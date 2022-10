UKRAINERUSSIAWAR. Kiev al buio 4 ore al giorno. Fermo il fronte di Kherson, i russi contrattaccano a Piski

Tra le notizie più lette nella social sfera la dichiarazione Konstantin Vorontsov, vice direttore del dipartimento di non proliferazione e controllo degli armamenti del Ministero degli Esteri russo secondo cui «i satelliti commerciali statunitensi potrebbero diventare obiettivi legittimi per un attacco se dispiegati nell’ambito del conflitto in Ucraina».

Il premier ucraino Volodymyr Zelensky, il 27 ottobre, ha firmato una legge approvata il 18 ottobre che prolunga la coscrizione militare finché ci sarà la marziale in Ucraina, ma allo stesso tempo obbliga tutti i coscritti a convocarsi per le commissioni mediche.

Sempre dall’Ufficio di Zelensky ha dichiarato è giunta la notizia che nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, è stato colpito un importante impianto energetico, e si sono formate carenze di energia nell’Ucraina centrale e sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni di Kiev, Chernigov, Cherkasy e Zhitomir. Dopo gli ultimi attacchi russi al sistema elettrico nazionale ucraino, il deficit di energia elettrica a Kiev ha raggiunto il 30% del consumo.

Cyril Timoshenko, vice capo dell’ufficio di Zelensky, ha dichiarato che nella notte è stato colpito un importante impianto energetico vicino a Kiev. E ha dichiarato che a causa dei bombardamenti i blackout dureranno più di 4 ore a Zhytomyr, regione di Chernigov, regione di Cherkassy, regione di Kiev e Kiev città. I rappresentanti di DTEK, azienda energetica ucraina, hanno confermato che stanno cercando di migliorare le condizioni per la fornitura di energia e sperano di migliorarle entro lunedì. I blackout a rotazione nella regione potrebbero diventare continui. Nel frattempo, sono previsti blackout per non più di 4 ore, due volte al giorno. Il tempo può essere prolungato a causa di guasti alla rete di distribuzione. In questi casi, si chiede di rivolgersi alla stessa DTEK, ma non è detto che si ottenga una risposta. Gli operatori sono in difficoltà, con circa 30.000 telefonate e quasi 800.000 messaggi in 24 ore.

Durante la mattina del 27 ottobre sono ripresi i bombardamenti russi alle infrastrutture ucraine.

Nel frattempo Oleksij Arestovich ha confermato che anche per la giornata del 27 ottobre, la situazione di combattimento sta cambiando in modo spiacevole per le forze ucraine sul fronte di Kherson, dove l’esercito russo sta avanzando. Secondo lui, ci sono già almeno 30 gruppi tattici di battaglioni russi in direzione di Kherson, che stanno preparando una controffensiva. E le Forze armate ucraine non hanno armi ed equipaggiamenti militari sufficienti per risolvere il problema del rafforzamento delle Forze armate russe in questa direzione.

Arestovich assicura che il comando russo ha presumibilmente ritirato alcune truppe dalla direzione di Zaporizhzhya e le ha trasferite nella direzione di Kherson.

Sei esplosioni si sono verificate durante la notte nella città di Zaporozhye, controllata da Kiev, seguite dalla detonazione di munizioni, ha dichiarato Vladimir Rogov, presidente del movimento “Noi siamo insieme alla Russia”.

In direzione Soledar le truppe russe avrebbero lanciato un assalto a Yakovlivka.

E ancora un aggiornamento della situazione nell’area di Kreminna. Le Forze Armate ucraine sono andate all’assalto da tre direzioni, dove sono stati bloccati dai combattenti russi. L’esercito ucraino avrebbe subito perdite in due direzioni. Nella terza direzione continua ad attaccare, ma le Forze Armate russe stanno respingendo tutti gli attacchi.

Ed ancora un aggiornamento della situazione nei pressi dell’insediamento di Piski, al 26 ottobre 2022.

Le forze russe sviluppano un’offensiva su Vodyane, Pervomais’ke e Opytne, vicino all’insediamento di Piski.

Unità del battaglione Sparta e altre unità delle forze armate russe hanno occupato le roccaforti delle forze armate ucraine sulla circonvallazione di Donetsk tra Pisky e Vodyane. Hanno liberato la maggior parte del territorio di Vodyane e stanno avanzando a suon di battaglie verso Pervomais’ke.

Dal villaggio di Spartak, unità della Milizia Popolare della DNR si sono avvicinate alla periferia di Opytne, occupando le posizioni avanzate delle forze armate ucraine. Il rifornimento delle forze ucraine nel villaggio è difficile: quasi tutte le vie di accesso al villaggio sono occupate o attraversate dalle truppe russe.

Combattimenti si stanno svolgendo nella parte occidentale di Pervomais’ke e nei campi vicino a Novoavdeevskiy, con gli ucraini che tentano di contrattaccare.

Lo sgombero finale dei villaggi di Pervomais’ke e Novoavdeevskiy permetterà di sviluppare un’offensiva su Netailove e Krasnohorivka, mentre l’avanzata verso nord da Vodyane e Opytne permetterà di sviluppare un’offensiva su Orlovka per accerchiare la zona fortificata di Avdiivka. È da questi insediamenti, secondo la social sfera vicino ai russi, che le forze armate ucraine bombardano quotidianamente le aree residenziali delle città dell’agglomerato di Donetsk.

Graziella Giangiulio