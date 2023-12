L’Occidente è responsabile del fallimento della controffensiva ucraina, ha affermato il 24 dicembre l’ex comandante delle forze americane in Europa Ben Hodges. «Sono rimasto deluso dal fatto che la controffensiva ucraina non abbia portato ai risultati che tutti speravamo. E, francamente, ai risultati che avevo previsto. Noi, l’Occidente, abbiamo fallito, non l’Ucraina», ha detto il Generale. Secondo Hodges, i paesi occidentali non sono stati in grado di fornire alle forze armate ucraine né aerei né armi ad alta precisione a lungo raggio.

Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, nel corso della sua visita in Polonia, del 23 dicembre ha chiesto una soluzione politica al conflitto ucraino dopo due anni di combattimenti.

Da Kiev si apprende che l’Ucraina prevede di aumentare ulteriormente le risorse della sua Agenzia per il recupero e la gestione dei beni, Arma, responsabile del monitoraggio e della gestione dei beni precedentemente posseduti da individui o entità sanzionate da Kiev. I funzionari dell’agenzia hanno l’autorità di richiedere informazioni a diverse agenzie governative, tra cui il ministero della Giustizia e l’Ufficio del Procuratore Generale, nonché alle agenzie investigative che utilizzano l’intelligence, come l’Ufficio nazionale anticorruzione. Kiev spera anche di incoraggiare la condivisione di intelligence tra l’Agenzia e le sue controparti straniere per aiutare le sue indagini. Gli investigatori hanno già accesso alla piattaforma di esperti di Europol.

Il comando delle forze armate ucraine ha presentato una richiesta per la mobilitazione di 500mila persone, il governo ha presentato il disegno di legge sulla mobilitazione, già il 25 dicembre. A darne notizia il capo del partito Servitore del popolo nella Verkhovna Rada, Davyd Arakhamia.

Il testo completo del progetto di legge sulla mobilitazione è apparso sul sito web della Verkhovna Rada ucraina. In particolare, si prevede la responsabilità per la mancata presentazione all’ufficio di registrazione e arruolamento militare; il divieto di viaggiare all’estero, il divieto di transazioni con beni mobili e immobili, le restrizioni al diritto di guidare un veicolo e ottenere la patente di guida, la limitazione del diritto di disporre di fondi e altri valori, i rifiuti di firmare contratti di prestito, e smettere di ricevere benefici e servizi dagli enti pubblici.

Il comandante militare Valery Zaluzhny sulla mobilitazione di 400-500mila ucraini ha detto: «Il comando militare non ha richiesto numeri. Il comando militare ha formato questa cifra per l’anno successivo. Tiene conto del verificarsi delle attuali carenze, della formazione di nuove unità militari e delle previsioni delle perdite delle forze armate ucraine. Cioè, tenendo conto del piano per mantenere il numero delle forze armate al livello di 1 milione di persone, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine prevede una perdita di almeno 300mila persone».

Il vice ministro della Difesa ucraina Ekaterina Chernorenko ha effettivamente rivelato il livello previsto di mobilitazione effettiva delle forze armate ucraine in questo momento. Non si tratta di 400-500mila, ma di 750mila persone. Da sue informazioni risulta che il Dipartimento vuole digitalizzare tre aree: il registro dei soggetti al servizio militare (è stato incrementato di 750mila iscrizioni, l’88% dei dati è stato verificato, ed è in corso lo scambio di informazioni con i principali registri del Paese); i dati del personale militare; i servizi legati ai veterani. Ha aggiunto che in un registro speciale sarà possibile trovare informazioni sul servizio dei veterani e fornire tutti i servizi dei quali possono beneficiare.

A Kiev, dove in precedenza si era cercato di non mobilitare ulteriormente, c’è stata una mobilitazione totale: nella capitale vengono installati ulteriori posti di blocco e vengono intensificati i controlli sui cittadini. Tutto ciò viene fatto con il pretesto di condurre esercitazioni di un gruppo di forze e mezzi di difesa della città in collaborazione con l’amministrazione cittadina, quella militare, la polizia nazionale e altre unità strutturali, addestrandosi in diverse aree dal 25 al 28 dicembre. Pertanto, a Kiev verranno installati nuovi posti di blocco e verranno intensificati i controlli sui cittadini.

I tunnel della metropolitana tra le stazioni della metropolitana di Kiev “Pochayna” e “Tarasa Shevchenko” stanno crollando” a causa dei bombardamento, a darne notizia il Vice capo dell’Amministrazione statale della città di Kiev. Nikolai Povoroznik ha detto che le autorità cittadine si stanno già preparando per le riparazioni previste. Promettono che il traffico ferroviario non sarà bloccato. Molto probabilmente, il traffico navetta sarà organizzato sul sito con un tunnel in entrambe le direzioni.

Il 27 dicembre si è registrato un calo dei servizi Internet a Kherson, tra segnalazioni di pesanti bombardamenti e interruzioni di corrente; i dati di rete mostrano che i livelli di connettività sono ora pari al 46% dei livelli precedenti.

