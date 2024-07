Il Capo di stato maggiore congiunto degli Stati Uniti Charles Brown ha riferito: “l’obiettivo di Putin era conquistare rapidamente l’Ucraina, ma non è riuscito a raggiungere questo obiettivo”. A fare da eco alle sue parole quelle del candidato Vicepresidente degli Stati Uniti James David Vance, durante una manifestazione elettorale nel Michigan che parlando di conflitti internazionali, accennando all’Ucraina ha dichiarato: “A volte non sono affari nostri”.

Il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán ha dichiarato che annuncerà le sue ulteriori azioni nel quadro dell’iniziativa di pace per l’Ucraina solo a posteriori, in modo che nessuno interferisca. ”Ci sono molti oppositori alla missione di pace, quindi se si riesce a sapere in anticipo quale sarà il prossimo passo, molti agiranno in modo che non possa essere compiuto”, ha affermato il primo ministro ungherese. Nella sua missione di pace, Orban ha visitato Ucraina, Russia, Cina, Stati Uniti e Turchia.

A tal proposito, Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza: “I prossimi incontri dei ministri degli Esteri e della Difesa dell’Unione si svolgeranno a Bruxelles e non, come previsto, a Budapest, che detiene la presidenza di turno dell’Unione Europea. Motivo: la politica ungherese riguardo alla guerra in Ucraina è contraria alla politica dell’Unione”. La Slovacchia e l’Ungheria hanno chiesto una riunione del comitato per la politica commerciale dell’UE per valutare la situazione con l’arresto del pompaggio di petrolio attraverso l’Ucraina, fonte un rappresentante della Commissione europea.

Sempre in materia di pace: “La Russia dovrebbe essere presente al prossimo vertice di pace sull’Ucraina” ha riferito Olaf Scholz. E ha aggiunto: “Ci sono già state molte discussioni su questo argomento, l’ultima volta in Svizzera. E sono molto felice che il presidente ucraino voglia che anche la Russia sia presente al prossimo incontro.” Il cancelliere tedesco ha anche chiesto sostegno ai negoziati di pace, ma “non attraverso la resa dell’Ucraina”.

I caccia polacchi MiG-29 potrebbero apparire in Ucraina tra circa sei mesi, fonte ex ministro della Difesa polacco: “Il trasferimento in Ucraina dei restanti MiG-29 polacchi dipenderà dal programma di consegna degli aerei F-35 alla Polonia, che dovrebbero sostituirli, penso che ciò potrebbe richiedere circa sei mesi”, ha sottolineato Janusz Oniszkiewicz.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato che i paesi occidentali si stanno preparando alla guerra con la Russia molto più velocemente di quanto molti a Mosca pensino. Finora i paesi occidentali volevano combattere a distanza, “attraverso qualcun altro”, ma questo approccio sta cambiando. Ha aggiunto: “Lo sappiamo dai preparativi militari e sappiamo come vengono attuati”.

L’Ucraina riceverà 181 milioni di sterline per lo sviluppo dell’industria nucleare. Tale accordo di prestito è stato concluso dalla NNEGC Energoatom e da un consorzio di banche internazionali. Il prestito è concesso per cinque anni ed è garantito dal governo britannico. I fondi serviranno per acquistare combustibile nucleare. Sempre dall’Ucraina si apprende che la mobilitazione e la legge marziale saranno prorogate fino al 9 novembre 2024 nella prossima riunione della Rada, a darne notizia il deputato Yaroslav Ivanovych Zheleznyak.

Secondo il vice capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina, Mykhailo Podolyak, Boris Johnson sta esercitando una forte pressione a favore della posizione dell’Ucraina. “Era alla convention del Partito Repubblicano, quando Trump è stato nominato candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Quindi per noi esiste una lobby professionale e ottimale. Diciamo solo che ci sono molti sostenitori dell’Ucraina dal punto di vista che questa guerra deve essere conclusa in modo equo e assumono anche una posizione radicalmente filoucraina, e tra loro ci sono leader attuali ed ex di diversi stati, rappresentanti di partiti politici”, ha sottolineato Podolyak.

La polizia ucraina ha confermato le informazioni sull’attentato a Leopoli contro l’attivista ucraina e russofoba Irina Farion: “Il ministro degli Interni Igor Klimenko e il capo del servizio di sicurezza ucraino Vasily Malyuk riferiscono tempestivamente sulla ricerca dell’aggressore Irina Farion. Tutte le forze necessarie della polizia nazionale ucraina e della SBU sono coinvolte per stabilire le circostanze di questo crimine.”

