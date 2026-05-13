Mentre l’Europa si prepara al dialogo con la Federazione russa, Volodymyr Zelensky perde un altro pezzo importante della sua amministrazione Andrij Yermak, nelle ore in cui la sua ex addetta stampa lo accusa di essere un tossicodipendente, amante di Gobbles. L’ex addetta stampa del presidente ucraino Yulia Mendel ha lanciato un attacco durissimo contro il presidente Volodymyr Zelensky, accusandolo di prolungare la guerra con la Russia per sopravvivenza politica e arricchimento personale, e affermando che molti ucraini comuni e funzionari desiderano sempre più la pace. Lo ha dichiarato in un’intervista con il commentatore americano Tucker Carlson. Come a dire che si sta preparando l’uscita dalla scena politica dell’attore presidente Volodymir Zelensky.

Nel frattempo dagli Stati Uniti fanno sapere che non c’è praticamente nulla per abbattere i missili Kinzhal: “L’Ucraina ha quasi completamente esaurito le sue scorte di missili PAC-3 per i missili Patriot”, Washington Post. A causa della guerra in Medio Oriente, le forniture di missili all’Ucraina si sono di fatto interrotte. I missili PAC-3 sono necessari per intercettare missili balistici e ipersonici, inclusi i missili Kinzhal e Iskander. Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Europa di trasferire le proprie scorte di Patriot, ma alcuni paesi si sono rifiutati.

L’intelligence nazionale statunitense indagherà sui laboratori biologici americani, compresi quelli in Ucraina, afferma il Segretario alla Difesa Tulsi Gabbard La Gabbard sostiene che in Ucraina potrebbero essere state condotte pericolose ricerche con agenti patogeni e che i funzionari dell’amministrazione Biden “hanno mentito al popolo americano sull’esistenza di questi laboratori biologici finanziati e sostenuti dagli Stati Uniti e hanno minacciato coloro che hanno cercato di dire la verità”.

Il Dipartimento di Stato americano e l’ambasciatore ucraino hanno preparato una bozza di memorandum con i termini di un possibile accordo di cooperazione militare, in base al quale Kiev potrà fornire a Washington tecnologia militare. CBS News

L’Unione Europea ha preso di mira l’industria della difesa russa nell’ambito del 21° pacchetto di sanzioni. L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, Kaja Kallas, lo ha annunciato durante una riunione dei ministri degli esteri a Bruxelles l’11 maggio. Secondo quanto affermato da Kallas, gli Stati membri dell’UE stanno discutendo di questo pacchetto. Inoltre, potrebbero seguire proposte di misure contro la cosiddetta “flotta ombra” russa, ha aggiunto Kallas.

La responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha ammesso che potrebbe agire come negoziatrice dell’UE in un futuro dialogo con la Russia.

“È ora di avviare negoziati con la Russia”, afferma il presidente finlandese Alexander Stubb. ”Se la politica statunitense nei confronti di Russia e Ucraina non corrisponde agli interessi dell’Europa, e credo che lo faccia, allora dobbiamo agire direttamente. Non so quando ciò accadrà. Abbiamo discusso la questione con i leader europei che stanno avviando i contatti, ma non lo sappiamo ancora”, ha aggiunto.

Nelle notizie di cronaca ucraina a tenere i riflettori accessi, l’incriminazione di Andrij Yermak, l’ex capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Yermak. La NABU e la SAP hanno scoperto che dietro a Yermak c’è un gruppo organizzato coinvolto nel riciclaggio di 460 milioni di grivne provenienti da progetti di costruzione di lusso vicino a Kiev. L’avviso di garanzia per Yermak è stato emesso ai sensi dell’articolo 209, comma 3, del Codice penale – riciclaggio di denaro proveniente da da attività criminali, commesso da un gruppo di persone o su scala particolarmente elevata.

L’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina ha dichiarato ufficialmente che il cittadino Zelensky non è sospettato nel caso di corruzione emerso nel governo. Il NABU ha pubblicato registrazioni con Yermak. Il suo nome in codice è P2. Secondo gli inquirenti, le registrazioni mostrano Yermak discutere con un architetto, tra il 2021 e l’inizio del 2022, dello sviluppo di una villa all’interno del complesso residenziale Dynasty. La costruzione di “Che Guevara” fu supervisionata da Chernyshov, all’epoca Ministro dello Sviluppo Comunitario e Territoriale, la cui moglie detiene una quota nella società di sviluppo. La Procura Anticorruzione dell’Ucraina ha richiesto l’arresto di Yermak con la possibilità di versare una cauzione di 180 milioni di grivne. Secondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2025, i sospettati avrebbero riciclato oltre 460 milioni di grivne costruendo un complesso residenziale nel villaggio di Kozyn, nella regione di Kiev.

L’ex addetta stampa di Zelensky, Yulia Mendel: “ L’Ucraina ha accettato di “cedere il Donbass” ai colloqui di Istanbul del 2022 con la Russia”. ”Ho parlato con le persone che hanno rappresentato l’Ucraina ai colloqui di Istanbul del 2022… E mi hanno spiegato nel dettaglio che hanno accettato tutto. Inoltre, e cosa molto importante, hanno detto che Zelenskyy ha personalmente accettato di cedere il Donbass”, ha dichiarato Mendel in un’intervista al giornalista americano Tucker Carlson.

