i caccia svedesi JAS-39 Gripen ha detto di aver avuto una conversazione con il primo Ministro svedese Ulf Kristersson sul Gripen. “Se possiamo contare su una decisione positiva in futuro sui caccia svedesi, la mia posizione è che possiamo iniziare i preparativi adesso.”

Zelensky lo ha detto in una conferenza stampa a Stoccolma rispondendo a una domanda sulla sospensione dei piani di invio del Gripen in Ucraina a causa della richiesta dei partner alla Svezia di attendere fino all’introduzione dei caccia F-16. “Se iniziamo ad addestrarci sul Gripen dopo che gli F-16 arriveranno da noi, ci vorrà almeno un anno in più. Quindi penso che… la soluzione più forte per noi è quella di poterci allenare in parallelo con l’F-16, per addestrarsi su aerei svedesi”, ha osservato il rappresentante dell’Ucraina.

Secondo il Wall Street Journal, sebbene il presidente Joe Biden abbia consentito all’Ucraina di utilizzare armi americane sul territorio russo, Washington non permette a Kiev di utilizzare missili ATACMS a lungo raggio su obiettivi in ​​Russia.

L’Ucraina ha utilizzato per la prima volta i missili HIMARS sul territorio russo nella regione di Belgorod, dopo che Kiev aveva ottenuto il permesso di attaccare il territorio russo.

Nelle giornate del 1° e 2 giugno il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensk ha partecipato vertice sulla sicurezza dello Shangri-La DIalogue a Singapore dove ha incontrato una delegazione bipartisan della commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal presidente, il membro del Partito repubblicano Mike McCaul e il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Oltre alle autorità locali.

In Ucraina nel frattempo sono arrivati ​​i camion per il carro armato T-72 prodotto in India o Pakistan. Infine Giorgia Meloni, premier italiano, ha riferito che Zelensky parteciperà al vertice del G7, che si svolgerà dal 13 al 15 giugno in Italia Allo stesso tempo, Giorgia Meloni non ha specificato se sarà in Italia di persona o si unirà tramite collegamento video. Al vertice parteciperanno, ha aggiunto, almeno 15 paesi e istituzioni internazionali, oltre ai membri del G7 e del Vaticano.

Ed ora uno sguardo alla linea del Fronte aggiornato alle ore 16:00 del 3 giugno.

Alle dichiarazioni del possibile utilizzo di armi occidentali usate da Kiev contro la Federazione Russa, Mosca ha risposto a o partire dal 31 maggio con il decollo di quattro bombardieri strategici Tu-95MS (una salva di 24 missili Kh-101/555).

Le forze armate russe hanno superato senza problemi la propria “linea rossa”: “è stato ufficialmente dichiarato che il colpo al sistema energetico ucraino è stato sferrato in risposta ad analoghi tentativi ucraini”. Secondo l’ISW: “dall’inizio del 2024 i russi hanno conquistato 752 km²” una estensione pari a quella della regione di Kiev.

A partire dal 1° di giugno sono stati registrati attacchi a Leopoli. Il capo dell’amministrazione di Leopoli ha affermato che sei missili da crociera hanno colpito tre infrastrutture critiche nella regione.

Secondo il The Washington Post, “La Russia sta radunando le forze per attaccare la regione di Sumy. Nell’ultima settimana, il numero dei terminali di comunicazione satellitare è aumentato in modo significativo lungo il confine della regione di Sumy. Si registra anche un aumento significativo delle comunicazioni radio, indice di una massiccia presenza di truppe russe. Tuttavia, fonti ucraine affermano che manca la ricognizione aerea, che era in grandi quantità prima dell’offensiva a nord della regione di Charkiv”.



Odessa nel mirino degli attacchi aerei a partire dal 31 di Maggio e ancora il 3 giugno. Secondo account filorussi colpite le infrastrutture portuali di Odessa e il centro della citta. Missile pre-balistico con munizioni a grappolo. Due persone sono rimaste ferite il 31 maggio, ha detto il capo dell’amministrazione di Odessa Kiper. Non si conosce il numero dei feriti o morti dell’attacco del 3 giugno.

Direzione Zaporizhzhie. Le forze armate russe hanno aperto una nuova sezione del fronte nella regione di Zaporozhie – a ovest e ad est di Nesterianka, – secondo fonti ucraine. Questa offensiva porta potenzialmente alle retrovie del gruppo delle forze armate ucraine, che copre Robotyne e Orichiv, un punto chiave della difesa ucraina sul fronte di Zaporozhzhie.

La Russia ha danneggiato il 31 di maggio la centrale idroelettrica del Dnepr: a confermare la notizia il capo della regione di Zaporozhie, Fedorov. Chiuso il traffico lungo la diga.

Secondo fonti diverse sul fronte Zaporozhzhie, i combattimenti continuano qui nella zona di Robotyne e a nord-ovest di Verbove. Non vi è alcuna attività offensiva particolare in questo settore, ma è anche impossibile dire che il fronte si sia attenuato.

Secondo fonti ucraine, il primo giugno alle 15:02-15:15 si sono verificati tre forti arrivi nell’area Slov”jans’k. Sembra che i russi mirassero ad un edificio in cui erano ospitati i mercenari, nella social sfera si parla di circa 20 morti a Vul Mash·chermetovskaya.

