UKRAINERUSSIAWAR. Kiev conferma: Svitlodars’k è caduta

Secondo Forbes, il 20,7% del territorio dell’Ucraina è occupato dalle forze russe e alleati del Donbass, ovvero circa 125mila chilometri quadrati. Il 23 febbraio 2022, erano circa 43mila i chilometri quadrati, in mano ai separatisti LDNR, ovvero il 7% del territorio ucraino. Ora quest’area è 2,9 volte più grande.

Nella giornata del 24 maggio a 3 mesi dall’inizio di quella che i russi chiamano operazione speciale il ministro per la Difesa Sergei Shoigu ha detto che la Russia continuerà l’operazione militare speciale in Ucraina fino al completamento di tutti i compiti. Nella stessa videoconferenza in occasione della riunione dei paesi della CSTO, ha riferito che:” “Esiste una reale minaccia per la creazione da parte dell’Ucraina di armi nucleari e veicoli per le consegne e ancora che l’offensiva delle Forze armate russe in Ucraina è volutamente rallentata per consentire l’evacuazione dei civili”. Il ministro della Difesa ha poi riferito sullo stato di avanzamento dell’operazione militare speciale in Ucraina.

La situazione al fronte vista dalla social sfera ucraina e russa il 24 si presentava così: Kharkiv e Belgorod, le forze armate ucraine stanno tentando una controffensiva da 2 settimane. All’insediamento di Ternovaya (un villaggio nella regione di Kharkiv), sulla cattura di cui Kiev ha riferito più volte, ennesimo attacco ucraino con forze fino a una compagnia di fucili motorizzati. L’attacco si è impantanato, le forze armate ucraine si sono ritirate dopo perdite di militari.

Dalla regione di Kherson per voce del vice capo dell’amministrazione della regione di Stremousov si apprende che questa non prevede di essere una repubblica indipendente separata. L’obiettivo è diventare un soggetto della Federazione Russa. Inoltre, le autorità della regione di Kherson chiederanno di collocare una base militare russa nella regione, questo diventerà una garanzia per la sicurezza della regione. Nel pomeriggio del 24 l’aviazione d’attacco al suolo russa opera nelle regioni di Kherson e Mykolaiv.

Pesanti bombardamenti si registrano sulle posizioni delle Forze armate ucraine sul fronte di Izyum. In quasi tutta l’Ucraina nel pomeriggio del 24 è suonato un’allerta di raid aereo.

I russi affermano di avanzare sulla linea Avdiivka. Si registrano massicci attacchi di artiglieria alle postazioni delle Forze armate ucraine notizia confermata anche dalla social sfera ucraina. Secondo le forze armate del DPR: nei giorni scorsi 50 paracadutisti delle Forze armate ucraine hanno volontariamente deposto le armi e si sono arresi. Due plotoni della 115a Brigata Terodefense hanno lasciato le loro posizioni nell’area di Avdiivka.

Ora le forze russe-ucraine stanno combattendo contro gli ucraini nell’area di Avdiivka, Gorlovka, Maryinka e Novomaryinka.

Le forze russe e alleati hanno lanciato il 23 maggio un assalto su vasta scala a Liman: le forze armate ucraine si sono ritirate nella periferia meridionale. Krasny Liman non è ancora completamente passata sotto il controllo delle forze russe e alleati. Ma secondo fonti social gli ucraini si stanno ritirando. Le unità della Guardia Nazionale sono già arrivate ai quartieri liberati e stanno effettuando una perquisizione. Durante l’assalto sono stati presi 500 prigionieri. Nel pomeriggio del 24, via social, si apprende che i combattimenti si sono spostati nella zona verde dietro i laghi blu e nell’area di Shchurovo. Secondo i residenti locali la Guardia Nazionale è entrata in città e sta setacciando le strade, controllando i documenti. Le forze armate della RF sono state avvistate nelle strade Oborony e Kurortnaya

Continuano i rastrellamenti dei russi casa per casa a Kamyshevakh e continuano le battaglie per Vrubovka. A nord-ovest di Popasnaya, le forze alleate attaccano Vasilevka, l’autostrada Bakhmut-Lysichansk è stata tagliata. Mironovsky dal pomeriggio del 24 è occupata, le forze russe hanno raggiunto la periferia di Lugansk