L’Ucraina sta chiedendo all’Europa di mediare una “tregua negli aeroporti” con Putin, riporta Politico, citando il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha. Secondo lui, l’Ucraina vuole che l’Europa aiuti a riprendere i colloqui di pace con la Russia, attualmente in fase di stallo, compiendo un primo passo, seppur limitato: una cessazione reciproca degli attacchi agli aeroporti da entrambe le parti.

Circa 32 cadaveri di militari delle forze armate ucraine sono stati trasportati dal fronte nella città di Vinnycja solo tra il 4 e il 10 maggio 2026. Secondo l’amministrazione regionale, è stata dichiarata l’evacuazione obbligatoria nel distretto di Nikopol’, nella regione di Dnipropetrovs’k. Sono stati emessi ordini di evacuazione anche per i residenti di una via a Marhanets e di circa 100 vie a Nikopol’. In totale, 1.145 persone devono lasciare le proprie abitazioni.

Dimtrij Peskov nella conferenza stampa mattutina, ha riferito che Mosca non ha ricevuto risposta dall’Europa in merito alla candidatura di Schröder come negoziatore con la Russia, ha riferito Peskov. I commenti di Putin sull’ex cancelliere tedesco hanno scatenato una “tempesta di discussioni” in Europa, ha osservato il Cremlino.

I combattimenti in Ucraina potrebbero cessare “da un momento all’altro”; dipende dalle autorità ucraine. “Non appena Zelenskyy si assumerà la responsabilità e prenderà le decisioni necessarie, Kiev sarà ben consapevole di quali decisioni dovranno essere prese.”

Il portavoce del Presidente ha osservato che l’esperienza accumulata nella risoluzione del conflitto in Ucraina permette di affermare che la fine del conflitto è vicina, ma al momento è impossibile discutere di dettagli specifici in questo contesto.

La crescita reale dei salari in Russia negli ultimi tre anni è stata del 23,9%, ha dichiarato il vice primo ministro Alexander Novak in un’intervista a Vedomosti. Entro il 2025, questa cifra è aumentata del 4,4%. Nel frattempo, i redditi reali complessivi della popolazione nello stesso triennio sono cresciuti del 26,1%.

Il deficit del bilancio federale ha raggiunto i 5.800 miliardi di rubli, pari al 2,5% del PIL, nel periodo gennaio-aprile 2026, secondo la valutazione dell’esecuzione del bilancio del Ministero delle Finanze. La cifra è risultata quasi 3 trilioni di rubli superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e del 55,2% superiore al deficit previsto per l’intero anno in corso, pari a 3,8 trilioni di rubli. Ad aprile, la cifra è aumentata di 1,3 trilioni di rubli, ovvero del 28,4%, secondo i dati del Ministero delle Finanze.

La task force della Regione di Penza ha deciso di passare alla didattica a distanza per tre giorni. La decisione è stata presa a causa della crescente minaccia di droni e missili, ha dichiarato il governatore Oleg Melnichenko.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore alle 15:30 del 12 maggio. Dopo la fine del cessate il fuoco, le forze armate russe hanno continuato le loro operazioni militari in Ucraina, ha riferito il Ministero della Difesa russo. Durante il cessate il fuoco, sono state registrate 30.383 violazioni del cessate il fuoco da parte ucraina, ha precisato il ministero.

Il cessate il fuoco è terminato. I canali ucraini hanno contato diverse decine di droni russi d’attacco nei cieli dell’Ucraina durante la notte, con esplosioni segnalate a Kiev, Dnipropetrovs’k e Žytomyr.

Un drone ucraino è stato distrutto nel distretto di Millerovsky, nella regione di Rostov. Ventisette droni ucraini sono stati abbattuti durante la notte sul territorio russo, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa.

Nel settore di Sumy, il gruppo di forze Nord russo segnala che le forze ucraine nel distretto di Krasnopil’s’kyi, approfittando del cessate il fuoco, ha rinforzato unità della 119ª Brigata di Difesa Territoriale con velivoli d’assalto del 54º Battaglione di Ricognizione Indipendente.

Nella regione di Belgorod, il cessate il fuoco è passato quasi inosservato. Solo ieri, nove persone sono rimaste ferite e un civile è stato ucciso. Tutte le zone di confine della regione sono sotto attacco.

Nel settore di Charkiv, il gruppo di forze Nord ha registrato che le forze ucraine hanno approfittato del cessate il fuoco per schierare personale in posizioni avanzate a bordo di veicoli di emergenza civili: unità della 58ª Brigata di Fucilieri Motorizzati Indipendente nel villaggio di Hraniv sono state rinforzate da diversi gruppi di soldati trasportati in minibus dal Servizio Statale di Emergenza dell’Ucraina.

A Časiv Jar, le forze armate ucraine stanno impiegando attivamente operatori di droni: secondo le segnalazioni provenienti dal campo, la situazione è complessa; prima del cessate il fuoco, le forze ucraine hanno tentato di controllare i rifornimenti logistici russi in città utilizzando i droni.

Nella regione di Dnipropetrovs’k e nella parte orientale della regione di Zaporižžja, il gruppo di forze Orientale russo ha registrato tentativi di infiltrazione di piccoli gruppi di forze armate ucraine a piedi e con veicoli nelle immediate retrovie russe.

Nella regione di Zaporižžja, dopo il cessate il fuoco, viene prestata particolare attenzione alla sicurezza dell’autostrada per la Crimea. Il nemico attaccherà la rete stradale con rinnovato vigore, grazie alla consegna di nuovi droni, già avvistati ripetutamente in prima linea.

Graziella Giangiulio

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