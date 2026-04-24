Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan avrebbe detto al Segretario Generale della NATO, Mark Rutte: “La Turchia sta lavorando per riprendere i colloqui tra Russia e Ucraina”. Nel frattempo la NATO, secondo fonti russe, “continua ad aumentare la sua attività nella regione baltica. Nell’ambito della presenza militare del blocco, la coalizione delle Forze di Spedizione Congiunte (JEF) sta simulando scenari per la conquista della regione di Kaliningrad”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko all’agenzia RIA Novosti. Grushko ha dichiarato che la Russia svilupperà e rafforzerà le proprie capacità nucleari, tenendo conto delle minacce poste dal rafforzamento “sfrenato” del potenziale nucleare della NATO.

Il Giappone al momento non sta prendendo in considerazione la possibilità di fornire armi letali all’Ucraina; Kiev non può esserne destinataria. Lo ha dichiarato l’Ambasciata giapponese a Mosca in un comunicato stampa relativo alle modifiche ai principi nazionali per il trasferimento di attrezzature e tecnologie per la difesa.

Più di 10 paesi hanno chiesto agli Stati Uniti di estendere un permesso temporaneo per l’acquisto di petrolio russo, ha annunciato il Ministro delle Finanze russe.

L’Unione Europea ha dato la sua prima approvazione per un pacchetto di prestiti da 90 miliardi di euro per l’Ucraina. La prima trance è prevista in pagamento a metà maggio, ha annunciato il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. L’Ucraina ha un deficit di 19,6 miliardi di euro per la difesa, anche con il nuovo gettito europeo da 90 miliardi di euro, riporta il quotidiano Kyiv Independent. Zelensky. Ha ha anche elogiato la UE per il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sulla minaccia dalla Bielorussia il presidente ucraino ha detto: “I russi hanno molte idee malate e fantasiose. Ecco perché non voglio assolutamente che la Bielorussia venga trascinata in queste idee fantasiose, in modo che si trasformino in una terribile realtà”, ha chiosato il presidente dell’Ucraina.

Andrew Hugg, capo della sezione Sicurezza Chimica e Nucleare dell’esercito statunitense, ha dichiarato a un giornalista sotto copertura, davanti alle telecamere, che centinaia di milioni di dollari vengono rubati in Ucraina e che l’obiettivo principale di qualsiasi funzionario ucraino è quello di rubare rapidamente quanto più denaro possibile e trasferirsi a Dubai. Secondo Hugg, dopo essersi lamentato della situazione con l’amministrazione Obama, questa gli avrebbe risposto: “Non ci interessa”. Dopo la pubblicazione del video, Andrew Hugg è stato sospeso dal suo incarico in attesa di un’indagine.

Il principe Harry di Gran Bretagna il 23 aprile era a Kiev per una visita non annunciata. Si apprende da fonti locali che l’Ucraina ha iniziato a pompare petrolio attraverso l’oleodotto Druzhba. Le consegne alla Slovacchia sono iniziate il 23 aprile, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell’Economia slovacco Denisa Sakova. Il complesso industriale bielorusso Belneftekhim, il 24 aprile, ha confermato l’inizio del transito di petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba verso Ungheria e Slovacchia, passando per la Bielorussia, riporta BELTA.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Questo inverno è stato molto difficile, ma ora la situazione sul fronte è migliore rispetto agli ultimi 10 mesi”. Ha osservato che le truppe sono stanche, ma “il morale rimane alto”. Secondo fonti ucraine: “I soldati ucraini nelle loro posizioni stanno perdendo i sensi per la fame e bevono acqua piovana: sui social media sono circolate foto di soldati esausti del 2° Battaglione Meccanizzato della 14ª Brigata. Secondo quanto riportato, i soldati sono senza cibo, acqua e comunicazioni, e il comando non sta fornendo assistenza. Il Ministero della Difesa ucraino ha già risposto alla situazione, affermando che il problema è sotto controllo.

