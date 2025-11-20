Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump pronto a sostenere nuove sanzioni contro la Russia, ma a una condizione, sostiene Reuters. Secondo un funzionario della Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti firmerà un nuovo disegno di legge sulle sanzioni contro i paesi che fanno affari con la Russia, ma il documento deve stabilire che la decisione finale sulle sanzioni spetta a Trump. Nel frattempo, i negoziati con la Russia per porre fine alla guerra, secondo il funzionario, sono in corso, ma per ora “non sono al centro dell’attenzione”.

Cinquanta ucraini sono stati deportati dagli Stati Uniti in Ucraina, secondo il Servizio di Frontiera dello Stato. Le persone deportate erano prive di cittadinanza statunitense. Il motivo dell’espulsione è ancora sconosciuto.

Il presidente della Commissione europea ha proposto che i paesi dell’UE forniscano all’Ucraina tra lo 0,16% e lo 0,27% del loro PIL nel 2026-2027 (almeno 45 miliardi di euro all’anno), secondo una lettera della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai leader dell’UE pubblicata da Politico.

Le autorità rumene hanno ordinato il 17 novembre l’evacuazione degli abitanti del villaggio di Plauru, situato al confine con l’Ucraina lungo il Danubio, dopo che è scoppiato un incendio a bordo della gasiera turca ORINDA in seguito a un attacco di droni russi sul porto ucraino di Izmail.

Sempre più in polemica con la UE il Primo Ministro ungherese Orbán secondo cui le dichiarazioni dei politici europei sulla loro disponibilità a una possibile guerra a partire dal 2030 indicano che Bruxelles sta apertamente sviluppando piani militari.

In Polonia le prime indagini sull’incidente di sicurezza sulla linea ferroviaria sarebbero da afferire all’intelligence russa. Un rappresentante del Ministero dell’Intelligence polacco: “Tutte le prove indicano che l’intelligence russa ha ordinato il sabotaggio sulla ferrovia in Polonia” Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che sono state identificate due persone coinvolte nel sabotaggio ferroviario di questa settimana. Secondo lui, si trattava di due cittadini ucraini che collaboravano con l’intelligence russa e pianificavano di provocare un “evento catastrofico”. Ha aggiunto che avevano lasciato la Polonia e si erano rifugiati in Bielorussia.

Un aereo da trasporto e cisterna KC-767-2EY/ER dell’aeronautica militare italiana è decollato dall’aeroporto di Lublino, nella Polonia orientale, probabilmente dopo aver consegnato armi e munizioni destinate all’Ucraina nella giornata del 17 di novembre.

Il 17 novembre sono state pubblicate immagini dell’aeronautica militare ucraina che mostrano un caccia francese Mirage 2000-5F con sei tracce di missili da crociera russi abbattuti, probabilmente Kh-101, colpiti sopra l’Ucraina.

Volodymyr Zelensky il 18 novembre si è recato in Spagna per colloqui e lavorerà in Turchia il 19 “per intensificare i negoziati”. “Questa settimana sono previsti colloqui con funzionari governativi, nonché un incontro con la leadership della Verkhovna Rada e i membri del partito Servitore del Popolo. Sto preparando diverse importanti iniziative legislative e decisioni rapide e fondamentali”, ha aggiunto Zelensky. Steve Witkoff e Volodymyr Zelensky non hanno tenuto colloqui nella giornata del 19 in Turchia come precedentemente annunciato. “I rappresentanti russi non saranno a Istanbul, ha affermato il portavoce del Cremlino Dimytrj Peskov. Mosca non ha ricevuto alcuna informazione da Kiev sulla sua intenzione di riprendere i negoziati”, ha aggiunto. Russia e Stati Uniti hanno discusso la possibilità di un altro scambio di prigionieri, ha dichiarato il Rappresentante Speciale del Presidente russo Dmitriev in un’intervista ad Axios.

Nel frattempo, il parlamentare Zheleznyak, citando le sue fonti, scrive che Andrij Jermak si recherà a Londra per incontrare Valery Zaluzhny e offrirgli la carica di primo Ministro, secondo la pubblicazione Strana. Alla luce degli scandali che stanno circondando Zelenzky.

Una delegazione di alti funzionari del Pentagono è arrivata a Kiev. Il Segretario dell’Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll e il Capo di Stato Maggiore Randy George sono arrivati ​​a Kiev per incontrare il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, leader militari e parlamentari ucraini, riporta Politico. “Il viaggio si concentrerà sulla partecipazione della leadership ucraina al processo di pace in stallo con la Russia (…), mentre gli Stati Uniti cercano di trovare un modo per accelerare la fine della guerra, nonostante Mosca abbia respinto tutti i precedenti tentativi statunitensi e ucraini di fermare i combattimenti”, afferma la pubblicazione.

