Un articolo del Washington Post riferisce che quattro giorni dopo il vertice Trump-Putin in Alaska, la direttrice dell’intelligence nazionale statunitense Tulsi Gabbard ha revocato l’autorizzazione di sicurezza a un alto funzionario della CIA che ha trascorso anni a seguire la Russia concludendo così la sua carriera. L’agente era in servizio attivo e doveva essere inviato in Europa con l’approvazione diretta del direttore della CIA John Ratcliffe. Lo stesso agente ha anche collaborato direttamente con il team di Trump per aiutare il presidente a preparare un incontro con Putin. Il Wall Street Journal riporta che i vertici della CIA sono stati esclusi dal processo e ne sono rimasti sorpresi.

La Casa Bianca ha detto che Zelensky e Putin “non sono pronti a porre fine alla guerra da soli”. “Trump si è detto insoddisfatto degli sviluppi in Ucraina, ma non ne è nemmeno sorpreso”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Caroline Levitt. Trump è scontento di Volodymyr Zelensky e dell’Europa, ritiene che le loro richieste per un accordo in Ucraina siano irrealistiche, scrive la rivista Atlantic, citando funzionari anonimi.

Trump ha anche annullato lo stanziamento di 1,5 milioni di dollari per dipinti pubblicitari realizzati da donne ucraine, riporta il New York Post.

L’oleodotto Druzhba in Russia non dovrebbe essere attaccato, fa parte della sicurezza energetica europea, ha affermato un rappresentante della Commissione Europea. Tuttavia, si è rifiutato di dire direttamente che la CE invita l’Ucraina ad astenersi dall’attaccarlo. I leader europei stanno discutendo la possibilità di creare una zona cuscinetto di 40 chilometri sulla linea del fronte tra Russia e Ucraina come parte di un accordo di pace, scrive Politico, citando diplomatici europei. Questa opzione è una di quelle in discussione, sebbene non vi sia consenso tra i funzionari sulla profondità della zona, ha osservato il quotidiano. Politico osserva che non è noto se Kiev accetterà questa opzione, poiché potrebbe comportare concessioni territoriali. Gli Stati Uniti non partecipano a queste discussioni.

La Commissione Europea sta sviluppando un piano per trasferire quasi 200 miliardi di euro di beni russi congelati per ricostruire l’Ucraina dopo la guerra, scrive Politico. Secondo alcune fonti, i sostenitori del piano lo vedono anche come un possibile passo verso la confisca dei beni e il loro trasferimento all’Ucraina, come misura per il rifiuto della Russia di pagare le riparazioni postbelliche.

Il Ministero degli Esteri del Regno Unito ha convocato l’ambasciatore russo dopo l’attacco missilistico alla sede del British Council nella capitale ucraina Kiev avvenuto il 27 sera, con il primo Ministro Keir Starmer che ha accusato il Presidente russo Vladimir Putin di “sabotare la pace” nei colloqui tra Russia e Ucraina. Secondo alcuni analisti della social sfera la sede del British Council è stata colpita da un missile terra-aria ucraino.

Il ministro della Difesa belga Theo Frenken non ha escluso l’invio di truppe belghe in Ucraina. “Per quanto riguarda il contingente militare (in Ucraina), ci penseremo. Per il Belgio, questo è del tutto possibile”, ha detto Frenken ai giornalisti durante una riunione informale dei ministri della Difesa dell’UE a Copenaghen. Il Belgio fornirà all’Ucraina caccia F-16 il prima possibile e fornirà a Kiev nuovi aiuti militari per un importo di 100 milioni di euro, ha dichiarato il capo del Ministero della Difesa belga.

Il Cancelliere tedesco Merz ha detto: “Non ci sarà alcun incontro tra Putin e Zelensky”. Confermando così le parole della Casa Bianca. Nella giornata del 28 agosto un altro lotto di armi è stato consegnato all’Ucraina dalla Germania.

La Danimarca vuole introdurre nuove sanzioni contro il settore finanziario russo, comprese le criptovalute, come parte del 19° pacchetto di sanzioni dell’UE. La questione sarà discussa durante le riunioni dei capi dei ministeri degli Esteri e della Difesa dell’UE alla fine di questa settimana, riporta Politico, citando un documento ricevuto.

Le autorità ucraine hanno riconosciuto ufficialmente la Chiesa Ortodossa Ucraina come associata alla Chiesa Ortodossa Russa. Questa decisione è la base per l’attuazione di un divieto assoluto sulla Chiesa canonica attraverso i tribunali.

E ancora da Kiev si apprende che il tribunale ha accolto la richiesta della Procura Generale relativa al sequestro della filiale ucraina di Sberbank. Gli imputati in questo caso sono il Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell’Ucraina, la Banca Nazionale dell’Ucraina, l’impresa statale “Fondo Nazionale di Investimento dell’Ucraina”, la Bank of New York e JP Morgan. Sberbank of Russia, le filiali di JP Morgan e Citibank nella Federazione Russa, nonché la Banca di Riserva Internazionale Ucraina (MR Bank) sono elencate come terze parti. I dettagli del caso non sono stati resi noti, la sua discussione si è tenuta a porte chiuse.

L’attacco russo del 28 agosto all’Ucraina è stato il secondo più grande dall’inizio della guerra, -secondo i dati di Sky News. La Russia ha battuto il suo stesso record per il numero di missili e droni lanciati in una sola notte diverse volte negli ultimi mesi: 598 droni e 31 missili sono stati lanciati contro l’Ucraina, secondo solo al raid del 9 luglio, che ha coinvolto 741 veicoli d’attacco.