Ma la notizia che ha letteralmente invaso la social sfera è stata la presa di Svitlodars’k. La comunicazione della notizia è arrivata insieme alla foto della bandiera ucraina sostituita sull’edificio dell’amministrazione comunale a Svitlodars’k con quella russa. Un altro post affermava che le unità congiunte delle forze armate russe e del NM DPR/LPR hanno stabilito il controllo della città dopo che l’APU ha lasciato l’intera area dello “Svetlodarskaya Bulge” per evitare di essere circondato. Lo stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina ha ufficialmente confermato la perdita di Svitlodars’k: “Lo Svetlodar Bulge è perduto. I nostri militari sono usciti per non essere circondati”

È stato riferito che le truppe alleate hanno iniziato a inseguire unità delle forze armate ucraine in partenza da Svitlodars’k bloccando nuovamente la strada Bakhmut-Lysichansk. L’artiglieria russa ha già iniziato a colpire obiettivi nella periferia settentrionale di Bakhmut

Con un commento sarcastico un analista militare via social ha dichiarato: “Le forze armate ucraine hanno costretto le nostre truppe (i russi e i separatisti del Donbass ndr) a prendere Svitlodars’k, eseguendo una procedura di estrazione per mostrare a Zelensky come eseguire l’estrazione, prima dell’accerchiamento e non dopo”.

Le forze armate ucraine dall’area della centrale termica stanno coprendo il ritiro delle truppe dalle posizioni vicino a Novoluganskoye. La difesa ucraina sulla linea di Popasna ha cambiato letteralmente la sua difesa dopo la perdita del controllo della città, quando si è venuta a creare una minaccia diretta di accerchiamento del gruppo Svetlodar soprattutto dopo la caduta di Novozvanovka e Troitskoye. Gli ucraini, a quel punto hanno deciso di ritirarsi, abbandonando posizioni che si preparavano da tempo difesa a termine per più di 7 anni. Inizialmente gli Ucraini hanno tentato di resistere e hanno inviato forze e mezzi aggiuntivi a Severodonetsk. Sono stati schierati due battaglioni delle formazioni di difesa territoriale e veicoli corazzati. L’artiglieria del regime di Kiev opera dalla sponda occidentale del Seversky Donets. Poi è arrivata la notizia dell’abbandono della città di Svitlodars’k da parte delle forze armate ucraine e questo, indica, secondo gli analisti militari della social sfera, che l’intera linea difensiva nel Donbass sta cominciando a vacillare.

A quanto pare la tattica di togliere “manodopera al nemico” con la tecnica degli accerchiamenti si è rivelata efficace anche se molto lenta.

Gli ucraini probabilmente ora cercheranno di prendere piede nell’area fortificata slavo-Kramatorsk per dare al gruppo Kharkov-Sumy delle forze armate ucraine il tempo di portare avanti un’offensiva iniziata nelle settimane scorse.

Sempre il 24 maggio il giornalista canadese Neil Hauer, giornalista embedded con le Forze armate ucraine, riferisce della cattura del villaggio di Vasilyevka da parte delle truppe russe. Secondo Hauer, le truppe russe sono riuscite a tagliare l’autostrada Artyomovsk (Bakhmut)-Lysichansk. I colpi voi legge in un suo post: “vengono sferrati sulle posizioni delle Forze armate ucraine nella stessa Bakhmut”. Nel pomeriggio del 24 è stato riferito riferito che il villaggio di Vozrozhdenie è stato occupato dalle truppe russe. Se la notizia è confermata vuol dire che le unità avanzate si trovano a 15 km da Artemovsk (Bakhmut)

Il raggruppamento ucraino a Lisichansk-Severdonetsk dunque, nonostante la ritirata, potrebbe essere circondato, poiché l’unica via di rifornimento per il raggruppamento è stata interrotta dagli ucraini stessi che hanno minato i ponti per impedire l’avanzamento russo.

La giunta di Kiev ha fatto pervenire berlina precetto di arruolamento a Odessa e a Kharkov. Un cittadino di Odessa ha dichiarato: «Sono appena andato all’ufficio delle imposte, ma ho ricevuto una cartolina precetto». L’emissione di cartoline precetto a Odessa avviene letteralmente per strada. Militari con poliziotti per strada individuano possibili coscritti e gli consegnano le cartoline precetto.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che il Paese non dispone di armi sufficienti che gli vengono trasferite e ha esortato i partner ad accelerare le consegne.

Graziella Giangiulio