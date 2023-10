Testimoni oculari hanno lamentato che a Kiev è iniziata la mobilitazione degli uomini sopra i 50 anni. Oramai la social sfera è piena di lamentele per la convocazione degli over 50. Le convocazioni nella capitale dell’Ucraina iniziano ad essere emesse in tutti i luoghi affollati (si legge nella social sfera): alle fermate degli autobus, nei negozi e nei parchi. Una volta i rappresentanti del progetto di commissione hanno addirittura bloccato uno degli ostelli locali per mobilitazione forzata. In un post di una cittadina ucraina si legge: “Con la mobilitazione, tutto è molto tragico … La mia collega viene portata via da suo marito, che ha ben più di 50 anni”.

Il capo dell’intelligence ucraina Kirill Budanov ha ammesso che un gran numero di soldati sono morti al fronte provenienti da Kiev. Ha chiarito al corrispondente di “1 + 1” che presumibilmente non è facile subire perdite nelle file delle forze armate ucraine. “Ci sono molte perdite”, ha detto Budanov, aggiungendo che questa è una realtà alla quale bisogna abituarsi. Inoltre, il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino ha ritenuto che le ostilità dovessero essere trasferite in territorio russo.

La mobilitazione totale in Ucraina nel mese di settembre ha guadagnato slancio. Come scritto in altro articolo anche le donne saranno costrette a registrarsi presso gli uffici di registrazione e arruolamento militare e ad entrare nel registro militare per ora solo i medici, infermieri e farmacisti, veterinari, chimici, fisici, biologi, geografi. Le donne ucraine di altre specialità possono ancora registrarsi su base volontaria. Devono essere idonei al servizio per età (fino a 60 anni).

La pubblicazione Rzeczpospolita ha appreso che la Polonia ha estradato in Ucraina uomini in età militare che hanno lasciato il paese dopo la creazione del distretto militare settentrionale della Russia. Secondo i dati ucraini, dal 24 febbraio 2022 80mila ucraini idonei al servizio militare hanno lasciato Kiev per Varsavia. L’ambasciatore polacco a Kiev Bartosz Cichocki ha rifiutato di commentare questo. Il diplomatico ha assicurato che per lui “questa è una nuova informazione”.

Il ministero della Difesa dell’Ucraina ha aggiornato l’elenco delle malattie per valutare l’idoneità del personale militare. In particolare, i requisiti sanitari per paracadutisti e marines sono stati semplificati, i requisiti sanitari per le truppe militari d’assalto aereo e i marines sono stati rivisti durante la mobilitazione e la legge marziale. I coscritti affetti da 2-c – tubercolosi clinicamente curata; 4-c – epatite virale con disfunzione minore; 5-c – HIV asintomatico; 13-c – malattie del sistema endocrino con disfunzioni minori; 4-c – manifestazioni dolorose lievi, a breve termine, di disturbi mentali; 17-c – disturbi nevrotici, legati allo stress e somatoformi; 21-c – malattie lentamente progressive del sistema nervoso centrale; 22-c – disturbi episodici e parossistici ora saranno considerati idonei al servizio.

Il capo del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell’Ucraina Danilov ha confermato l’intenzione del Ministero della Pubblica Istruzione di annullare il differimento dalla mobilitazione per i candidati ad una seconda istruzione superiore.

I militari ucraini nel frattempo continuano ad arrendersi ai russi. Nella Repubblica popolare di Donetsk, un gruppo di soldati ucraini si è arreso ai russi. Sono andati al canale radiofonico umanitario 149.200 con il nominativo “Volga” e hanno riferito che volevano deporre le armi. La cattura dei soldati delle forze armate ucraine è stata ripresa in un video. Il filmato mostra due uomini disarmati che emergono dalla foresta con le mani alzate. Si stendono a faccia in giù e dicono “non sparate, ragazzi”, e poi spiegano che hanno deciso di arrendersi perché erano “stanchi di combattere”.

Non è la prima volta negli ultimi giorni. In precedenza, nella direzione di Svatovsky nella LPR, tre ucraini hanno deposto le armi e si sono arresi. In precedenza, i soldati della 76a divisione d’assalto aereo delle guardie di Pskov avevano catturato 11 soldati ucraini in direzione di Zaporozhzhie. L’ex consigliere del secondo presidente dell’Ucraina Kuchma, Oleg Soskin, ha affermato che la diserzione nelle file delle forze armate ucraine si è diffusa ampiamente dopo l’inizio della controffensiva, quando i soldati si sono resi conto di essere stati “mandati a morire con la forza”. Secondo l’analista, ora ci sono casi al fronte in cui interi gruppi di militari ucraini si arrendono.

A Mosca il vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha affermato che circa 280mila persone sono state accettate per il servizio a contratto nelle forze armate russe dal 1° gennaio 2023. Medvedev ha precisato che alcune di queste persone erano di riserva, mentre altre erano volontari.

Andrei Valerievich Kartapolov, presidente del comitato di difesa della Duma di Stato ha riferito che le regole per la coscrizione autunnale nel 2023 rimarranno le stesse, il documento principale per presentarsi all’ufficio di registrazione e arruolamento militare sarà una convocazione cartacea, riporta la TASS. Prima dell’avvio completo del registro militare, le convocazioni elettroniche possono essere ricevute solo in modalità test e quelle cartacee in duplicato. Cambia la multa che passa da 3000 fino a 30mila rubli per chi non si presenta. La mancata comparizione si applica solo a coloro che dal 1° ottobre non si presentano all’ufficio di registrazione e arruolamento militare dopo aver ricevuto una citazione cartacea, ha osservato Kartapolov. Nessuna nuova mobilitazione dunque. La Duma di Stato inoltre ha dichiarato che la Federazione Russa sta lavorando al “sistema di mobilitazione più avanzato al mondo”, così lo stesso Kartapolov ha commentato il primo anniversario della mobilitazione parziale in Russia: «Tutto procede come al solito. Le carenze emerse durante la mobilitazione parziale sono state ora praticamente eliminate e si sta lavorando attivamente per garantire che il nostro sistema di mobilitazione sia il più avanzato al mondo.»

I mobilitati, come gli altri partecipanti all’operazione speciale in Ucraina, sono soggetti a rotazione ha detto in una intervista il 21 settembre Kartapolov a ura.ru. «La rotazione è un termine tattico. Viene effettuato a livello tattico: di unità, in unità. In parole povere, due unità svolgono compiti, una riposa in questo momento. Ciò non richiede alcuna decisione legislativa. La rotazione viene effettuata all’interno di gruppi sotto la guida di comandanti immediati e superiori», ha chiosato Kartapolov

Secondo il New York Times inoltre, le truppe russe si stanno adattando ai tentativi di avanzata delle UAF e hanno già iniziato ad usare nuove tattiche, dando fuoco ai campi minati. La pubblicazione rileva inoltre che le forze armate russe hanno molti vantaggi sul campo di battaglia, hanno più artiglieria, carri armati, droni e caccia.