L’Ucraina ha ufficialmente chiesto ai suoi partner di fornire missili a lungo raggio per attacchi sul territorio russo, a darne notizia il Ministero degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha . Kiev ha richiesto una riunione d’urgenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema “Mantenimento della pace e della sicurezza in Ucraina”. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che i consiglieri per la sicurezza nazionale stanno discutendo quali garanzie saranno offerte a Kiev nel futuro accordo di pace. Secondo lui, il piano corrispondente dovrebbe essere messo nero su bianco la prossima settimana.

Secondo la portavoce del ministero per gli Affari esteri russo, Maria Zakharova, le garanzie per la sicurezza dell’Ucraina non dovrebbero essere una condizione per i negoziati, ma un risultato. Il portavoce del Cremlino Dimtrij Peskov ha affermato che non sono stati raggiunti accordi per un cessate il fuoco aereo con l’Ucraina. “Le Forze Armate russe stanno colpendo con successo le infrastrutture militari ucraine, ma la Russia rimane interessata a proseguire i negoziati”, ha affermato Peskov. Il Cremlino spera che l’indagine sugli attacchi terroristici al Nord Stream venga completata e che vengano rivelati i nomi degli autori e dei clienti, ha affermato Peskov. “Tutte le posizioni della Russia sulla risoluzione del conflitto sono state comunicate a Kiev e le disposizioni sono state consegnate per iscritto all’Ucraina” Peskov.

Si delinea nel frattempo il programma di lavoro di Putin in Cina che dovrebbe iniziare nella seconda metà di domenica 31 agosto, Peskov. Sulla sociale fera a partire dalla tarda serata del 28 agosto è apparso il video del Mbec che ha colpito il sistema missilistico di Simferopol da parte di un UAV alla foce del Danubio, filmato dal drone da ricognizione e attacco Orion.

Il governo russo ha cancellato parte del debito sui prestiti di bilancio per altre 9 regioni che hanno implementato progetti infrastrutturali. Bashkiria, Inguscezia, Udmurtia, Chakassia, così come le regioni di Astrakhan, Kostroma, Penza, Saratov e Tomsk hanno avuto l’opportunità di cancellare fino a due terzi del debito sui prestiti di bilancio per un totale di 25,5 miliardi di rubli.

Ed ora uno sguardo all linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 29 agosto. L’uso di un’imbarcazione veloce senza pilota alla foce del Danubio ha causato danni alla nave da ricognizione di medie dimensioni “Simferopol” della Marina ucraina; a seguito dell’attacco, la nave ucraina è affondata, ha affermato il Ministero della Difesa russo. La Marina ucraina ha confermato l’attacco a una nave da guerra, riporta RBC-Ucraina. Secondo i dati ufficiali, un membro dell’equipaggio è morto, diversi sono rimasti feriti e diversi altri marinai sono dispersi. Il Ministero della Difesa russo ha riferito giovedì dell’affondamento del “Simferopol” alla foce del Danubio, da un drone marino.

Sempre il Ministero della Difesa russo ha annunciato che dalla 23 del 28 agosto alle 5:00 del 29 agosto, le forze di difesa aerea hanno distrutto 54 droni. Secondo il dipartimento, 18 droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 10 in Crimea. Altri nove droni sono stati distrutti sul Mar Russo. Otto droni sono stati distrutti sulla regione di Tver, due sulle regioni di Orël, Rjazan e Tula, e uno sulle regioni di Kaluga e Novgorod.

Nella regione di Bryansk si registrano tre attacchi co droni in tre diversi distretti un ferito e diversi mezzi agricoli distrutti.

In direzione Sumy, a Yunakivka, le unità d’assalto delle forze aviotrasportate russe stanno combattendo casa per casa. Le forze armate ucraine hanno tentato un contrattacco nella zona di Oleksiivka con le forze della 71ª brigata separata, ma non ha avuto successo e si sono ritirate sulle posizioni originali con perdite.

Nella regione di Kursk, saltato su una mina un cine-operatore militare poi trasportato in ospedale con ferite. E ancora un drone ucraino ha colpito una postazione fissa del Ministero degli Interni, un agente di polizia è rimasto ferito.

La popolazione civile della regione di Belgorod sono attacco russo. Per l’esattezza 16 villaggi in diversi diretti sono costantemente bombardati.

In direzione Lyman, le forze armate russe stanno attaccando nella zona di Zarichne e Kolodyazi; le forze armate ucraine scrivono che per loro: ”la situazione rimane molto difficile, poiché i russi stanno aumentando la pressione”.

In direzione Kostjantynivka, ci sono battaglie vicino a Katerynivka, nella zona del villaggio di Kleban-Byk e vicino a Nelipivka. Le forze armate russe stanno aumentando la pressione; gli ucraini descrivono la situazione per le forze armate ucraine come “molto difficile”.

In direzione Pokrovs’k, le truppe russe hanno chiuso una “sacca” a sud-ovest della città, vicino a Zvirove. A Pokrovs’k, le unità russe stanno cercando di prendere piede nel microdistretto di Zelenivka. Ci sono battaglie a Novoekonomichne, così come a nord di Myrnohrad.

In direzione di Donetsk Sud, le forze armate russe stanno avanzando nella regione di Dnipropetrovs’k verso Velykomykhailivka. I canali osint ucraini lamentano degli attacchi russi in direzione di Komyshuvakha da diverse direzioni e un’avanzata nei pressi di Malynivka. Vengono menzionati scontri nei pressi di Zelenyi Hai.

In direzione di Cherson, segnalati bombardamenti reciproci.

Graziella Giangiulio