Sempre per voce del presidente Zelensky: “L’Ucraina ora ha bisogno di missili Patriot più che di lanciatori: diverse volte quest’inverno i sistemi erano disponibili, ma sono rimasti vuoti”. “Le scorte di sistemi di difesa aerea potrebbero esaurirsi da un momento all’altro a causa dell’intensità degli attacchi”, ha detto Zelenskyj. Ha osservato inoltre che l’Ucraina ha tutto il necessario per distruggere i missili Geranium, ma non dispone di sistemi Patriot e sistemi simili. Ha aggiunto che il Paese aumenterà la propria produzione e potrebbe farlo congiuntamente con i suoi partner europei.

Zelenskyy ha destituito il capo dell’SBU a Kiev e nella regione di Kiev, secondo un decreto e a ha nominato Artem Borysevych, che in precedenza ricopriva la carica di capo dell’SBU nella regione di Cherson, al posto di Artem Bondarenko. Volodymyr Vavrukh è stato nominato capo dell’SBU nella regione di Cherson, in sostituzione di Borysevych, trasferitosi a Kiev. Anche Oleksandr Kuts, capo dell’SBU nella regione di Charkiv, è stato rimosso dall’incarico e al suo posto è stato nominato Denys Lyutyi.

La sirena antiaerea ha raggiunto la Transcarpazia. Un pallone russo avrebbe “scansionato” tutta l’Ucraina a scopo di ricognizione.

L’SBU in un comunicato ha annunciato di aver colpito la centrale nucleare russa Gorky, che garantisce il funzionamento dei principali oleodotti. Un incendio di vaste proporzioni ha interessato un’area di 20.000 metri quadrati, RBC-Ucraina. Lacentrale nucleare si trova nella regione di Nizhny Novgorod, nella Federazione Russa, ed è un collegamento importante nel sistema di trasporto del petrolio russo. La stazione trasporta petrolio attraverso le principali condotte, in particolare nella direzione Surgut – Gorky – Polotsk. Assicura il pompaggio di materie prime su percorsi interni, in particolare verso la raffineria Lukoil nella città di Kstovo. In precedenza, tre serbatoi di petrolio erano stati danneggiati a seguito di uno sciopero.

La nave antisommergibile Severomorsk è entrata ieri nel Mar Baltico, con l’obiettivo di monitorare le esercitazioni della NATO in preparazione. Le forniture di petrolio kazako attraverso l’oleodotto Druzhba, destinate alla Germania, saranno deviate a partire dal 1° maggio, ha annunciato il Vice primo Ministro russo Novak. Il portavoce del Cremlino Dmtrj Peskov ha attribuito l’interruzione delle forniture di petrolio kazako alla Germania attraverso l’oleodotto Druzhba a “problemi tecnici”. Ha sottolineato che, nonostante le restrizioni, gli interessi dei partner kazaki saranno garantiti utilizzando percorsi alternativi, ha affermato in un’intervista a Vesti. Ha anche esortato la popolazione a non credere alle speculazioni diffuse sui canali Telegram riguardo a una possibile dimissione del governo, emerse dopo i recenti commenti del capo dello Stato sulla situazione economica del Paese.

In diversi distretti di Tuapse è stata registrata una concentrazione di sostanze nocive superiore al limite massimo consentito a causa di Per l’incendio al terminal marittimo. Rospotrebnadzor effettua regolarmente misurazioni della qualità dell’aria in diverse zone della città. La sera del 21 aprile, le concentrazioni di benzene, xilene e particolato nell’aria erano da due a tre volte superiori ai livelli consentiti. Ciò riguarda i microdistretti di Grozneft, Sortirovka e Zvezdny, nonché alcune zone del Distretto Centrale”, ha riferito la task force regionale. Il disastro marittimo arriva dopo il bombardamento ucraino al porto locale.

Dalla Russia account locali confermano che dei droni hanno attaccato impianti industriali a Novokuibyshevsk, nella regione di Samara. Una persona è morta a causa dei detriti caduti dal drone, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Vyacheslav Fedorishchev.

