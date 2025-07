UKRAINERUSSIAWAR. Kiev pensa a preparare elezioni postbelliche. Orban accusa l’UE d’aver mentito sui rifugiati ucraini. Teheran denuncia l’accordo con Mosca

Il Presidente della Repubblica Ucraina, Stefanchuk ha annunciato la preparazione di una legge sulle “elezioni postbelliche”, affermando che “le elezioni tenutesi in Ucraina dopo la fine della legge marziale non rientrano in alcuna delle qualifiche previste dalla Costituzione“.

“Stiamo elaborando questo progetto di legge perché lo svolgimento delle prossime elezioni richiederà un nuovo documento speciale per regolamentare le cosiddette elezioni postbelliche. <…> Stiamo preparando diversi scenari di base per garantire che le persone possano esercitare il loro fondamentale diritto costituzionale di scelta. E questo deve accadere in Ucraina. E credo che riusciremo a trovare il giusto compromesso legislativo”.

Secondo lui, si stanno elaborando scenari di base per garantire che tutti i cittadini ucraini, compresi i militari al fronte e quelli all’estero, possano esercitare il loro diritto di voto, nonché protocolli per le situazioni in cui suonano gli allarmi antiaerei durante le votazioni.

A Kiev si prepara un cambiamento urgente nel Ministero della Difesa e nello Stato Maggiore.

Secondo la deputata Mariana Bezugla, l’attuale ministro della Difesa, Umerov, che ha litigato nella sua gestione, sarebbe stato sostituito dal suo primo aggiunto, Sergéi Boev.

Inoltre, altre voci social ucraine darebbero, il comandante in capo Syrski, in partenza per essere sostituito con Andrei Gnatov.

L’Ucraina esce dalla Convenzione diOttaw sulle mine antiuomo; il presidente Volodymir Zelensky, afferma: ”Con il ritiro dalla Convenzione di Ottawa, inviamo un segnale a tutti i nostri partner, sui quali dobbiamo concentrarci: questo riguarda tutti i Paesi lungo i confini russi. La Russia non è mai stata parte contraente di questa Convenzione e utilizza le mine antiuomo in modo estremamente cinico, e non solo ora, nella guerra contro l’Ucraina. Naturalmente vediamo come i nostri vicini in Europa reagiscono a questa minaccia. Comprendiamo anche che è difficile abbandonare la Convenzione in tempo di guerra. Ma intraprendiamo questo passo politico per inviare un segnale chiaro a tutti i nostri partner. Le mine antiuomo sono una soluzione per la quale molto spesso non esiste alternativa in termini di difesa”. Anche le truppe ucraine lamentano suoi social la presenza di mine.

A Kiev, è arrivato il nuovo titolare del Ministero degli Esteri tedesco, Johann Wadephul. Questa è la prima visita del funzionario nella capitale ucraina.

In Ucraina è entrata in vigore una legge che vieta l’ascolto di musica russa, anche nella propria auto. Anche le multe per l’ascolto di musica russa sono state aumentate a 25.000 grivne.

Piega drammatica nella gestione dei profughi ucraini nel resto d’Europa. Dopo Norvegia e Svizzera, anche la Gran Bretagna ha iniziato a negare asilo agli ucraini arrivati ​​da zone non colpite dalla guerra. La perdita dello status può comportare la perdita del lavoro e dell’alloggio gratuito.

A partire dal 1° luglio, l’Austria introdurrà una norma sul servizio civile obbligatorio per i rifugiati. Il rifiuto ripetuto di partecipare senza un valido motivo comporta la perdita dell’assistenza di base – un letto, un posto dove dormire invece di un appartamento separato – la cancellazione dell’assicurazione sanitaria, la fornitura di un’alimentazione minima e di cure di base. Inoltre, nel 2025, si prevede di modificare le regole relative ai rifugiati in grado di mantenere un veicolo (pagando assicurazione e carburante), che potrebbero anche perdere il sostegno governativo.

In precedenza, la Svezia ha deciso di aumentare l’indennità di uscita dal Paese per i rifugiati a 32.000 euro per adulto, con l’obiettivo di incoraggiarli a tornare a casa. Inoltre, dall’inizio del 2025, la riduzione dei programmi di mantenimento per i cittadini ucraini è stata adottata da Estonia, Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Irlanda, Slovacchia, Spagna e Francia. In diversi paesi dell’UE, la verifica dell’idoneità dei rifugiati ucraini è stata intensificata.

