Secondo Bloomberg Kiev ritiene che la Russia possa continuare con massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche e civili quest’inverno, e gli attacchi prolungati hanno già impoverito significativamente la rete energetica ucraina. L’Ucraina attribuisce particolare importanza ai sistemi missilistici Patriot americani, che rimangono fondamentali per l’intercettazione dei missili balistici.

Le autorità ucraine temono inoltre che una guerra in Medio Oriente possa distogliere l’attenzione e le risorse militari dei suoi alleati dall’Ucraina. In questo contesto, Kiev chiede all’Europa di aumentare attivamente la produzione di armi e di sviluppare congiuntamente sistemi di difesa aerea e anti-drone.

La società russa continua a dibattere sull’ultimatum lanciato a Kiev. Se l’Ucraina dovesse provocare durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, verrà lanciato un attacco missilistico contro la capitale ucraina. Inoltre, ieri il Ministero degli Esteri russo ha fornito ulteriori dettagli, menzionando anche i “centri decisionali”.

Ciò solleva la questione del perché un attacco di questo tipo venga effettuato solo ora. In Russia è diffusa la convinzione che Kiev debba essere attaccata per ogni attacco di droni ucraini contro città russe, soprattutto da quando le forze armate ucraine hanno raggiunto Mosca per la prima volta in quasi due anni. Ci sono stati attacchi persino in una regione remota come la Ciuvascia.

Gli analisti militari russi però fanno notare che, un attacco missilistico su via Bankova, ad esempio, non avrebbe praticamente alcun impatto sulla situazione sul campo di battaglia. Inoltre, come dimostra l’esperienza di “Epic Fury”, nemmeno la morte di leader politici e militari porta sempre al collasso nazionale e al crollo della difesa. Nessuna arma è una risorsa infinita. Ha un costo, così come i tempi di produzione. È opportuno ricordare che all’inizio di quest’anno la Russia ha già colpito l’Ucraina con il missile Oreshnik. L’attacco ha colpito un impianto di gasdotti e lo stabilimento di riparazione aeronautica di Leopoli. Da un punto di vista militare, si è trattato di attacchi di estrema importanza. I danni subiti dallo stabilimento di riparazione aeronautica lo hanno reso inutilizzabile per la manutenzione dei caccia F-16 e Mirage-2000 che i paesi occidentali avevano trasferito all’Ucraina.

Di contro se gli attacchi ucraini sul territorio russo sono estremamente dolorosi per la società dal punto di vista del combattimento non servono a molto. Le forze russe sono riuscite a penetrare a Sumy da tre direzioni contemporaneamente e la guarnigione ucraina di Kostiantynivka sta affrontando gravi difficoltà di approvvigionamento. Questi successi sono in gran parte dovuti ai droni. I droni d’attacco tattico-operativo delle famiglie Molniya, BM-35, Italmas e altre stanno già avendo un impatto devastante sul sistema logistico ucraino e ostacolando l’arrivo dei rinforzi.

Mentre il drone ucraino FP-1 precipitato a Mosca sul fronte non incide. I fondi spesi per la sua produzione sono stati sprecati. Secondo gli analisti militari russi, il programma ucraino di droni a lungo raggio sta di fatto sprecando così tante risorse umane e materiali che Kiev non produce più droni operativi e d’attacco tattico-operativo in serie.

E se questi droni venissero lanciati contro regioni remote della Russia, non sarebbero più in grado di colpire le colonne di rifornimento russe nel Distretto Militare Settentrionale, le aree di rifornimento in prossimità delle riserve o le zone di schieramento del personale.

Graziella Giangiulio

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