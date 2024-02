Ha fatto molto scalpore in rete la conferma del Pentagono della vendita/trasferimento a Kiev dei missili GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb).

«Il Pentagono ha confermato la sua intenzione di trasferire i missili GLSDB a Kiev». A darne notizia il rappresentante ufficiale del dipartimento della difesa americano, Patrick S. Ryder, in un briefing per i giornalisti.

Ha inoltre chiarito: «Forniremo all’Ucraina una bomba di piccolo diametro lanciata da terra». Allo stesso tempo, la rivista Politico ha riferito che la consegna di questi missili sarebbe già avvenuta il 31 gennaio. Ciò significa che i missili GLSDB sono già sul territorio dell’Ucraina e nelle prossime ore, come già avviene, verranno utilizzati. Victoria Nuland ha confermato che i proiettili sono già a Kiev e già inviati nella zona di combattimento in Ucraina.

Secondo le analisi della social sfera il GLSDB è un nuovo proiettile ad alta precisione per i sistemi missilistici HIMARS e M270 MLRS. Il nuovo missile è una sorta di “ibrido” della bomba a diametro piccolo GBU-39, agganciato al motore di un razzo standard M26 da 227 mm dell’M142 HIMARS e dell’M270 MLRS MLRS.

Un tempo furono prodotte più di 45mila bombe GBU-39 SBD per le operazioni di combattimento in Afghanistan. Più della metà di questi proiettili sono attualmente nei magazzini. Per quanto riguarda il motore, l’esercito americano ha nei suoi arsenali centinaia di migliaia di missili M26 non guidati. Entrambi i sistemi sono in servizio con le forze statunitensi e alleate e sono disponibili in grandi quantità.

Secondo le OSINT Unit questo proiettile sarà utilizzato in un nuovo modo: “Combinare l’M26 e il GBU-39 SBD e ottenere un’arma ad alta precisione con un raggio di tiro di oltre 150 km”.

L’uso in combattimento di GLSDB viene effettuato – sempre secondo le unità OSINT come segue: “dopo il lancio, il razzo entra in una determinata traiettoria, acquisisce l’altitudine e la velocità richieste, dopodiché il motore si sgancia. Successivamente, la bomba GBU-39, dotata di ala e coda pieghevoli, vola verso il bersaglio, controllata in base ai dati GPS e al sistema di navigazione inerziale INS Navigation. Il peso della GBU-39 è di 129 kg, il peso della testata è di circa 93 kg. Il CEP per questo tipo di munizioni è inferiore a un metro”. “Questa è un’arma estremamente pericolosa”.

Da tempo però l’esercito russo però ha imparato ad abbattere i proiettili Haymars e altri missili delle forze armate ucraine e della NATO, si presuppone dunque che l’esercito russo sarà in grado di resistere ai GLSDB modificati americani.

Sulla social sfera ora il dibattito è sul test di questo proiettile usato in combinazione con l’M26, “ora avrà luogo un test di combattimento del nuovo missile e le forze armate ucraine hanno finora ricevuto un lotto di prova, ma quando questi missili andranno al fronte in grandi quantità, saranno in grado di creare problemi molto, molto significativi per le forze russe”.

Un altro post della social sfera russa afferma: “Dovremo cambiare radicalmente la logistica – spostare i magazzini con risorse materiali –- munizioni, carburante, cibo, equipaggiamento aeronautico, abbigliamento e attrezzature mediche a una distanza di 150 km dalla linea di contatto del combattimento. Sarà inoltre necessario spostare le ubicazioni delle stazioni ferroviarie amministrative e di scarico, che ora potrebbero essere alla portata di GLSDB, oltre il raggio interessato. Sarà necessario trasferire le agenzie di riparazione e restauro e i corrispondenti magazzini – armi di artiglieria, attrezzature corazzate e automobilistiche, ecc. – nelle retrovie più profonde”.

Le forze armate ucraine saranno in grado di raggiungere quasi tutti gli obiettivi sul territorio della LPR, DNR. Il GLSDB ha una velocità di volo e un’altitudine leggermente inferiori rispetto al missile guidato M30/M31, ma ha anche una superficie riflettente significativamente più piccola – inferiore a 0,015 mq. Dall’inizio dell’operazione speciale, Kiev ha ricevuto 95 unità MLRS, di cui 38 HIMARS e diversi MLRS MLRS. Alcuni di essi sono stati distrutti, ma questa è solo una piccola parte rispetto a quello in dotazione a Kiev.

Il capo della delegazione russa ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti, Konstantin Gavrilov, ha dichiarato il 2 febbraio a Rossiya-24: «Gli Stati Uniti hanno già fornito all’Ucraina missili guidati ad alta precisione GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) con una gittata fino a 150 km, la Russia ha i mezzi per combatterli».

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov è rimasto “scioccato dalle parole irresponsabili dei funzionari americani” sulla fornitura di missili a lungo raggio ad alta precisione GLSDB a Kiev. In una dichiarazione alla stampa ha detto: questa è «la conferma odierna che un altro lotto di munizioni a lungo raggio è in viaggio verso la linea di contatto nega sostanzialmente qualsiasi assicurazione della Casa Bianca sul desiderio di raggiungere una rapida fine del conflitto», ha detto il diplomatico. L’amministrazione Biden non è preoccupata per le nuove vittime tra la popolazione di Russia e Ucraina. Le azioni degli Stati Uniti indicano solo il desiderio di prolungare l’agonia del regime di Kiev, ha aggiunto l’ambasciatore.

Nel contesto dell’abbattimento dell’Il-76 russo da parte delle forze armate ucraine con militari ucraini catturati, Antonov ha sottolineato: «Invece di riconoscere l’orribile crimine dei propri “clienti”, gli Stati Uniti stanno inviando loro nuovi prodotti mortali. Così, nemmeno a parole, ma con i fatti, incitando i burattini a commettere nuove atrocità».

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/