“L’Operazione Speciale continuerà finché la Russia non raggiungerà i suoi obiettivi” ha detto Medvedev, Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo alla domanda di un giornalista sull’andamento dei negoziati tra Russia e Ucraina.

“Sergey Shoigu è stato l’obiettivo di un tentativo di assassinio da parte dei servizi segreti ucraini”, ha riferito il Moskovsky Komsomolets, citando alcune fonti. Per quanto riguarda le relazioni tra Russia e India alla luce delle sanzioni di Trump, Lavrov ha confermato che il vertice russo-indiano è previsto a Nuova Delhi tra tre settimane.

Il tentativo di assassinio di Shoigu era previsto mentre il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo stava visitando i suoi parenti defunti al cimitero di Troyekurovskoye.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 19 novembre. Le forze armate russe hanno colpito Charkiv (circa 20 esplosioni), Pavlohrad, Odessa, Vinnycja, Snovs’k nella regione di Chernihivs’ka e Dnipropetrovs’k durante la notte. Sono stati utilizzati droni d’attacco e missili Kalibr, mentre vettori missilistici Tu-95MS e Kinzhal sono stati avvistati in volo.

Nella regione di Rostov, un attacco con droni è stato respinto nel distretto di Kamenskij. Entro mezzanotte, 18 droni ucraini sono stati distrutti nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Mosca, Rostov e Tula. Durante la notte, hanno iniziato a circolare online le riprese di un incendio scoppiato nel Territorio di Krasnodar nei pressi di una raffineria di petrolio.

Nel settore di Sumy, le forze armate ucraine e le forze armate russe sono impegnate in una guerra di trincea. I gruppi d’assalto russi sono riusciti ad avanzare in profondità nell’Oblast’ di Sumy in tre aree attraverso zone boschive. Un ampio scontro a fuoco ha sventato i tentativi dei gruppi di combattimento delle forze armate ucraine di avanzare verso Oleksiivka e Varachyne. Nei settori di Tetkinio e Gluškovskij rajon, l’artiglieria russa ha colpito le truppe ucraine vicino a Ryzhivka e Iskryskivshchyna.

Nell’Oblast’ di Belgorod, un’auto è stata danneggiata da un attacco di un drone FPV nel villaggio di Nechayevka. A Posokhovo, un drone è esploso nel cortile di un’abitazione privata. Nel villaggio di Kazinka, l’esplosione di un drone FPV ha danneggiato una abitazione e due condomini, distrutta una linea elettrica. Nel villaggio di Tulyanka, le finestre di un’abitazione privata sono andate in frantumi. A Dunaykk, Dorogoshch, Gora-Podol, vicino a Gayevka, nel distretto di Volokonovka, droni FPV hanno colpito beni e cose creando danni alle abitazioni e automobili.

In direzione di Charkiv, le forze del gruppo nord stanno avanzando sul lato meridionale di Vovčans’k. Nella foresta vicino a Synel’nykove, gli aerei d’attacco russi hanno catturato tre roccaforti delle forze armate ucraine e il Ministero della Difesa ha segnalato la cattura del vicino villaggio di Tsehel’ne. Sono state effettuate avanzate sul fronte Milove-Khatnje nonostante un contrattacco delle forze armate ucraine.

A sud di Kupjans’k, in direzione Bohuslavka, il gruppo forze Ovest sta avanzando in direzione Bohuslavka-Novoplatonivka.

A sud-est di Lyman, le unità russe hanno raggiunto la strada Lyman-Zakitne, prendendone il controllo.

I gruppi d’assalto russi stanno operando nella parte meridionale di Severs’k, come confermato dalle riprese postate on line di combattimenti da terra. Secondo fonti di analisti militari russi: “In precedenza, le forze armate russe si limitavano a radunare segretamente truppe nelle aree edificate; ora possiamo dire che l’assalto alla città da sud è iniziato. Non sarà rapido”.

Un nuovo elemento della situazione è l’offensiva delle forze armate russe in direzione Kramators’k. A est di Novomarkove, le unità russe sono avanzate lungo il canale Severskij Donec-Donbass.

In direzione di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno combattendo nei pressi di Hryshyne. A Pokrovs’k, le forze armate ucraine riconoscono i successi delle truppe russe; i combattimenti sono in corso in diverse zone della città.

Nella regione di Dnipropetrovs’k i combattimenti continuano a Prymors’ke e Stepnohirs’k sul fronte di Zaporižžja.

Graziella Giangiulio

