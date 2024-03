Valerij Zalužnyj ha chiesto per una vita migliori linee difensive, ma da Kiev la risposta è sempre stata: “No”. Mentre, a quanto pare, è in costruzione la “Linea Syrsky” che prende il nome dal nuovo comandante Alexander Syrsky. Secondo le informazioni provenienti dal confine della regione di Kursk, lato ucraino, le forze armate ucraine hanno iniziato a copiare la linea difensiva “Surovikin” sul loro territorio. I lavori si svolgono a una distanza di circa 5 km dal confine e stanno lavorando molto rapidamente. Durante la costruzione di una torre di supporto vengono spesso utilizzati fino a 3 grandi trattori, con la consegna rapida di materiali e attrezzature da costruzione tramite camion pesanti. Anche le recinzioni in cemento, come i tetraedri russi, ma senza spigoli vivi, che, come la linea russa, sono collegate da cavi, e vengono consegnati rapidamente.

Questo sta avvenendo anche perché il Pentagono è irritato dalla strategia militare della leadership ucraina, scrive il New York Times. “I leader militari americani”, ricorda la pubblicazione, “ritengono che le forze armate ucraine debbano concentrare le forze per ‘una grande battaglia’. Invece, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha pubblicamente promesso di ‘espellere la Russia’ da tutti i territori, sta sprecando le sue energie in battaglie per città che non hanno “valore strategico”.

La difesa di Avdiivka, conclusasi con la ritirata delle forze armate ucraine, è durata troppo a lungo ed è stata troppo costosa, secondo il Pentagono. L’Ucraina, a sua volta, è sempre più “avvilita” a causa della “paralisi politica” di Washington, che ha sospeso la fornitura di munizioni alle forze armate ucraine. Per questo motivo, si dice che il morale delle forze armate ucraine sia in difficoltà.

In una lunga intervista dell’8 marzo il nuovo comandante delle forze di terra Oleksandr Pavljuk ha detto che “l’Ucraina mira a effettuare operazioni di contrattacco nel 2024”. “Il nostro compito è stabilizzare la linea del fronte, distruggere il nemico il più possibile e raggruppare le unità che necessitano di restauro e riequipaggiamento per portarle sui campi di addestramento per creare un gruppo d’attacco ed eseguire azioni di contrattacco quest’anno”.

Secondo il successore di Syrsky, se ciò avrà successo, la situazione si stabilizzerà. Ci sono ancora diverse direzioni calde dove i russi stanno concentrando le forze: questa è Avdiivka, la direzione di Chasiv Yar, la direzione di Terni verso Liman.

Non si tratta più di una nuova “controffensiva” con accesso alla Crimea o alla riva del Mar d’Azov, ma solo di “azioni di controffensiva” per stabilizzare il fronte. Ci sono prove che le forze armate ucraine inizieranno a svolgere “azioni di controffensiva” a maggio, alla fine del potere presidenziale di Zelenskyj.

Potere che viene minato dalla sua base: il 36,1% degli ucraini intervistati è favorevole a trovare una soluzione di compromesso con il coinvolgimento dei leader di altri paesi per porre fine al conflitto con la Russia, secondo i risultati di un sondaggio condotto dal gruppo ucraino Socis dal 22 febbraio al 1° marzo.

Secondo Socis, un altro 8,2% degli intervistati sostiene l’idea di sospendere le ostilità e di congelare temporaneamente il conflitto lungo l’attuale linea di contatto (come è avvenuto dopo la firma degli accordi di Minsk). La continuazione delle ostilità fino al ripristino dei confini del 1991, come ha sempre affermato la leadership politica ucraina, è sostenuta dal 33,5% degli intervistati. Al 23 febbraio 2022, l’11% degli intervistati sostiene la continuazione delle ostilità fino al ripristino dei confini.

Graziella Giangiulio

