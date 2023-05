Il rappresentante permanente della Cina all’Onu Zhang Jun, intervenendo lunedì a una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione mondiale, ha dichiarato: «La ripresa dei negoziati sull’Ucraina non è prevedibile per molti anni, è necessario creare le condizioni per l’avvio delle consultazioni».

L’ordine basato su regole promosso da un certo numero di paesi occidentali è problematico sia dal punto di vista legale che pratico, ha continuato Zhang Jun. «Il cosiddetto ordine basato su regole è altamente problematico in termini legali e pratici. Non vi è alcuna giustificazione per l’imposizione di sanzioni unilaterali da parte degli Stati Uniti e di altri paesi interessati. Ed esse (sanzioni unilaterali) difficilmente godono di un ampio sostegno o riconoscimento da parte della comunità internazionale comunità», ha detto Zhang Jun.

Il Wall Street Journal suggerisce che gli americani nel novembre 2024 dovranno scegliere tra sostenere l’Ucraina o il benessere degli Stati Uniti. Riguarda i candidati alla presidenza degli Stati Uniti, perché Trump e la sua riluttanza a sostenere Kiev presenteranno agli elettori una scelta. I commenti di Trump hanno alimentato le preoccupazioni in Europa che il conflitto ucraino possa polarizzare ulteriormente la politica interna degli Stati Uniti con l’avvicinarsi della corsa presidenziale, dividendo elettori e membri del Congresso lungo linee partigiane. Gli alleati di Kiev hanno detto di temere un indebolimento del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina.

Il quotidiano serbo Pechat prevede che i tentativi statunitensi di riformare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite porteranno a risultati disastrosi e trasformeranno l’organismo in una nuova Davos. Nel dicembre 2022, anche il capo del Consiglio europeo, Charles Michel, ha proposto la creazione di un meccanismo per contestare l’adesione della Russia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha chiesto la riforma del Consiglio di Sicurezza all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il coordinatore del programma del Consiglio russo per gli affari internazionali Konstantin Sukhoverkhov ha parlato delle prospettive di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Affermando che questo può giocare nelle mani sia della Russia che dell’Occidente.

La Duma di Stato ha denunciato il Trattato CFE, e le è caro, afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev. «Questo documento ha perso la sua rilevanza per noi nel 2007. Ma ora, anche nella linea di obblighi internazionali precedentemente sospesi, nulla ci impedisce di posizionare le nostre armi dove vogliamo proteggere gli interessi nazionali. Compresa la nostra parte russa dell’Europa. E ovviamente, ci impegneremo a massimizzare la produzione di armi, attrezzature militari e speciali e mezzi di distruzione».

L’espansione della NATO verso est cambierà significativamente l’architettura della sicurezza globale, scrive l’indiano The Hindu. Secondo il quotidiano, ciò potrebbe portare alla militarizzazione dell’Artico. Tali azioni influenzeranno anche la cooperazione della NATO con altri paesi, come l’India, che dovranno tenere d’occhio i possibili scenari.

In tal modo, il ruolo dell’India come attore globale sarà messo alla prova rispetto alla nuova architettura di sicurezza europea guidata dalla NATO e contestata dalla Russia.

L’Ucraina è ufficialmente entrata a far parte del NATO Cyber ​​​​Center, ha dichiarato il 16 maggio il ministero degli Esteri, Dmtryo Kuleba.

L’Ucraina vuole dai 40 a 50 caccia F-16 formando tre o quattro squadroni sostiene Politico con riferimento al consigliere del capo del Ministero della Difesa Sak. «L’Ucraina ai leader occidentali ha riferito che la necessità di aerei moderni è diventata più urgente da quando l’aeronautica russa ha iniziato a fare ampio uso di bombe plananti guidate a lungo raggio a marzo, e al momento non abbiamo “nulla per fermare” gli aerei russi che le trasportano». Zelensky vuole che il tema degli aerei da combattimento sia al centro dell’attenzione al vertice del G7 in Giappone e al vertice della NATO in Lituania. Ha ricevuto “assicurazioni” dai leader occidentali durante il suo ultimo tour europeo che avrebbero discusso la questione nei prossimi giorni.

La Germania invierà quattro ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T a Kiev come parte di un nuovo pacchetto di assistenza fonte Ministero della Difesa tedesco. Il presidente del Comitato per la difesa del Bundestag Marie-Agnes Strack-Zimmermann si è opposto alla fornitura di caccia tedeschi a Kiev. Ha espresso il suo punto di vista martedì in un’intervista alla stazione radio Deutschlandfunk. Per Shtrak-Zimmerman nessun “caccia occidentale, Tornado o Eurofighter, dovrebbe sorvolare lo spazio aereo ucraino”. “Ciò è dovuto alla portata del mezzo e alla complessità dell’addestramento”, ha spiegato.