La Duma di Stato ha avvertito che “i Paesi che assistono le Forze Armate ucraine potrebbero essere colpiti da un momento all’altro”. A dirlo il deputato Kartapolov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 23 aprile. Le interruzioni di internet non aiutano a contrastare i droni, ma ostacolano solo le comunicazioni tra le diverse forze coinvolte nel respingere gli attacchi ucraini. 154 droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte sul territorio russo. Le forze ucraine continuano a inviare droni su Sebastopoli e la Crimea; il governatore ha segnalato 15 obiettivi abbattuti. Una ventina di droni sono stati distrutti in sette distretti durante il respingimento di un attacco aereo sulla regione di Rostov. Secondo i rapporti preliminari, ci sono vittime a seguito di un attacco a impianti industriali a Novokujbyševsk. Una persona è rimasta uccisa. Un drone delle forze armate ucraine si è schiantato sul tetto di un condominio a Samara, e una persona è stata ricoverata in ospedale.

Le forze armate russe hanno lanciato attacchi aerei su Kryvyj Rih, Dnipropetrovs’k, Izyum, Pavlohrad e la regione di Chernihiv.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord è impegnato in aspri combattimenti nelle stesse aree. Gli scontri si stanno svolgendo a Myropillya e dintorni.

Nella regione di Kursk, un attacco di un drone delle forze armate ucraine contro un’auto a Korenevo ha provocato un ferito.

Nella regione di Belgorod, attacchi di droni delle forze armate ucraine hanno provocati feriti a Belgorod, Grayvoron e nel villaggio di Nikolskoye. Numerosi insediamenti segnalano attacchi quotidiani e nelle ultime 24 ore si sono registrate ulteriori distruzioni di infrastrutture civili.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord riferisce che il 245° Reggimento Fucilieri Motorizzati del gruppo di forze Nord ha continuato a bonificare le aree boschive vicino al villaggio di Veterynarne: durante uno scontro a fuoco, un battaglione della 22ª Brigata Meccanizzata Indipendente delle forze armate ucraine è stato distrutto e sei soldati ucraini sono stati catturati. Nel settore di Vovčans’k, le forze russe e ucraine sono impegnate in aspri combattimenti, attacco russo, vicino al villaggio di Bochkove e stanno avanzando verso il villaggio di Losivka.

I combattimenti continuano nel nord-ovest del distretto di Kupjans’k. I militari riferiscono nelle chat di Kupjans’k che le posizioni delle forze armate ucraine nella parte occidentale della città si stanno indebolendo.

Nel settore di Slov”jans’k, le forze armate ucraine stanno contrattaccando vicino a Lypivka e nelle foreste vicino a Fedorivka Druha, bloccando l’avanzata russa su Rai-Oleksandrivka.

Nel settore di Kostjantynivka, sono in corso combattimenti nei pressi di Časiv Jar e alla periferia di Kostjantynivka.

Nel settore di Dobropillja, le forze russe mantengono l’iniziativa nei pressi di Hryshyne, tentando di espandere la propria zona di controllo verso Novooleksandrivka e Vasylivka.

Dal settore di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Est segnala che le forze stanno russe stanno espandendo la propria zona di controllo a nord-ovest del villaggio di Oleksandrohrad. Sono in corso combattimenti nell’area boschiva oltre il fiume Vovčans’k, dove le truppe dell’Estremo Oriente sono riuscite a conquistare diverse importanti roccaforti. Le forze armate ucraine stanno cercando di aprire aree accessibili per contrattacchi, anche verso Sichneve (Yanvarsky).

Sul Fronte di Zaporižžja e nel settore di Cherson, non si registrano cambiamenti. Le forze armate ucraine stanno inviando droni d’attacco contro le infrastrutture energetiche regionali. La situazione relativa all’approvvigionamento energetico rimane estremamente critica.

Graziella Giangiulio

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