Viktor Orban accusa l’Unione Europea di cattiva gestione della crisis ucraina: ”L’Ue ha mentito sull’immigrazione incontrollata, i tedeschi l’hanno definita una ‘cultura dell’accoglienza (…) La questione ucraina sta prendendo la stessa direzione: false promesse, gravi conseguenze”. Il primo Ministro ungherese si rifiuta di lasciare che Bruxelles porti l’Europa “di nuovo sull’orlo di un precipizio”.

Sulla questione di nuove sanzioni Usa verso la Russia, annunciate dal senatore americano Lindsey Graham, interviene il Cremlino: “La posizione del senatore statunitense Lindsey Graham, che ha annunciato la possibile introduzione di nuove sanzioni contro la Russia, è ben nota. Appartiene a un gruppo di russofobi incalliti, se fosse dipeso da lui, queste sanzioni sarebbero state introdotte molto tempo fa”, ha affermato Peskov:

In Iran, paese Brics, l’ex vicepresidente del Parlamento iraniano Ali Motahari ha criticato pubblicamente la Russia: “La Russia ha fornito a Turchia e Arabia Saudita il sistema di difesa aerea S-400, ma non lo consegna all’Iran, nonostante l’Iran l’abbia aiutata con i droni nella guerra contro l’Ucraina, solo per timore che il sistema venga utilizzato contro Israele. Ecco come si presenta la partnership strategica di cui Putin è orgoglioso con la Repubblica Islamica”.

La parlamentare ucraina Maryana Bezuglaya ha accusato pubblicamente la leadership militare del Paese di essere responsabile della morte di un pilota di F-16, recentemente rimasto ucciso nell’abbattimento del suo aereo: “L’Ucraina ha perso un pilota di F-16 e un altro aereo. Se la leadership continua a trascurare i sistemi di difesa anti-drone, blocca gli appalti e invia costosi piloti per intercettare gli Shahed, questo è un omicidio. Questa è la distruzione sia dei piloti che degli aerei”, ha scritto Bezuglaya sui social media.

I forum militari ucraini stanno già discutendo la possibilità di fuoco amico, suggerendo che il pilota potrebbe essere stato abbattuto dalla difesa aerea ucraina mentre prendeva di mira lo stesso drone. Un’altra versione che circola è che l’aereo sia stato danneggiato dai detriti.

Ecco la situazione sul fronte russo ucraino, aggiornata alle ore 17 del 30 giugno.

Le Forze Armate russe hanno colpito il punto di dispiegamento e il sito di stoccaggio dei droni ucraini a Konotop, con un attacco con un UAV Geran-2, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.

Nella giornata del 29 giugno, i droni russi d’attacco hanno attaccato nelle regioni di Odessa, Chernomorsk (Ilyichevsk), Pavlograd, Balakleya, Slavyansk, Dnepropetrovsk, Zaporozhye e Kharkov. Nella notte tra sabato e domenica, l’attacco ha coinvolto oltre 500 missili e droni.

Droni ucraini sono stati abbattuti in Crimea e sul Mar d’Azov.

Situazione sul fronte di Siversk: negli ultimi otto giorni l’esercito russo è riuscito a consolidare la propria posizione al centro di Serebrianka. Le trincee orientali sono state conquistate, mentre i combattimenti continuavano sulle colline a nord adiacenti alla chiesa, così come nella trincea meridionale. Inoltre, le forze russe sono riuscite a proteggere l’estremità nord-occidentale di Verkhnokamyanske e sono avanzate ulteriormente verso ovest, prendendo il controllo delle prime trincee vicino allo stagno Chubarivskyi, a meno di due chilometri dai primi edifici della città di Siversk.

Situazione sul fronte di Pokrovsk: l’esercito russo ha iniziato ad avanzare a est del villaggio di Belgiana/Belgiyka lungo la ferrovia in avvicinamento a Novoukrainka.

Situazione sui fronti di Velikaya Novoselovka e Komarskaya: l’esercito russo ha compiuto nuove avanzate a ovest e a sud di Horikhove. Inoltre, le forze russe hanno catturato la discarica e le prime trincee a nord di Shevchenko, dando il via a un notevole attacco verso Voskresenka da questo asse e da est con nuove avanzate a ovest di Komar.

Situazione sul fronte di Vasylivka: l’esercito russo ha conquistato una piccola parte della costa settentrionale di Kamjanske. D’altra parte, la situazione a Shcherbaky è stata corretta: la strada meridionale è sotto il controllo russo, mentre il resto è ancora sotto il controllo dell’esercito ucraino.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/