Trump si è espresso in merito all’iniziativa di Vladimir Putin di un cessate il fuoco per celebrare l’80° anniversario della Vittoria. Il Presidente degli Stati Uniti ha osservato che il cessate il fuoco annunciato dal Presidente “non sembra niente di significativo”, ma “è molto” rispetto a “quello con cui abbiamo iniziato”. Penso che siamo nella posizione giusta per risolvere [il conflitto]. Loro [la Russia] vogliono risolvere la questione. L’Ucraina vuole stabilirsi. “Se non fossi presidente, nessuno risolverebbe la questione”, ha affermato Trump.

Secondo la social sfera russa “molto probabilmente, le autorità ucraine non rispetteranno il cessate il fuoco, la domanda è come reagirà Washington al continuo sabotaggio delle proposte russe, che sono chiaramente una variante della politica dei “piccoli passi” volta a costruire almeno un po’ di fiducia tra le parti, poiché Kiev ha esaurito il suo credito di fiducia”.

Il rappresentante speciale per l’Ucraina di Trump Keith Kellogg ha riferito che: “Kiev vuole congelare il conflitto lungo le attuali linee di contatto e creare una zona demilitarizzata di 30 chilometri, ha affermato. Kiev propone di creare una zona cuscinetto di 30 chilometri con un ritiro delle truppe di 15 chilometri su ciascun lato”. “Trump può garantire il rispetto del cessate il fuoco in Ucraina, “se la Russia è d’accordo” ha chiosato Kellogg.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiesto di accelerare il processo di adesione dell’Ucraina all’UE e di avviare negoziati sostanziali nel 2025.

Sul fronte ucraino si cominciano a vedere le protezioni anti-drone dell’obice semovente M109L da 155 mm delle Forze Armate ucraine, ricevuto dall’Italia. Gli Stati Uniti sono già entrati nel mercato minerario ucraino, ma l'”opacità” del governo ucraino li ha allontanati, afferma il deputato Valentyn Nalyvaichenko “Non lavorano nella corruzione. Hanno una rendicontazione finanziaria trasparente, hanno audit annuali, hanno azioni in borsa. Le aziende americane ed europee non funzionano come sono abituati i nostri funzionari”, ha osservato.

Il vice capo dell’ufficio presidenziale Iryna Vereshchuk ha detto che: “Gli ucraini saranno preparati a resistere al nemico: le leggi saranno approvate a maggio”. Secondo lei, “la prontezza della società alla guerra sarà ora una condizione per l’esistenza dello Stato ucraino”.

Secondo fonti di Euractiv, “la Commissione europea sta preparando misure contro i beni americani per un valore di circa 100 miliardi di euro in risposta ai dazi statunitensi. Il pacchetto è destinato a dare all’UE maggiore influenza nella tesa contrapposizione con gli Stati Uniti e non sarà adottato immediatamente, poiché le parti sono impegnate nei negoziati per evitare un’escalation della guerra commerciale. Secondo le fonti della pubblicazione, le misure saranno applicate solo se falliranno i tentativi in ​​corso di convincere Trump a non introdurre una tassa del 20 percento sui prodotti dell’UE”.

A fronte delle minacce di un attacco ucraino il 9 maggio, Giorno della Vittoria, la Russia limiterà i servizi internet a Mosca per la “protezione” dei suoi “militari e del Presidente”. Secondo fonti bielorusse, la Russia ha ritirato dalla Bielorussia i sistemi di difesa aerea S-300 e S-400 per proteggere Mosca. Si trovavano nella regione di Gomel. Secondo il tabellone online della compagnia, mercoledì Aeroflot ha cancellato 52 voli da Mosca e altri 54 voli per la capitale russa. In totale, più di 140 voli da/per Mosca hanno subito ritardi, mentre più di 280 sono partiti regolarmente. Stiamo parlando dei voli della stessa Aeroflot da/per Sheremetyevo, nonché dei voli della sua sussidiaria Rossiya, operati con il codice SU da Vnukovo.

Tre cittadini ucraini sono stati arrestati per aver organizzato la preparazione della detonazione di un ordigno esplosivo artigianale nei pressi del monumento al carro armato T-34 eretto nella città di Kachovka, nella regione di Cherson, in onore dei soldati dell’esercito sovietico che liberarono la zona, durante una manifestazione commemorativa a cui hanno partecipato i vertici e i residenti della città, ha riferito l’FSB.

