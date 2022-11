UKRAINERUSSIAWAR. Kiev al buio. Continua lo scambio di prigionieri. Bachmut presto accerchiata. La centrale nucleare ZNPP resta sotto controllo russo

Al 5° giorno dopo gli attacchi del 23 novembre, il deficit ufficiale di elettricità in Ucraina è ancora del 27%. Il sindaco di Kiev Klitschko ha dichiarato che i blackout a Kiev dureranno almeno fino alla primavera, senza specificare che si tratta di blackout di emergenza e non di blackout a rotazione. Klitschko ha invitato i cittadini che possono a lasciare la capitale per climi più caldi.

A causa dell’effetto cumulativo, gli attacchi del 23 novembre si sono rivelati i più pesanti da quando è iniziata la campagna di attacchi sulla struttura energetica, iniziata con una serie di attacchi dal 10 al 12 ottobre. Ogni colpo che cadrà in Ucraina da ora in poi avrà un effetto cumulativo, con conseguenze sempre più gravi per il sistema energetico ucraino. Alle 08:48 si registrava un Blackout di emergenza a Kiev e nella regione, gli orari emanati da DTEK non funzionano.

Dal Cremlino, il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dimitrj Peskov ha chiarito: «Sulla disponibilità del Vaticano a fornire una piattaforma per i negoziati tra Russia e Ucraina, sappiamo che diversi uomini di Stato e Paesi stranieri hanno dichiarato la loro disponibilità a fornire una piattaforma per i negoziati. Naturalmente, accogliamo con favore questa volontà politica. Ma nella situazione attuale, de facto e de jure, tali piattaforme non possono essere richieste dalla parte ucraina».

E ancora si apprende che la centrale nucleare di Zaporizhzhya a Energodar rimane sotto il controllo russo, lo ha dichiarato l’amministrazione della città in risposta a quanto riportato dai media. «I mezzi di comunicazione di massa stanno diffondendo attivamente la notizia che la Russia avrebbe intenzione di ritirarsi da Energodar e di abbandonare la ZNPP. Queste informazioni non corrispondono alla realtà», ha dichiarato l’Amministrazione in un comunicato. La notizia della permanenza russa a Zaporizhzhya è confermata anche dal Cremlino: «Non ci può essere un ritiro delle forze russe dallo ZNPP» ha detto Peskov. Vale la pena notare che nei colloqui di Istanbul sulla sicurezza della ZNPP, la proposta russa è che le forze armate ucraine smettano di bombardare la ZNPP e le attività del DRG intorno all’impianto, mentre la Russia lascia guardie con armi leggere all’impianto.

Continua anche lo scambio di prigionieri, il capo della Repubblica Popolare di Luhansk, Leonid Pasechnik, ha annunciato lo scambio di 23 soldati dell’LNR che sono già stati rilasciati e potranno presto tornare a casa e incontrare i loro parenti.

Al fronte la notizia più rilevante del 28 di novembre è che i russi stanno cercando di circondare Bachmut. Yevgeny Prigozhin, della WAGNER, attualmente ricercato FBI, ha parlato nel corso dell’assalto ad Bachmut: «Bakhmut è una vasta area ben fortificata con strade, periferie e barriere d’acqua. L’esercito ucraino è ben preparato e offre una degna resistenza. Il nostro compito non è lo stesso Bakhmut, ma la distruzione dell’esercito ucraino e la riduzione del suo potenziale di combattimento, che ha un effetto estremamente positivo su altre aree, motivo per cui questa operazione è stata soprannominata il “tritacarne Bachmut”». A questo proposito chiosa l’ex militare, «non mettere il carro davanti ai buoi, succederà – te lo faremo sapere, la felicità ama il silenzio».

Il capo ad interim della DPR ha affermato che la situazione ad Bachmut è vicina all’accerchiamento della città e ha osservato che l’offensiva in questa direzione sta andando bene. Inoltre, ha affermato che nel centro della città strategicamente importante di Mariinka, nella direzione sud di Donets’k, si stanno svolgendo battaglie di guerriglia urbana e che le forze armate ucraine stavano trasferendo riserve da Kherson alla direzione di Donets’k. Secondo Pushilin, questi sono per lo più riservisti di età superiore ai 55 anni.

Ed ora veniamo ai fronti:

Direzione Soledar alle ore 14:00 del 28 novembre 2022

Continuano gli intensi combattimenti nei pressi di Bachmut. Le unità d’assalto PMC di WAGNER e le unità LNR si stanno spingendo la difesa ucraina all’interno e a sud della località. La prima linea delle Forze armate ucraine sta cedendo.

La situazione per le forze armate ucraine è critica. Il numero di vittime della sola 30ª Brigata negli ultimi due giorni è di oltre 150 persone (fonte non verificabile). I feriti non vengono curati e una parte significativa dei morti è costituita da persone decedute per dissanguamento o setticemia.

Combattimenti porta a porta hanno portato al passaggio degli insediamenti di Ozarianivka, Zelenopillya e Andriivka. La difesa delle formazioni ucraine lungo le cave è crollata. I soldati delle Forze Armate russe si sono avvicinati a Kurdyumivka (in chiusura di redazione articolo questo insediamento è passato in mani russe, ndr) e Klischchiivka.

La sezione Bachmut è stata rinforzata dal 24° battaglione d’assalto della 53° brigata d’armata ucraina con due gruppi di 50 uomini mobilitati, dal 2° distaccamento delle forze speciali della 71° brigata Jaeger e dal 65° battaglione combinato ucraino TRO.

Le unità combinate della 53ª Brigata e della 71ª Brigata d’armata hanno tentato un contrattacco nei pressi di Opytne. Durante i combattimenti, i gruppi d’assalto ucraini hanno consolidato la loro presa sull’edificio Novaya Posta e sono avanzati verso il tempio di Opytne.

I combattenti della PMC Wagner hanno respinto l’attacco. Le forze ucraine si sono ritirate dall’insediamento e hanno perso due uomini uccisi e 13 feriti, altri 20 sono stati fatti prigionieri (numeri non verificabili).

Il comando ucraino sta pianificando un altro tentativo di contrattacco. Diverse unità della 57ª Divisione di fanteria e il battaglione Aydar della 53ª Brigata di Kiev sono arrivate a Bachmut dalla direzione di Kherson.

Un’unità di artiglieria della 57a Brigata è stata dispiegata a Kramatorsk. Nei prossimi giorni arriveranno nel settore di Bachmut anche i combattenti della 112ª brigata della TRO provenienti dalla regione di Kiev.

Dodici uomini della 53ª brigata meccanizzata dell’AFU sono arrivati alla roccaforte di Klischchiivka. A sud di Bachmut è schierata una batteria di artiglieria della 53ª Brigata, composta da tre SAU Acacia.

È chiaro che i russi e i loro alleati stanno procedendo ad un accerchiamento di Bachmut che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Nella mattina del 28 novembre si sa che «un veicolo di lancio russo con 8 Kalibr è entrato nel Mar Nero», ha detto Gumenyuk, portavoce di OK “South”. Ciò significa che ci saranno bombardamenti alle infrastrutture critiche ucraine. In effetti le operazioni di combattimento dei Su-25 dell’aviazione russa nella zona operativa sono ripresi alle 13:38. Questa volta gli aerei dell’aviazione russa hanno lanciato attacchi missilistici contro le strutture e le attrezzature militari delle unità ucraine nella Zona delle Operazioni Speciali, a sostegno delle forze di terra.

Graziella Giangiulio