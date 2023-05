UKRAINERUSSIAWAR. Kiev non ha soldi per pagare i militari al fronte. Kherson ucraina chiusa in ingresso e uscita. Militari ucraini ammassati a Odessa. I russi temono attacco al deposito di Kolbasna a Tiraspol

Il ministro delle Finanze ucraino Seghei Marchenko ha ammesso che il paese non ha i soldi per pagare 30.000 grivna ai militari nelle retrovie. «Questo può essere fatto solo se modifichiamo la legge sul bilancio, prevediamo ulteriori 170 miliardi di grivna all’anno, aumentando le tasse, inclusa l’IVA del 4% e il dazio militare di 3 volte».

Centinaia di tonnellate di munizioni sono state distrutte dagli attacchi missilistici russi, a darne notizia il Military Watch Magazine. Il 1 maggio, le truppe russe hanno distrutto un carico di munizioni per le forze armate ucraine del peso di 200 tonnellate. «Questi attacchi arrivano tra i rapporti secondo cui l’esercito ucraino sta sempre più esaurendo le munizioni, soprattutto per la difesa aerea. Ciò potrebbe presto privare le forze armate ucraine della capacità di fornire protezione contro gli attacchi aerei in prima linea» si legge sulla testata. Raimund Andrzejczak, Capo di Stato Maggiore polacco, ha avvertito che «nell’ultima settimana di aprile, l’Ucraina è in una posizione molto peggiore per condurre operazioni militari rispetto alla Russia», si legge sul giornale.

A Mosca è stato introdotto il divieto di lancio di veicoli aerei senza pilota, ad eccezione degli UAV utilizzati per decisione delle autorità statali, ha affermato il sindaco Sobyanin. «La decisione è stata presa per evitare non autorizzati uso incontrollato di UAV, che può ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine. Vi ricordo che il lancio non autorizzato di un UAV è un reato e comporta responsabilità amministrative e penali», ha affermato Sobyanin.

La decisione arriva dopo che due veicoli aerei senza equipaggio erano puntati contro il Cremlino verso le tre del mattino del 3 maggio. I dispositivi sono stati disattivati prima che raggiungessero l’obiettivo grazie a sistemi anti drone, riferisce il Cremlino. A seguito della caduta e della dispersione dei frammenti, non ci sono state vittime e danni materiali. Il programma di lavoro di Putin non è cambiato, continua come al solito. Il presidente russo non è rimasto ferito nell’attacco ucraino, secondo il Cremlino e non era presente durante il tentato attacco.

«La Russia considera l’attacco alla residenza presidenziale come un atto terroristico pianificato», ha affermato il Cremlino. «La parte russa si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dove e quando lo ritiene opportuno. In ogni caso la parata sulla Piazza Rossa il 9 maggio si svolgerà, non ci sono cambiamenti nei piani», ha detto Dmtrij Peskov, portavoce del presidente, dopo le segnalazioni di un attacco UAV.

Secondo gli analisti della social sfera l’attacco dei droni al Cremlino è stato supervisionato personalmente dal leader del GUR ucraino Budanov. Lo riporta Tg-channel Resident con riferimento a una fonte nell’OP. «Per il GUR, questa è un’operazione simbolica che avrebbe dovuto dimostrare le capacità dell’intelligence ucraina», scrive il canale. Sono apparse anche altre foto, presumibilmente di un attacco notturno al Cremlino.

L’Ucraina ha negato un coinvolgimento l’attacco al Cremlino: «Non abbiamo informazioni sui cosiddetti attacchi notturni al Cremlino, ma, come ha ripetutamente affermato il presidente Zelensky, l’Ucraina sta dirigendo tutte le forze e i mezzi disponibili per liberare i propri territori e non per attaccare gli altri», ha detto il portavoce presidenziale ucraino Serhiy. Anche il consigliere del capo dell’ufficio di Zelensky Podolyak afferma che l’Ucraina non ha nulla a che fare con l’attacco dei droni al Cremlino, fonte AFP.

I droni diretti al Cremlino potrebbero essere stati lanciati dalla regione di Mosca. A dirlo il generale in pensione russo Vladimir Popov. Ora a Mosca si passa in prontezza numero 1. Tutto ciò che può essere incluso nel sistema di contromisure sarà incluso.

I commenti del Cremlino sull’attacco notturno sono categorici nella loro valutazione dell’accaduto: Mosca lo considera un atto terroristico pianificato e un attentato al presidente Putin. C’è già un coro di voci che desiderano dare consigli alla presidenza russa su dove e come sferrare attacchi di rappresaglia. E anche su questo il Cremlino ha una risposta inequivocabile: la parte russa si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dove e quando lo riterrà opportuno.

Altri analisti militari della social sfera scrivono: «Il colpo ucraino al Cremlino potrebbe sorprendere solo chi è nella dolce fiducia ispirata dagli “esperti militari». «Le persone che conoscono le capacità ucraine in qualche modo immerse nel corso delle operazioni militari recenti non hanno dubitato affatto delle possibilità di Kiev di attaccare il Cremlino».