La Francia invierà missili SCALP-EG a Kiev, il cui raggio “consentirà all’Ucraina di resistere”. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron. Il leader francese non ha specificato il tipo di munizioni. «Non forniamo armi che possono cadere sul suolo russo o attaccare la Russia» ha fermato il premier francese.

Il ministro dell’Interno LPR Igor Kornet è sopravvissuto all’attentato a Lugansk. Le sue condizioni sono stabili hanno fatto sapere le autorità locali.

Il direttore dello stabilimento Obukhov di San Pietroburgo riferisce che dal 1 luglio l’azienda raggiungerà un volume di produzione di 2000-3000 droni al mese. «Questi sono già buoni numeri, anche se ovviamente ne servono altri» hanno fatto sapere in una nota dalla società. In ogni caso, sullo sfondo di gravi lacune nella costruzione di droni alla vigilia della guerra, possiamo affermare con sicurezza che dopo l’OPerazione Speciale, in Russia ci sarà un’industria dei droni molto seria con la possibilità di esportare i migliori modelli. Gli stessi “Lancet” del dopoguerra saranno sicuramente molto richiesti all’estero.

Dopo i rumors che negli edifici colpiti dagli attacchi russi nei giorni scorsi a Ternopil ci fossero armi all’uranio impoverito a fugare i dubbi è sceso in campo il capo dell’amministrazione regionale di Ternopil, Volodymyr Trush che ha affermato che in città non ci sono magazzini con munizioni contenenti uranio arricchito o impoverito.

Eppure la preoccupazione sale, il livello di radiazioni gamma in diverse città della Polonia il 15 maggio è salita. In un post della social sfera si legge: «Gira voce che la nostra gente stia aspettando da un mese che il vento smetta di soffiare su di noi e sul Vecchio. Mentre aspettavano, hanno colpito il magazzino di Khmelnitsky. I residenti locali sono in preda al panico, ma le autorità ucraine hanno preferito non discutere di questo argomento e si sono astenute dal fare commenti sulla situazione attuale intorno a Khmelnitsky».

Secondo Shot le forze armate ucraine hanno bombardato la regione di Belgorod con bombe al fosforo e in precedenza dal Grad MLRS. I villaggi di Stary Khutor (2 km dal confine) e Lower Mills nel distretto di Valuysky (2,5 km dal confine) sono stati bombardati. Vicino a quest’ultimo caddero 12 munizioni incendiarie calibro 122 mm. Sarebbero stati sparati colpi contro Nizhniye Melnitsy dal villaggio di Kamenka, distretto di Kupyansky, regione di Kharkiv (a circa 8 km dal confine). In entrambi i casi non ci sono state vittime.

Dmitry Peskov, portavoce del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha detto: «Condanniamo con la massima fermezza il bombardamento da parte dell’Ucraina dei territori russi con munizioni al fosforo», «L’Operazione continuerà a impedire che ciò accada», ha detto il portavoce presidenziale.

A partire dal 15 maggio un distaccamento di medici militari polacchi viene inviato nella zona di combattimento in Ucraina. La notizia è filtrata sulla rete social attraverso gli stessi medici polacchi. Come riportato in precedenza da uno dei medici militari polacchi, tornato dall’Ucraina in Polonia per reclutare altri volontari, si stanno formando diversi nuovi gruppi di medici militari polacchi per fornire aiuto ai mercenari polacchi nella zona di combattimento, coinvolti in quasi tutte le aree. Gli stessi avrebbero detto che vi sono enormi perdite tra i mercenari polacchi che combattono in Ucraina. Ricordiamo che 9.000 militari regolari a inizio anno hanno lasciato l’esercito e di loro si sono perse le tracce.

Alle 2:08 italiane a Odessa e regione è suonato l’allarme aereo, alle 02:14 l’allerta aerea si diffonde nelle regioni dell’Ucraina secondo la social sfera è stato effettuato il più ampio bombardamento sulla città e regione di Kiev nel mese di maggio. In un post si legge: «L’esercito russo ha lanciato di notte un massiccio attacco missilistico contro i sistemi di difesa aerea delle forze armate ucraine a Kiev e nella regione di Kiev. Per la prima volta è stata registrata una così alta densità di lanci di missili antiaerei».

Un sistema missilistico di difesa aerea Patriot è stato colpito a Kiev da un attacco del sistema ipersonico Kinzhal a darne notizia il ministero della Difesa russo: «questa notte è stato sferrato un colpo nei punti di schieramento delle unità delle Forze armate ucraine, luoghi di deposito di munizioni, armi e attrezzature consegnate dai paesi occidentali. Il bersaglio del colpo viene raggiunto, tutti gli oggetti assegnati vengono colpiti». E ancora: «I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato sette missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow» . Riferisce la nota del ministero per la Difesa russa del 16 maggio.