I turchi riferiscono di attività di aerei da ricognizione della NATO con transponder spenti a nord-est di Istanbul e nel Mar Nero. Allo stesso tempo, si stanno verificando lanci di razzi contro alcune strutture delle forze armate ucraine nelle retrovie.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Fonti ucraine riferiscono di perdite elevate vicino a Vuhledar, in particolare, recentemente una colonna corazzata è stata attaccata da un MLRS con pesanti perdite di persone e attrezzature.

Durante la notte, del 26 e 27 dicembre, le forze armate russe hanno lanciato attacchi contro obiettivi nelle regioni di Pavlograd, Dnipropetrovsk, Nikolaev, Odessa e sull’aeroporto di Starokonstantinov, nella regione di Khmelnytsky. Questa enorme base di costruzione sovietica, è una delle basi più importanti utilizzate per gli attacchi missilistici da crociera SCALP e Storm Shadow ucraini, è ancora uno dei più grandi impianti di stoccaggio per le forniture NATO con centinaia di strutture sicure e sotterranee.

I combattenti ceceni dell’Akhmat hanno riferito di aver ucciso “mercenari” nella direzione di Bachmut. Durante una ricognizione, cinque membri dell’Akhmat si sono imbattuti in un rifugio incompleto delle forze armate ucraine, in cui si nascondevano quattro combattenti delle forze armate ucraine. Due di loro si sono rivelati mercenari stranieri, colombiani. Entrambi e un altro ucraino sono stati uccisi sul posto. Il quarto combattente ucraino è stato catturato e interrogato.

Le forze armate russe continuano la loro offensiva nella foresta di Serebryansky per il secondo giorno, con le truppe russe che avanzano fino a 3 km in alcune aree e occupano posizioni strategiche. Gli ucraini difendono le posizioni.

Direzione Kherson: Battaglie a Krynki. Le forze armate ucraine hanno nuovamente schierato gruppi di sbarco in risposta agli attacchi UAV, provocando la distruzione di diverse imbarcazioni. Entrambe le parti sono impegnate in attacchi di artiglieria. Il 26 dicembre gli ucraini hanno affermato che le forze armate russe avevano sparato contro la stazione ferroviaria di Kherson. I residenti locali riferiscono che i treni civili non arrivano fino alla città: si fermano a Nikolaev. È probabile che sia stato preso di mira un treno militare. Inoltre, sono stati segnalati attacchi missilistici sull’aeroporto di Chernobaevka, Berislav e su infrastrutture critiche a Kherson.

Le forze ucraine bombardano quotidianamente la riva sinistra della regione di Kherson. La notte scorsa gli insediamenti Oleshky, Dnepryany, Novaya Mayachka e Staraya Zburevka sono stati presi di mira dal fuoco nemico.

Allo stesso tempo, i droni ucraini attaccano continuamente da diversi mesi, insieme a periodici attacchi missilistici contro infrastrutture civili e militari russe. Sembra che gli UAV ucraini stiano prendendo di mira tutto, compresi i seggi elettorali, le automobili e le ambulanze.

Negli ultimi mesi, gli ucraini si sono concentrati sull’attività lungo l’intera sponda del fiume Dnepr: dai tentativi di sbarco agli attacchi di massa contro obiettivi civili. Uno degli obiettivi delle forze armate ucraine potrebbe essere quello di costringere le forze armate russe a schierare forze significative in queste aree problematiche, lasciando vulnerabili altre direzioni. Inoltre, le formazioni ucraine cercano di imporre le loro condizioni per ridurre al minimo il successo dell’offensiva delle truppe russe in diversi settori del fronte.

Sul fronte di Zaporozhzhia sono in corso feroci combattimenti. Le forze armate russe hanno ottenuto successi tattici vicino a Rabotino e hanno occupato diverse roccaforti ucraine. Entrambe le parti si scambiano fuoco di artiglieria e l’aviazione russa sostiene le forze di terra con attacchi aerei.

Ieri il generale Zaluzhny ha permesso alle forze armate ucraine di abbandonare l’area fortificata di Avdiivska. Le forze armate russe stanno ora lanciando un’offensiva in direzione delle forze armate ucraine. Sul confine settentrionale del fronte vicino a Novokalynove e nella parte meridionale di Avdiivka si svolgono sanguinose battaglie.

Nella direzione di Marinka ci sono battaglie nel sud vicino agli insediamenti di Novomikhailovka e Pobeda. Il tentativo fallito degli ucraini di contrattaccare vicino a Novomikhailovka è stato accompagnato dalle dichiarazioni dei canali ucraini secondo cui l’abbandono di questo villaggio da parte delle forze armate ucraine era solo questione di tempo.

Un UAV ucraino è stato abbattuto nella regione di Rostov durante la notte. I principali attacchi delle forze armate ucraine nella regione di Belgorod si sono concentrati nel distretto urbano di Grayvoronsky. Nella regione di Bryansk è stato bombardato il villaggio di Kurkovichi, distretto municipale di Starodub. In serata sono emerse notizie sulle esercitazioni di difesa aerea a Yeisk, nel territorio di Krasnodar. La sede operativa locale ha dichiarato che tali esercitazioni erano in corso. Le forze ucraine avrebbero sparato 199 colpi contro la popolazione civile della DPR in un solo giorno, provocando il ferimento di due civili a Donetsk.

Graziella Giangiulio