Secondo questi va rilevato che qualcosa non viene ascoltato dai piani alti, che ascoltano solo gli esperti secondo cui non vi è alcuna minaccia di attacco, che Kiev non correrà rischi, perché ci sono linee rosse non oltrepassabili. E invece ci sono rischi. Questa situazione comunque non influisce sull’esito della guerra. Non almeno tatticamente, soprattutto strategicamente. In generale, non influisce su nulla, ad eccezione della componente informativa e della psiche.

«L’attacco UAV – lo si può vedere anche sui canali TG – ha raggiunto il “grado C”. Secondo gli analisti della social sfera la NATO sta lavorando, provando, proprio a questo proposito a Ramstein. Non solo, la notizia ha molto effetto sui media occidentali e soprattutto ucraini dove l’attacco ha avuto un successo del 110%. Stanno festeggiando praticamente la vittoria».

I 2 UAV volati sul Cremlino non arrivano dal territorio ucraino, troppo lontano per droni così piccoli. Quindi li hanno equipaggiati in Russia, li hanno lanciati, da qualche regione vicina alla capitale. Un post recita: «Cioè, gli agenti del regime hanno agito di nuovo. Da qualche parte c’era un segnalibro con materiali per la progettazione della testata, da qualche parte un UAV smontato, da qualche parte un’officina in cui tutto questo era assemblato. GUR e SBU continuano a lavorare in modo aggressivo nelle nostre retrovie. I procedimenti penali contro la leadership dei servizi speciali ucraini non ci aiuteranno».

Sulla linea del fronte il 1 maggio il Comandante del raggruppamento di truppe in direzione Kherson ha visitato le isole nella pianura alluvionale del Dnepr. Lo scopo del suo viaggio era quello di assegnare premi statali per il coraggio e il coraggio degli scout che svolgevano compiti speciali sulle isole.. 3 ordini di coraggio e 6 medaglie per il coraggio sono stati assegnati ai militari della 126a brigata di difesa costiera separata.

Un tribunale in Crimea ha arrestato sette membri della rete di intelligence dell’Ucraina – media con riferimento all’FSB – che stavano preparando un attentato terroristico. Un drone si è schiantato in una foresta vicino a Kolomna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Nell’area dell’incidente sono stati trovati frammenti delle ali e del motore di un piccolo drone, oltre a un imbuto.

Le truppe russe hanno continuato le operazioni d’assalto da Novobakhmutovka e Krutaya Balka. Informazioni precedentemente non confermate sono state confermate che i militari ucraini avevano lasciato Kamenka, che si erano completamente spostati dalla zona grigia. Si registra un tentativo di prendere d’assalto Pervomaisky . Durante l’assalto a Maryinka il centro è stato preso dai riussi. Il 2 maggio è stato registrato un assalto e un’avanzata a ovest dell’insediamento. Acqua, continua l’assalto a Pervomaisky. Il tre maggio nessun cambiamento, forte, e nessun movimento. I russi si stanno riorganizzando a ovest di Novobakhmutovka, i risultati non sono ancora noti.

Kherson dal lato ucraino è chiusa per l’ingresso e l’uscita. È stato introdotto un lungo coprifuoco: dal 5 maggio alle 20:00 all’8 maggio alle 06:00, ai residenti sarà vietato muoversi e stare per le strade della città, l’ingresso e l’uscita saranno chiuse. Secondo Alexander Prokudin, capo dell’amministrazione della regione di Kherson di Kiev, sono necessarie restrizioni temporanee per svolgere il lavoro delle forze dell’ordine. In precedenza, ha esortato la popolazione della riva destra a evacuare. Secondo i russi gli ucraini si preparano ad una controffensiva.

«Si è aperta la finestra meteorologica per l’offensiva delle forze armate ucraine. Se non lo usano ora fino a metà maggio, le contromisure delle forze armate russe si sono rivelate efficaci. È possibile attraversare e così via il Donbass e il sud della Russia, ma le possibilità di prendere piede saranno scarse. E la probabilità di perdere ancora più territorio durante la ritirata è alta». Si legge nella social sfera.

I timori del Cremlino ora sono per la Transnistria, dove ci sono i magazzini militari a Kolbasna che potrebbero essere fatti saltare in aria. Via social si apprende che le forze armate ucraine stanno trasferendo diverse migliaia di militari nella regione di Odessa a un ritmo accelerato. «Probabilmente, per preparare una provocazione contro la Transnistria e deviare le truppe russe». Un altro post recita: «Un gruppo delle forze armate ucraine prevede di avanzare in direzione di Tiraspol, mentre il secondo tenterà di catturare depositi di munizioni a Kolbasna». Un terzo afferma «Il compito delle forze armate ucraine è cercare di sequestrare i magazzini e impedire che vengano fatti saltare in aria, poiché i volumi di vecchie munizioni sovietiche ivi immagazzinate possono sopperire alla mancanza di munizioni per un certo numero di posizioni, e soprattutto per colpi da 122 mm e 152 mm, oltre a missili per ” Grad”».