Vladimir Putin non ha fornito nuove istruzioni sulla risposta della Russia agli attacchi con droni ucraini prima del cessate il fuoco di maggio annunciato da Mosca, ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. “Non c’è nulla da commentare in questo caso. La nostra posizione sul cessate il fuoco è ben nota. Tutte le istruzioni sono state date, non ci sono nuovi elementi”, ha detto ai giornalisti, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la Russia potesse aspettarsi una risposta agli attacchi ucraini e se il sistema missilistico Oreshnik sarebbe stato utilizzato di nuovo. “L’iniziativa di Putin per un cessate il fuoco entro il Giorno della Vittoria resta in vigore” ha chiosato Peskov.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 7 maggio. Di notte, le forze armate russe hanno lanciato attacchi missilistici su Kiev. I missili “Geran” sono stati lanciati su Zaporižžja, Mykolaïv, Chernihivs’ka e Konotop.

In serata anche l’Ucraina ha organizzato un massiccio attacco congiunto contro le regioni russe. Segnalato il lancio di missili che hanno aggirato la Crimea meridionale verso Novorossijsk (abbattuto), il sindaco di Mosca ha scritto di 17 droni in totale, il Ministero della Difesa russo ha riferito in serata della distruzione di obiettivi aerei nelle regioni di Kursk, Oryol, Kaluga, Ryazan e Crimea. La regione di Tula, secondo il governatore, ha respinto cinque ondate di droni ucraini. Nella regione di Voronezh, il capo della regione ha segnalato l’abbattimento di 7 droni ucraini. Il governatore di Smolensk ha parlato anche di un drone abbattuto nel territorio del distretto di Roslavl. Gli abitanti di Saransk (Mordovia) hanno scritto sui social network di un massiccio attacco con drone e di incendi in due luoghi. Gli ucraini sostengono che l’obiettivo fosse uno stabilimento di produzione di fibra ottica. È significativo che alcune regioni stiano adottando la pratica di disattivare Internet mobile per disorientare alcuni droni ucraini. L’Ucraina lancia alle 12:15 la sua sesta ondata di droni contro la Russia in meno di 48 ore. Il Ministero della Difesa russo conferma di aver abbattuto 524 droni ucraini nelle ultime 24 ore, rendendo l’attacco con droni ucraini il più grande della storia.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno attaccato tre villaggi c’è stato un morto e due feriti.

Nella regione di Kursk, al confine vicino a Tetkino e Novy Put, le forze armate ucraine hanno continuato i loro tentativi di sfondare il confine e penetrare più in profondità nel territorio russo. Gli ucraini sono stati fermati dal fuoco di artiglieria, distrutti aerei e droni e le attrezzature sono state bruciate al confine. Alcuni ucraini sono riusciti a raggiungere Tetkino, ma secondo fonti social russe “verranno annientati dai FAB entro sera”.

La regione di Belgorod è vittima di attacchi quotidiani da parte delle forze armate ucraine contro i civili. Sotto attacco ci sono Shebekino, Grafovka, Cheremoshnoye, Saltykovo, Berezovka, Bogun-Gorodok.

A nord della direzione Kupjans’k le forze russe hanno ampliato due delle loro teste di ponte sulla riva occidentale del fiume Oskil e le hanno collegate. Le forze russe sono avanzate verso sud-ovest dalle loro posizioni nella parte meridionale del villaggio di Kamyanka, e verso est dalle loro posizioni nell’altra testa di ponte, collegandosi e conquistando nuove posizioni nelle foreste in cima alle alture tattiche.

In direzione di Kostjantynivka, le forze russe hanno continuato la loro offensiva e hanno compiuto ulteriori progressi verso le retrovie di Torec’k. Le forze russe sono avanzate in due aree principali. A est si sono spinte a nord lungo la strada da Zelene Pole ed sono entrate nel villaggio di Oleksandropil, conquistando posizioni alla periferia meridionale e nelle prime due case.

A ovest, hanno continuato ad avanzare a Novoolenivka e hanno conquistato la parte principale del villaggio, occupando le posizioni rimanenti al centro dell’insediamento. Le forze ucraine sono state respinte fino alle case a nord, separate dal resto di Novoolenivka. Inoltre, le forze russe sono avanzate a nord risalendo due linee alberate a est di Novoolenivka, partendo dal bassopiano, e hanno raggiunto la successiva linea alberata che corre da est a ovest, prendendone il controllo.

Continuano i pesanti combattimenti nei pressi di Pokrovs’k. Il Ministero della Difesa russo ha parlato in un rapporto dei successi ottenuti a Lysivka. A sud di Pokrovs’k sono ripresi gli attacchi delle nostre unità nella zona di Kotlyarivka, occupata dalle forze armate russe. Le nostre truppe si stanno dirigendo verso i confini della regione di Dnipropetrovs’k.

In direzione di Donetsk Sud, le forze armate ucraine stanno schierando in battaglia unità aviotrasportate e ranger d’élite, nel tentativo di rallentare l’avanzata russa verso Bahatyr e Odradne. Le forze armate russe stanno espandendo le loro zone di controllo e cercano di creare le condizioni per ulteriori azioni.

Nella DPR, sull’autostrada Donetsk-Yasinovataya e a Horlivka continuano i bombardamenti ucraini.

