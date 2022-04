UKRAINERUSSIAWAR. Kiev è agganciata alla rete elettrica europea dal 24 febbraio

Il giorno prima dell’inizio della guerra con la Russia, l’Ucraina è riuscita a sganciarsi dalla rete elettrica russa e a collegarsi a quella europea. Nel giro di due settimane i due sistemi furono sincronizzati.

L’Ucraina ha iniziato il processo di adesione alla rete europea nel 2005 e ha iniziato il processo di scollegamento dalla rete elettrica dell’era sovietica nel 2017, ma perennemente a corto di energia, soprattutto da quando ha perso il controllo di diverse centrali nella regione del Donbas, ha lavorato lentamente verso l’obiettivo, riporta BneIntellinews.

Kiev ha vietato l’importazione di energia russa l’anno scorso, ma ha fissato una scadenza per il divieto al 1° ottobre, quando inizia la stagione di riscaldamento annuale. Kiev ha anche detto pubblicamente che non avrebbe comprato energia dalla nuova centrale nucleare bielorussa di Ostrovets, costruita e finanziata dai russi e parte della rete dell’era sovietica. Tuttavia, nel freddo dell’inverno del 2020-2021 sia l’Ucraina che la Lituania furono costrette a importare più energia dalla centrale nucleare di Ostrovets nel solo gennaio 2021 di quanta ne avessero importata dalla Bielorussia in tutto il 2020.

Quell’esperienza ha dato una spinta a Kiev per modernizzare il suo sistema energetico e rompere la dipendenza dall’infrastruttura energetica sovietica. In parallelo, il paese ha investito pesantemente nelle energie rinnovabili, che hanno attirato circa 5 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri, grazie a tariffe di energia verde troppo generose che hanno causato una crisi di mancato pagamento risolta la scorsa estate con il pagamento di 1 miliardo di dollari dopo che Ukrenergo ha emesso un’obbligazione nel novembre 2021.

Le riforme del settore energetico sono state lente e disomogenee, ma l’operatore della rete elettrica ucraina ha finalmente staccato con successo il sistema elettrico del paese dalla più grande rete gestita dalla Russia il 24 febbraio e si è agganciato alla rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica: Entso-E.

Inizialmente il disaccoppiamento doveva essere una prova di 72 ore per dimostrare che l’Ucraina poteva operare da sola e una preparazione per collegarsi alla rete europea nel 2023. Ma solo quattro ore dopo l’inizio del test i carri armati russi hanno attraversato il confine ed è iniziata la guerra. L’operatore elettrico ucraino Ukrenergo è entrato in azione. La guerra significava che era ormai impossibile rientrare nel sistema russo.

Tre giorni dopo Kiev ha inviato una lettera alla Entso-E, che rappresenta 35 paesi, chiedendo l’autorizzazione a connettersi alla rete europea in anticipo. La Moldavia ha fatto la stessa richiesta il giorno seguente, essendo anch’essa nel mirino della Russia.

Era una grande richiesta: collegare i sistemi energetici è opera complessa. Il problema principale è diventato sincronizzare i due sistemi, un processo che normalmente è gestito passo dopo passo con molta attenzione nel tempo. Gli ingegneri ucraini sono riusciti a completarlo in sole due settimane, entro il 16 marzo: nessun sistema elettrico è mai stato sincronizzato così rapidamente prima.

Ukrenergo, Moldelectrica e Entso-E sono riusciti ad allineare le frequenze di ogni impianto di generazione di energia nei sistemi di collegamento. Il compito era quello di unire i nuovi generatori a un sistema che abbraccia tutta l’Europa, dove le turbine che generano energia girano 50 volte al secondo all’unisono quasi perfetto. Affinché l’Ucraina e la Moldavia si unissero, i loro sistemi dovevano essere regolati per corrispondere esattamente al ritmo degli altri generatori.

Anche se la parte tecnica è stata portata avanti, c’è ancora molto lavoro da fare prima che l’Ucraina possa essere pienamente integrata nel sistema europeo. Il piano originale è stato stravolto dalla guerra e tutte el altre questioni dalle tariffe agli aspetti legali saranno affrontati post factum. Il risultato è che la sincronizzazione permette all’Ucraina di acquistare energia dal resto dell’Europa, ma il paese non può ancora venderla.

La piena integrazione con la rete europea richiederà probabilmente la fine delle ostilità e la capacità di Kiev di poter ricostruire. Per vendere energia le centrali elettriche dell’Ucraina hanno bisogno di installare nuove attrezzature, ma questo non può essere fatto mentre l’intero paese è una zona di guerra attiva. E il consumo di energia elettrica dell’Ucraina sta ancora diminuendo mentre città dopo città viene distrutta dall’avanzare del fronte.

Antonio Albanese