I depositi nel villaggio di Kolbasna contengono 22.000 tonnellate di munizioni: proiettili di carri armati e di artiglieria, mortaio e mine terrestri, bombe aeree di vari calibri, fino a FAB-5000, proiettili per pistole automatiche e installazioni antiaeree, nonché munizioni per piccoli armi.

Fonti nell’OP hanno riferito che Syrsky ha riferito a Zelensky di notte della prontezza delle forze armate ucraine a lanciare una controffensiva vicino a Bachmut, il tempo si era stabilizzato e non ci sarebbe stata pioggia per i prossimi dieci giorni. Il piano di Syrsky è stato approvato alla fine di febbraio ed è ora integrato con due sole direzioni. L’attacco principale sarà concentrato su Soledar da due gruppi delle forze armate ucraine, che hanno sede a Slavyansk e Seversk, un ulteriore attacco sarà organizzato nel sud di Bachmut da due direzioni: Konstantinovka / Chasov Yar e Toretsk lungo Kleshcheevka / Opytne. Nella seconda fase dell’operazione, le forze armate ucraine dovrebbero circondare Bachmut da due lati e iniziare un attacco a Lisichansk.

In attesa di vedere se partirà o meno l’offensiva, a Bachmut la situazione è la seguente: le PMC Wagner hanno continuato i loro attacchi per tagliare le linee di rifornimento del raggruppamento ucraino a Bachmut. Allo stesso tempo, nella parte nord-occidentale furono presi altri due blocchi di edifici bassi. Gli ucraini, dopo i fallimenti della controffensiva (l’altro ieri), non hanno speranze di tenere almeno una parte della città fino al 9 maggio.

Questo è molto importante per gli ucraini, poiché è stato notato un raggruppamento delle sue riserve in direzione Seversk, da dove è possibile un contrattacco per tagliare le parti principali del Wagner PMC in città. A giudicare dalle previsioni del tempo, dopo il 10 maggio il tempo qui cambierà, le piogge cesseranno e sarà possibile provare a condurre una controffensiva, che (secondo il piano della leadership politica di Kiev) annullerà tutte le recenti successi delle forze armate russe.

Attacchi aerei su punti delle Forze Armate dell’Ucraina a Berislav. I bombardieri delle forze aerospaziali russe continuano a colpire presunti luoghi di accumulo attrezzature e caserme militari delle forze armate ucraine in direzione di Kherson. L’altro ieri sono apparse le riprese della distruzione di due edifici a Berislav con l’aiuto del FAB con i kit di pianificazione e correzione (UMPC). Coordinate: 46.851543, 33.451184; 46.840394, 33.416300. L’identificazione e l’accurato fuoco degli obiettivi sulla riva destra del Dnepr sono necessari per i russi per ridurre le capacità offensive delle forze armate ucraine alla vigilia di una grande offensiva. Anche l’efficienza gioca un ruolo importante: in caso di grande ritardo, l’unità ucraina può semplicemente lasciare l’oggetto e la bomba aerea volerà in un edificio vuoto.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha segnalato per la prima volta l’intercettazione di una bomba guidata JDAM da parte di sistemi di difesa aerea nella zona operativa. La difesa aerea russa ha anche intercettato quattro colpi HIMARS, ha affermato il ministero.

Prigozhin, numero uno della Wagner ha detto: «Già iniziata la controffensiva dell’esercito ucraino». Ai giornalisti ha detto: «Vediamo la più alta attività degli aerei nemici, vediamo la più alta attività lungo il perimetro e all’interno del nostro fronte. Allo stesso tempo, se all’interno controlliamo il nostro fronte, lungo il perimetro, purtroppo, la situazione non sembra buona. Pertanto, i nostri fianchi – non dirò nulla sulla loro affidabilità per cortesia», ha detto. Prigozhin ritiene che nei prossimi giorni la controffensiva “entrerà in una fase attiva”.

Alle 15:30 del 3 maggio è di nuovo allerta aerea in diverse regioni dell’Ucraina. Ed ora uno sguardo alla battaglia per Maryinka alle ore 16.00 del 3 maggio 2023.

Carri armati del distretto militare meridionale in azione dal fronte riferiscono che dopo aver sfondato la difesa delle forze armate ucraine vicino a Druzhby Avenue, i combattimenti continuano nei bassi edifici della città.

I paracadutisti della 79a brigata d’assalto aereo delle forze aviotrasportate dell’Ucraina stanno cercando di contrattaccare utilizzando droni FPV di piccole dimensioni, oltre al supporto di fuoco degli artiglieri. La divisione obici della 72a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine, così come il battaglione di carri armati, precedentemente coinvolto nel settore Vuhledar, sono stati trasferiti nell’area di Konstantinovka a sud di Maryinka. Inoltre, a causa delle pesanti perdite nella 79a brigata, distaccamenti di mercenari francesi sono stati trasferiti nell’area di Marinka per rafforzare la difesa della città. Nonostante tutti gli sforzi delle formazioni ucraine, i soldati russi sono riusciti a sfondare la difesa delle forze armate ucraine vicino al territorio di “Gorgaz” alla periferia meridionale e prendere piede in quest’area.

