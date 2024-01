L’amministrazione Biden ha sostenuto la legge sulla confisca dei beni congelati della Federazione Russa per un valore di circa 300 miliardi di dollari, ha riferito Bloomberg. Il presidente degli Stati Uniti si è espresso a sostegno di tale iniziativa dopo che il Congresso ha bloccato un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina.

In precedenza, l’editorialista del Washington Post Josh Rogin aveva osservato che l’Amministrazione non sarebbe stata in grado di attuare il piano per sequestrare e utilizzare i beni congelati della Federazione Russa nell’interesse di Kiev senza il consenso dei paesi europei, e alcuni di loro ora dubitano dell’opportunità di un piano di questo tipo, compiere un passo del genere.

Non solo ad aggravare la posizione di Kiev è un report del Pentagono secondo cui le 40.000 armi per un valore di oltre 1 miliardo di dollari che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina non sono state adeguatamente monitorate. E quindi non si sa dove siano.

In ottemperanza della chiusura degli aiuti statunitensi all’Ucraina del 2023 un altro aereo con munizioni per le forze armate ucraine arriva a Rzeszow dagli Stati Uniti nella giornata dell’11 gennaio.

Dopo gli attacchi nello Yemen, il primo Ministro britannico Rishi Sunak è in visita a Kiev e dovrebbe annunciare un importante pacchetto di aiuti per l’Ucraina. L’11 gennaio nel Regno Unito ci sono state critiche nei confronti di Sunak, che per il 12 gennaio non ha convocato il parlamento per discutere degli attacchi contro gli Houthi.

“Il Regno Unito e l’Ucraina hanno firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza durante la visita del primo ministro Rishi Sunak” ha affermato il governo britannico in una nota. Viene chiarito che il Regno Unito diventerà “il primo Paese del G7 a stipulare un accordo specifico sulle garanzie di sicurezza”, che gli Stati membri dell’associazione hanno promesso di fornire a Kiev al vertice NATO di Vilnius nel 2023.

Sempre in tema di aiuti all’Ucraina la Lettonia trasferirà altri aiuti militari all’Ucraina. Il nuovo pacchetto comprenderà: obici, munizioni, armi anticarro, missili, veicoli fuoristrada, granate, elicotteri, UAV, dispositivi di comunicazione, generatori e attrezzature. Inoltre, i paesi hanno firmato un accordo di cooperazione militare nella produzione di UAV.

Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyj: «La Russia sta pianificando un’offensiva tattica sul campo di battaglia prima delle elezioni presidenziali russe di marzo e di altri grandi passi successivi». La controffensiva russa secondo la social sfera ucraina e russa è iniziata a ottobre. Le guardie di frontiera ucraine su una barca hanno arrestato un uomo che stava cercando di attraversare a nuoto il Dniester a temperature inferiori allo zero per raggiungere la Moldavia.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Dalla social sfera si apprende che è stata registrata un’interruzione del provider Internet Maxnet (AS34700) nella regione di Kharkov; l’operatore segnala che si verificano interruzioni del servizio a causa di “allagamento” su uno dei suoi PBX

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo continua ad avanzare nella zona di Bogdanovka. Inoltre, i nostri combattenti hanno attaccato a nord e nord-ovest di Kleshchiivka.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska si combatte per Stepovoye, e i combattenti russi attaccano in direzione di Ocheretino e presso la zona metallurgica. I russi avanzano a Pervomajs’kyj. Nel settore Marinka, l’esercito russo avanza in direzione di Georgievka. Sarebbero stati fatti molti prigionieri ucraini.

In modo particolare i giornalisti embedded al fronte fanno sapere che In direzione Avdiivska, le truppe russe continuano le operazioni d’assalto a Pervomajs’kyj, attaccando da diverse direzioni sui fianchi e avanzando nel villaggio stesso. Dalla periferia nord del quartier generale di Izmailovsky, aerei d’attacco delle forze armate russe sono avanzati nell’area delle case private a est di via Pershotravneva. Nella parte orientale di Pervomajs’kyj, le truppe russe stanno avanzando lungo Voroshilov Street e la stazione Volna.

“Il DRG ucraino nell’oscurità è avanzato nella parte settentrionale della partnership di giardinaggio Volna, adiacente a Pervomajs’kyj. Aggiunta area grigia. La situazione si sta chiarendo”, lamentano gli analisti militari ucraini.

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina riferisce che durante la giornata l’esercito russo ha effettuato 16 attacchi vicino a Pervomajs’kyj e Nevelsky.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv, i combattenti russi avanzarono verso la zona di Rabotino. Le forze armate ucraine hanno tentato di attaccare vicino a Verbove. Non ci sono cambiamenti sulla sporgenza Vremevskij.

In direzione di Chernigov, nella mattina del 12 gennaio, un distaccamento di forze speciali russe ha improvvisamente attraversato il confine ucraino e ha inflitto pesanti perdite alle guardie di frontiera e alle unità di difesa locali al confine. Anche l’esercito ucraino ha inviato rinforzi per cacciare il DRG, e tra loro ci furono anche molte vittime. Questo raid a sorpresa potrebbe indicare che la linea del fronte di 1.000 km sta per diventare 1.500 km. Mentre l’Ucraina era sotto pressione da molti punti lungo la linea del fronte lunga 1.000 chilometri, considerando Kharkov e Sumy come possibili nuovi obiettivi e inviando rinforzi, la Russia era attiva anche più indietro.

Graziella Giangiulio

