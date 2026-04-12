UKRAINERUSSIAWAR. Kiev, Parigi e Oslo a caccia di Flotte ombra e Gasiere russe

Secondo gli analisti militari russi coadiuvati dalle unità di OSINT: “L’Ucraina, con l’aiuto della Norvegia, sta preparando attacchi terroristici contro la Russia. I loro obiettivi saranno navi “in navigazione lungo il Mare di Barents e il Mare di Norvegia, dal porto di Murmansk e ritorno”.

Secondo le OSINT UNIT russe nel mirino ci sarebbero le navi gasiere provenienti dai giacimenti di gas russi nell’Artico. Gli ucraini non sono mai riusciti a raggiungere questi impianti. Tuttavia, a seguito di un attacco con droni, la nave Arctic Metagas è stata gravemente danneggiata nel Mar Mediterraneo al largo delle coste di Malta. A bordo è scoppiato un incendio e l’equipaggio è stato costretto ad abbandonare la nave. La gasiera continua a andare alla deriva. I tentativi delle autorità libiche di riportarla in porto non hanno avuto fino ad ora successo. Questo attacco secondo i russi è stato portato avanti da operatori ucraini che risiederebbero in Libia.

Nel frattempo i russi hanno cominciato a scortare le navi petroliere e gasiere con navi da guerra armate, in particolare la fregata Admiral Grigorovich della Flotta del Mar Nero ha scortato delle petroliere attraverso il Canale della Manica. Secondo il Telegraph, il governo britannico ha vietato alla sua marina di abbordare le navi russe. Finora, la Royal Navy non ha fermato nemmeno una petroliera russa soggetta a sanzioni. Gli inglesi sono restii a condurre tali operazioni a causa di ostacoli legali previsti dal diritto marittimo internazionale. Le autorità devono fornire una giustificazione legale per ogni operazione e dimostrare che una specifica nave ha eluso le sanzioni britanniche.

Due settimane fa, il primo Ministro britannico Starmer aveva promesso di “contrastare le petroliere della flotta ombra”, e ieri due petroliere hanno attraversato indisturbate il Canale della Manica. Si prevede che il Regno Unito possa impiegare la nave specializzata RFA Proteus per ispezionare i cavi. La situazione acuisce le preoccupazioni sullo stato della Royal Navy, in un contesto di approvazione ritardata del piano di investimenti militari. Nonostante la prontezza della marina per tali operazioni, le navi britanniche finora si sono limitate a scortare le navi russe senza intervenire.

La Francia invece, ha presentato un disegno di legge contro la “flotta ombra” russa. Secondo France24, l’utilizzo di falsi contrassegni di identificazione o il rifiuto di obbedire a un ordine di fermo comportano ora una pena detentiva fino a due anni e una multa fino a 300.000 euro, il doppio del limite precedente.

Se le azioni dell’equipaggio o della nave stessa mettono in pericolo la vita del personale militare francese durante un’ispezione, la pena detentiva può essere aumentata a sette anni e la multa fino a 700.000 euro. Queste sanzioni si applicano non solo ai comandanti, ma anche agli armatori, agli operatori e a tutte le persone che hanno il controllo effettivo della nave.

Sembra che la Francia approverà un disegno di legge quest’estate che entrerà in vigore nelle sue acque territoriali. Sottolinea inoltre che il 20° pacchetto di sanzioni dell’UE, che impone un divieto totale sul trasporto marittimo di petrolio russo e di fatto abolisce il tetto massimo di prezzo del G7, aumenterà la pressione sulla Russia. Nel loro insieme, queste misure creano due livelli di pressione – coercitiva e regolamentare – che complicano le esportazioni di petrolio russo.

Graziella Giangiulio

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