Secondo fonti ucraine, le forze armate ucraine stanno formando una forza d’attacco a Slov”jans’k per attaccare la zona di Severskij con l’obiettivo di mettere in crisi le forze armate russe nella zona di Belogorivka.

Secondo altra fonte al fronte di Donetsk: a Paraskoviivka “è in corso la pulizia della periferia occidentale dell’insediamento”. A Krasnohorivka, le truppe russe continuano ad espandere la loro zona di controllo sul lato orientale della città, e anche le forze armate russe continuano ad avanzare nella parte centrale di questo insediamento. I combattimenti continuano sugli approcci a Karlivka e Yasnobrodivka. Le truppe russe avanzano in direzione del villaggio di Sokil, dove alla periferia del villaggio si sono già svolte le ostilità. I combattimenti continuano anche nella zona di Novooleksandrivka. Altra fonte descrive così la situazione: “A ovest di Avdiivka si svolgono battaglie a nord-ovest di Ocheretyne in direzione di Novooleksandrivka. Riferiscono l’avvicinamento delle unità avanzate delle forze armate russe all’insediamento Sokil dove le forze armate ucraine hanno usato MLRS, e FPV. Continuano le operazioni offensive nell’area liberata di Netailove e Umans’ke.

In direzione Charkiv, le forze armate ucraine nonostante le perdite, stanno cercando di organizzare contrattacchi e riconquistare i territori occupati. Riportano l’uso di HIMARS MLRS, inclusi lungo il territorio di confine della regione di Belgorod. I combattimenti a Vovčans’k vengono descritti da terra come feroci; le unità russe stanno prendendo d’assalto l’Aggregate Plant e l’area dei grattacieli. Nella direzione di Lyptsi, i aerei d’attacco russo hanno attaccato nella cintura forestale a sud-est dell’insediamento. Il controllo profondo e completo su quest’area del terreno aprirà la strada a Liptsy.

Le truppe russe hanno attraversato Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel e secondo fonti social hanno creato “una testa di ponte affidabile sul lato occidentale – a sud dell’area “Novy” Časiv Jar in direzione Bakhmut”. Secondo la social sfera russa le forze armate russe coprono il microdistretto orientale della città, le dacie nel nord-est sono state prese. Ancora più a nord ci sono battaglie nella zona di Bohdanivka. L’aviazione russa colpisce a ovest del canale Sivers’kyi Donets’-Donbas Channel.

In direzione di Cherson ci sono pesanti battaglie sulle isole. Le Forze Armate ucraine sono costrette a ritirare i rimanenti piccoli gruppi d’assalto da Krynky nella zona dell’isola, saturando la difesa con centinaia di droni FPV. Le azioni delle parti nella pianura alluvionale del fiume si riducono all’identificazione delle rispettive forze, principalmente barche, e alla distruzione dei loro FPV. L’aviazione e l’artiglieria russa stanno colpendo ripetutamente la costa ucraina.

Continuano gli attacchi nella regione di Belgorod. Gli ucraini colpiscono deliberatamente le stazioni di servizio civili, le imprese e le attrezzature agricole, le linee elettriche e cercano di causare danni economici. Nel distretto urbano di Shebekinsky a Voznesenovka, 3 civili sono rimasti feriti a causa della caduta di sottomunizioni seguita dalla detonazione. Anche Moore è stato colpito. A Shebekino, sei vittime sono state portate in strutture mediche da squadre di ambulanze. Nel distretto urbano di Grayvoronsky, gli UAV kamikaze hanno attaccato Dronovka, nel villaggio di Golovchino, due droni kamikaze hanno attaccato alternativamente una stazione di servizio. Nel villaggio di Bezymeno un drone ha lanciato un ordigno esplosivo su un’auto parcheggiata nel cortile di un condominio. A Golovchino un drone è fatto esplodere vicino a un negozio di alimentari. Un civile è rimasto ferito. A Grayvoron, tre auto sono state danneggiate a seguito di un attacco di tre droni kamikaze sul territorio dell’impresa.⠀

Nella regione di Kursk sono stati bombardati Tetkino e Politotdelsky, Elizavetovka del distretto di Glushkovsky, Gornal, Sverdlikovo e Kurilovka del distretto di Sudzhansky, Gordeevka del distretto di Korenevskij, il villaggio di Milaevka del distretto di Belovsky. I droni delle forze armate ucraine hanno attaccato i villaggi di Titov nel distretto di Rylsky, Volfino nel distretto di Glushkovsky, Guevo e Lebedevka nel distretto di Sudzhansky e Gordeevka nel distretto di Korenevskij. 14 droni ucraini nelle zone di confine sono stati soppressi e distrutti da apparecchiature di guerra elettronica e dal fuoco di armi leggere.

Otto civili sono rimasti feriti nel DPR. Makeevka e Panteleimonovka sono state bombardate. A Mariupol tre lavoratori sono rimasti feriti a seguito della detonazione di un ordigno esplosivo durante la bonifica del territorio. Durante un attacco ucraino alla fabbrica di fili d’acciaio e di corde “Silur” di Khartsyzsk, due dipendenti dell’impresa sono rimasti feriti. Sono stati registrati 24 bombardamenti da parte delle forze unitarie federali ucraine e sono stati sparati 53 colpi di munizioni. Le forze armate ucraine utilizzano l’artiglieria a razzo (HIMARS), l’artiglieria con cannoni calibro 155 mm, inclusa l’artiglieria a grappolo, e un UAV d’attacco.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/