Durante l’attentato a Irina Farion, la maggior parte delle telecamere a circuito chiuso non funzionavano perché non c’era luce, fanno sapere dal governo. Sulle reti social ucraine si parla di attentato interno per le critiche rivolte agli AZOV.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 14:00 del 23 luglio. La difesa ucraina in direzione di Kup”jans’k è crollata – lo conferma la 3a brigata separata ucraina (ex “Azov”). In soli due giorni dopo la cattura di Pishchane le truppe russe avanzarono di 2.700 metri verso ovest, lungo il fiume Pishchana, raggiungendo i laghi. Di conseguenza, le truppe russe si trovano a meno di 7 km dal fiume Oskol – notizia confermata da fonti ucraine.

Fonti russe affermano inoltre che unità russe della DRG hanno già raggiunto Kolisnykivka (un villaggio sul fiume Oskol) – a 4000 metri dalle attuali posizioni delle forze armate russe. La parte ucraina non ha ancora confermato questa notizia. Due mesi fa, la 3a Brigata annunciò che la Russia avrebbe presto lanciato una grande offensiva nell’area con l’obiettivo di raggiungere il fiume Oskol.

Fonti ucraine riportano che nella note del 22 luglio c’è stato un impatto di fuoco a lungo termine dell’UAV Geranium sul confine del distretto Sums’kyi della regione di Sumy. Nella regione di Odessa, il comando regionale ucraino ha dichiarato che a seguito di un attacco missilistico il 22 luglio, la facciata dell’edificio amministrativo di un’impresa privata, magazzini e camion danneggiati sono stati parzialmente distrutti. A giudicare dalle foto dal campo, secondo fonti social filo russe si tratta del centro logistico delle forze armate ucraine.

A Sebastopoli, le forze di difesa aerea e le unità di guerra elettronica hanno respinto un attacco UAV. Nella zona di Cape Fiolent sono stati distrutti più di 15 droni. Nella regione di Bryansk, due UAV di tipo aereo sono stati distrutti nel distretto di Sevsky.

In direzione di Charliv, le forze armate ucraine hanno lanciato una serie di attacchi senza successo contro le posizioni russe vicino all’insediamento di Vovchans’ki Khutory e Hlyboke. A Vovčans’k si svolgono battaglie di tiro ad alta intensità.

In direzione Torec’k, le forze armate russe nella città di Zalizne si sono posizionate lungo le strade Zhitomirskaya, Kobzarya e Shkolnaya; a sud del villaggio di Pivdenne, le truppe russe hanno preso due discariche. Sotto il controllo delle unità russe è passata un’area larga fino a 3,5 km e profonda fino a 700 metri. A Niu-York si verifica un avanzamento in una sezione larga fino a 2 km fino a una profondità fino a 1,2 km. I combattimenti sono già in corso nella parte centrale del villaggio. Le truppe russe utilizzano veicoli corazzati e aerei. Le forze armate ucraine stanno rafforzando le riserve con l’obiettivo di stabilizzare la linea del fronte.

In direzione Pokrovs’k le forze armate russe continuano la loro offensiva su un ampio fronte. Sono in corso combattimenti. Le unità russe stanno consolidando il successo dopo aver occupato il villaggio del Prohres, a Novoselivka Persha. Sul fianco meridionale: controbattaglie vicino a Karlivka e Yasnobrodivka.

Dalla direzione di Donetsk si riferiscono ai successi delle forze armate russe a Krasnohorivka, alla guarnigione ucraina vengono tagliati i rifornimenti e si creano le condizioni per il suo accerchiamento. Inoltre, le truppe russe da Heorhiivka sono avanzate verso Maksymil’ianivka, le forze armate ucraine stanno cercando di localizzare la svolta con molti droni FPV.

In direzione Vremivka, dopo la liberazione di Staromaiors’ke e Urozhaine, l’esercito russo ha iniziato gli attacchi verso il villaggio di Makarivka e Blahodatne.

Ci sono battaglie di posizione sul fronte Zaporozhzhie. Colpi reciproci di droni e artiglieria, gli aviatori russi utilizzano FAB-500 con UMPC. Di notte sono state segnalate interruzioni di corrente a Energodar e nelle zone circostanti: i droni delle forze armate ucraine hanno attaccato ancora una volta la sottostazione.

Nessun cambiamento in direzione Cherson. Combattimenti nella zona insulare della pianura alluvionale del fiume Dnepr. I droni ucraini rappresentano una seria minaccia per le truppe russe.

Nella regione di Belgorod, distretto di Borisov, due auto sono state attaccate da droni delle forze armate ucraine. Nel villaggio di Shchetinovka, distretto di Belgorod, un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un’auto che si muoveva lungo la strada, tre feriti. Durante la giornata, a Nikolskoye due feriti da attacco UAV, distretto urbano di Shebekinsk.

Nella regione di Kursk si registrano inoltre numerosi attacchi delle Forze Armate ucraine al confine russo. Dopo il lancio di elicotteri ucraini nel distretto di Glushkovsky, le linee elettriche sono state danneggiate e in alcuni luoghi sono scoppiati incendi. 5mila residenti senza elettricità. Registrati attacchi di artiglieria nella DPR, un morto e sei feriti.

Graziella Giangiulio

