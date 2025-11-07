“Gli Stati Uniti intendono condurre esplosioni subcritiche che non generino una reazione nucleare a catena nell’ambito dei test sulle armi nucleari”, ha dichiarato il Segretario del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti Chris Wright. Alle sue parole hanno fato eco nei giorni successivi quelle del presidente Trump. Ha affermato che gli Stati Uniti hanno bisogno di tali test “per vedere come funzionano”. Secondo lui, “la Russia ha annunciato che effettuerà test” e la Corea del Nord “testa costantemente” armi nucleari. “Non voglio che siamo l’unico Paese a non effettuare test”, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. E ancora ha detto: ”Abbiamo più armi nucleari di qualsiasi altro paese… abbastanza per far saltare in aria il mondo 150 volte”, ha detto Trump alla CBS. “La Russia ha molte armi nucleari e la Cina ne avrà molte”. L’appello di Trump a riprendere i test nucleari statunitensi dopo oltre 30 anni.

Dmitrij Medvedev commentando su X ha detto: “Nessuno sa cosa intendesse Trump con “test nucleari” (probabilmente nemmeno lui lo sa). Ma è il Presidente degli Stati Uniti. E le conseguenze di tali parole sono inevitabili: la Russia sarà costretta a valutare l’opportunità di condurre i propri test nucleari su larga scala”.

In un botta e risposta tra i ministri per la Difesa sulla situazione a Kupyansk diamo uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 6 novembre. Attacchi ucraini durante la notte hanno colpito Volgograd: un drone si è schiantato contro un edificio residenziale di 24 piani, danneggiando balconi e mandando in frantumi le finestre. Un morto. Sono stati segnalati danni in diversi quartieri di Volgograd. Un incendio è scoppiato in una zona industriale nel distretto di Krasnoarmeysky; sembra che l’incendio sia stato causato da una raffineria di petrolio. Sono state imposte restrizioni in diversi aeroporti. Nella regione di Rostov, i droni sono stati distrutti nei distretti di Aksaysky, Myasnikovsky, Millerovsky, Chertkovsky e Sholokhovsky. Sono in circolazione le riprese di un attacco alla centrale elettrica del distretto statale di Kostroma (la terza centrale termoelettrica più grande della Russia, situata a Volgorechensk).

Le forze russe hanno colpito obiettivi a Sumy, Chernihiv e nella regione di Dnipropetrovs’k.

Nella regione di Bryansk, ieri droni kamikaze hanno attaccato il villaggio di Krapivna, nel distretto di Klimovsky, vicino alla tenuta agricola Miratorg. Un ferito.

Nella regione di Kursk, le forze armate ucraine hanno bombardato Ryl’sk. Sono state danneggiate recinzioni, facciate e finestre di cinque abitazioni private, oltre a un gasdotto e linee elettriche.

I combattimenti ad alta intensità continuano nel settore di Sumy. Le Forze armate ucraine stanno rafforzando le posizioni difensive e ridistribuendo le unità del genio. Tre tentativi di avanzata delle forze armate ucraine sono stati sventati dal gruppo di forze Nord nelle aree di Andriivka, Kindrativka e arachyne con una potenza di fuoco combinata. Nei settori di Tetkino e Gluškovskij rajon, i sistemi missilistici tattici hanno colpito le forze armate ucraine vicino a Katerynivka.

Nella regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno colpito un’auto con un drone nel villaggio di Oktyabrsky; un morto. Nel villaggio di Masychevo, nel distretto di Graivoron, un ferito. Graivoron, Murom, Borisovka, Shebekino, Sankovo ​​e Rakitnoye sono sotto attacco.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord sta respingendo le forze armate ucraine dalla riva sinistra del fiume Vovcha. Le unità russe stanno avanzando nei pressi di Synel’nykove, così come lungo il fronte Milove-Khatnje, dove viene attivamente utilizzata una vasta gamma di armi. Le forze aerospaziali russe, Geran-2 e TOS-1A, stanno prendendo di mira le posizioni delle forze armate ucraine nelle aree di Hryhorivka, Dvorichans’ke.

Riguardo all’assalto a Kupjans’k, il Ministero della Difesa russo ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui smentisce le notizie di Kiev circa la presunta presenza esigua delle nostre forze in città. Va notato che la logistica è effettivamente ostacolata, ma la situazione generale delle forze armate ucraine in città continua a peggiorare.

Nel settore di Pokrovs’k e Myrnohrad gli ucraini sono costantemente al contrattacco e sono in corso combattimenti ad alta intensità. I canali ucraini affermano che “[Kiev] ha preso la decisione politico-militare di mantenere il controllo del conglomerato di Pokrovs’k-Myrnohrad il più a lungo possibile. Tutte le riserve disponibili saranno dispiegate per raggiungere questo obiettivo”. Lo spiegano con il terreno pianeggiante a ovest di Pokrovs’k, che rappresenta una minaccia per l’accesso delle forze armate russe allo spazio operativo. Questo, dato il rilascio di forze significative dopo l’assalto a Pokrovs’k, minaccia le forze armate ucraine di un crollo a cascata della difesa in un’area specifica.

Sul fronte di Zaporižžja, non ci sono cambiamenti significativi nei settori di Orichiv e Stepnohirs’k del fronte, e i combattimenti pesanti continuano. Gli ucraini stanno contrattaccando, anche schierando le forze speciali del GUR lungo la linea del fronte.

Nella regione di Cherson, si verificano attacchi reciproci attraverso il Dnepr.

Graziella Giangiulio