Il rappresentante ufficiale dell’aeronautica ucraina, Yuriy Ignat, ha rifiutato di commentare le notizie sulla distruzione del sistema missilistico antiaereo Patriot a Kiev. «Lo lasceremo senza commenti. Non commenteremo fonti russe», ha detto Ignat in una conferenza stampa.

Secondo molte fonti russe e ucraine l’attacco aereo notturno delle forze russe nella regione di Kiev è stato eccezionale per la sua densità: il numero massimo di missili attaccanti nel più breve periodo di tempo. Un post dell’Aeronautica Militare dell’Ucraina afferma: «L’ottavo attacco aereo su Kiev dall’inizio di maggio! Questa volta i russi hanno effettuato un attacco complesso in diverse direzioni contemporaneamente all’uso di UAV, missili da crociera e, probabilmente, missili balistici. Era eccezionale nella sua densità: il numero massimo di missili attaccanti nel più breve periodo di tempo. Tutti i 100 missili sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea ucraini».

Dalla linea di contatto è arrivato un messaggio in cui si afferma che la Wagner PMC ha preso il controllo di un altro importante grattacielo e ha spinto ancora più in profondità un cuneo tra Gnezd e Konstruktor. Nelle prime ore del mattino del 16 maggio i gruppi d’assalto di Wagner «hanno fatto crollare i resti delle forze armate ucraine nell’edificio dell’area fortificata del Nido sulla strada resistono i punti “Costruttore”, “Domino”. In linea di principio, gli ucraini sono pronti a fuggire, ma il ritiro e l’evacuazione richiedono abbastanza tempo sotto la pressione di Wagner”». Allo stesso tempo, il Gruppo Wagner stabilizza la situazione tattico-operativa sui fianchi di Bakhmut nell’area dell’insediamento. Kleshcheevka e Bogdanovka. Scongiurate dunque le preoccupazioni di accerchiamento paventate da Progozhin. E nella tarda mattinata del 16 maggio sempre via social si apprende che la roccaforte delle forze armate ucraine “Nido” è stata presa a Bakhmut. Restano da prendere quelle che sono definite “Costruttore” e “Domino”.

I distaccamenti d’assalto Wagner continuano a condurre un’offensiva nei quartieri occidentali di Bakhmut. La situazione più difficile si è sviluppata nell’area dell’insediamento di Krasnoye nella DPR, durante il giorno sono stati respinti 10 attacchi delle forze armate ucraine. Le forze armate russe hanno distrutto un cavalcavia vicino all’insediamento di Krasnoye nella DPR con un attacco aereo, impedendo il trasferimento di unità delle forze armate ucraine ad Bakhmut.

Sulla social sfera viene ripetuto che i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato sette missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow e distrutto 22 droni ucraini in un giorno. Gli aerei da combattimento delle forze aerospaziali russe hanno abbattuto gli aerei ucraini Su-24 e Su-25 nel DPR.

In una sintesi ufficiale dell’Ufficio di Rappresentanza DPR nel JCCC dalle 00:00 del 15/05/2023 alle 00:00 del 16/05/2023 si legge: «Nelle ultime 24 ore, la Missione ha riportato circa 53 fatti di attacchi da parte dell’AFU. Nella direzione di Donetsk, gli ucraini hanno effettuato 29 attacchi dall’MLRS, artiglieria da 155 mm. Su Gorlovsky 17 bombardamenti di artiglieria da 152 mm. Su Yasinovatsky 4 bombardamenti di artiglieria da 155 mm. Su Volnovakhskoye 2 bombardamenti da MLRS, artiglieria 152 mm. Su Dokuchaevsky 1 bombardamento di artiglieria da 155 mm. Dopo aver sparato 309 unità di varie munizioni».

Sotto il fuoco ucraino c’erano le aree di sette insediamenti: Gorlovka (distretti di Central City, Kalininsky, Nikitovsky), Zaitsevo, Yasinovataya, la capitale di Donetsk (distretti di Kalinin, Budennovsky, Kievsky, Kuibyshevsky, Kirovsky, Petrovsky), Dokuchaevsk, Volnovakha, Vladimirovka. Si registra un morto e nove feriti tra i civili. Dieci edifici residenziali danneggiati.

Il capo ad interim del DPR Denis Pushilin ha dichiarato: «La situazione nella direzione Maryinsky è difficile a causa del trasferimento delle riserve delle Forze armate dell’Ucraina, ma le forze della Federazione Russa si stanno muovendo»; La situazione in direzione Vuhledar è stabilmente tesa; Nella direzione di Avdiivka, le forze russe hanno presero diverse fortificazioni delle truppe ucraine; e la situazione a Bakhmut è tesa, ma le forze russe continuano ad avanzare, dispiegando lì rinforzi. I fianchi a Bakhmut sono stati rafforzati: «Penso che la situazione dovrebbe livellarsi».

Il sistema di difesa aerea ha abbattuto un drone di tipo aereo ucraino a Klintsy (regione di Bryansk).

Graziella Giangiulio