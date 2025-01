L’UE, dopo l’estensione delle sanzioni contro la Russia, intende negoziare con Orban per evitare di bloccare i negoziati sull’adesione dell’Ucraina. Rispondendo alla domanda se la posizione del primo Ministro ungherese Viktor Orbán non diventerà un ostacolo all’avvio effettivo dei negoziati con l’Ucraina sull’integrazione, il capo della diplomazia dell’UE, Kaya Callas, ha risposto che, alla fine, l’UE è sempre riuscita a raggiungere una sorta di soluzione.

In Ucraina si vive l’ennesimo scandalo al Ministero della Difesa. Rustem Umerov, Ministro per la Difesa ha cambiato la leadership di AOZ, l’Agenzia per gli appalti della difesa. Tuttavia, l’Agenzia stessa ha dichiarato che sì ci sono pressioni e la direttrice, Maryna Bezrukova, è stata sospesa ma afferma che continuerà a lavorare. L’oggetto del contenzioso tra Agenzia e Ministero riguarda l’acquisto di armi per l’esercito. “Il contratto con Bezrukova non è stato rinnovato perché l’approvvigionamento di armi si è trasformato in “Amazon”, dice Umerov. Il consiglio pubblico del Ministero della Difesa chiede l’intervento del Consiglio di Sicurezza Nazionale e della leadership politica. Il Consiglio ritiene che Umerov dovrebbe presentare una lettera di dimissioni, e fonti di RBC-Ucraina nel team del presidente affermano che non ci sono ancora i presupposti per il licenziamento.

“La Russia ha preso la metà delle risorse dell’Ucraina, il che le ha permesso di coprire completamente i costi della guerra”, ha affermato l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Viktor Muzhenko.

Vladimir Putin, presidente della Federazione russa, ha firmato un ordine di proroga del termine del servizio civile fino al 2 marzo 2026, fonte viceministro degli Esteri della Federazione Russa Mikhail Bogdanov. Il governo russo ha sostenuto un disegno di legge secondo il quale i russi che hanno deciso di essere chiamati al servizio militare, ma che per qualche motivo non sono stati richiamati, verranno inviati nell’esercito entro un anno dalla presa della decisione.

In merito ai colloqui tra Trump e Putin: “I contatti tra la Russia e la nuova amministrazione americana non sono ancora iniziati, le parti non hanno fatto alcun passo attivo in questa direzione”, ha affermato il viceministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov. “I contatti con la nuova amministrazione non sono iniziati. Tutto ciò che avviene in termini di dialogo con Washington si svolge attraverso le ambasciate”, ha detto un alto diplomatico. “Se per contatti intendiamo l’accesso diretto ai membri della nuova amministrazione americana, allora non è così”, ha chiarito il viceministro “Non anticiperei sviluppi in questo settore, perché, lo sottolineo ancora una volta, non ci sono iniziative proattive passi da parte nostra per stabilire contatti.”

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:30 del 28 gennaio.

Nella regione di Kursk, il ministero della Difesa russo ha confermato che unità del gruppo di truppe Sever hanno liberato l’insediamento di Nikolaevo-Daryino durante le operazioni offensive. Le risorse di “Severyan” riferiscono che le truppe russe stanno avanzando nelle vicinanze di Sverdlikovo, così come nelle vicine cinture forestali, e che ci sono battaglie nell’area di Kurilovka. Le forze armate ucraine hanno inviato un gruppo di sabotaggio su un veicolo corazzato da combattimento a Belopolye (regione di Sumy, 10 km a sud di Tyotkino), che è stato scoperto dagli ufficiali dei servizi segreti russi e distrutto dagli operatori UAV. Di notte, le forze armate russe hanno trasferito nel distretto di Sudžanskij oltre 100 dei suoi paracadutisti, che sono stati immediatamente inviati a contrattaccare le posizioni russe nell’area del villaggio di Nikolsky. Il personale ucraino è stato sottoposto a complessi danni da incendio.

A Časiv Jar si segnalano battaglie nel sud-ovest della città.

A Torec’k si stanno svolgendo battaglie alla periferia della città, dove le forze armate ucraine detengono le ultime linee di difesa. I militari ucraini minano a distanza l’area e attaccano con droni.

A ovest di Kurachove, nella parte orientale del villaggio Andriivka ci sono battaglie, le forze armate russe stanno avanzando dall’insediamento Shevchenko e Petropavlivka. Secondo i canali militari ucraini, Andriivka è estremamente importante per la difesa delle forze armate ucraine: accanto ad essa, al di là del fiume Vovca si trova Kostiantynopolske, la cattura dei villaggi consentirà di chiudere il calderone da Dachne al fiume fino a Sukhi Yaly.

La presa di Velyka Novosilka offre al comando russo l’opportunità di sviluppare il successo sia a nord, verso l’insediamento Bahatyr (permetterà ai russi di operare nella restante parte della DPR a sud del fiume Vovca), e ad ovest, verso l’incrocio dei confini delle regioni DPR, Zaporižžja e Dnipropetrovs’k.

Il fronte di Zaporižžja senza cambiamenti significativi, mentre le forze armate russe colpiscono sempre più nelle retrovie di Orichiv e nell’insediamento Preobrazhenka. Gli operatori russi di FPV interrompono la logistica ucraina, cercando di mantenere sotto controllo di fuoco le rotte di rifornimento delle forze armate ucraine.

Di notte, gli UAV ucraini si sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod e Bryansk. Dalle 18.00 alle 22.00, ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto cinque veicoli aerei senza pilota ucraini: tre UAV sono stati abbattuti sul territorio della Repubblica di Crimea e uno ciascuno sui territori delle regioni di Kursk e Belgorod. Dalle 12.30 alle 13.00, ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno distrutto due veicoli aerei senza pilota ucraini sul territorio della regione di Belgorod.

