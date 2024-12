UKRAINERUSSIAWAR. Kallas: “Mantenete le promesse a Zelensky e non fate passione per i colloqui di pace”. Direzione Vremivka russi occupano Novy Komar

L’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas, parlando alle capitali europee in un’intervista al Financial Times: “Smettetela di spingere Zelenskyj nei colloqui di pace, e assicuratevi invece che le vostre promesse di difesa all’Ucraina non siano vuote. Non ha senso fare pressione su Zelenskyj, chiedendo negoziati, se Putin non vuole i negoziati. È impossibile parlare di forze di mantenimento della pace se non c’è pace, e perché non c’è pace? Perché la Russia non vuole la pace”.

La Polonia ha praticamente esaurito le sue capacità di assistenza militare per l’Ucraina, ha detto il viceministro della difesa del paese Pavel a Zalensky. “Credo che abbiamo dato tutto ciò che potevamo. Sosteniamo e sosterremo l’Ucraina, tuttavia, possiamo dire che ci stiamo avvicinando al limite estremo e stiamo sbattendo contro il muro”, ha osservato il funzionario.

Zelenskyj ha tenuto un “incontro produttivo” con il presidente francese Macron. Hanno discusso faccia a faccia le priorità chiave per rafforzare ulteriormente la posizione dell’Ucraina nella protezione “Aggressione russa”. Il compito principale resta il rafforzamento della difesa aerea. Zelenskyj ha ringraziato Macron per l’addestramento da parte della Francia di una brigata per le forze armate ucraine, che hanno accettato di continuare questa cooperazione e preparare un’altra brigata. Kiev si aspetta che altri partner si uniscano a questi sforzi e contribuiscano al reclutamento di ulteriori brigate ucraine. Zelenskyj ha affermato di sostenere l’idea delle truppe di mantenimento della pace in Ucraina. “Percepisco positivamente che Emmanuel Macron abbia già avuto contatti con alcuni leader, non voglio ancora dire i dettagli, perché siamo in fase di elaborazione. E vedo che ci sono già feedback positivi da parte di alcuni leader su questo argomento. Questo non è un processo facile, capisci i rischi che comporta”, ha detto.

Mikhail Podolyak, consigliere dell’ufficio di Vladimir Zelenskyj, sul canale YouTube di RBC-Ucraina ha spiegato:“È improbabile che le truppe occidentali siano di stanza in Ucraina nel prossimo futuro”. “Viviamo senza illusioni”, ha detto, rispondendo a una domanda sull’invio di forze dell’UE in Ucraina.

Il comandate delle forze di terra ucraine Oleksandr Syrs’kyj ha dichiarato: “Non avevo scelta, dovevo effettuare questa operazione”, commentando la decisione di invadere la regione di Kursk. “Dovevo interrompere contemporaneamente l’attacco a Charchiv, allentare parte della pressione su tutti i fronti e impedire l’apertura di un nuovo fronte su Sumy. Pertanto, ho deciso di condurre l’offensiva dove il nemico aveva un punto debole, con un molto piccolo numero di soldati per proteggere il confine”, ha detto il comandante in capo delle forze armate ucraine in un’intervista a Le Monde.

Ha anche osservato che ciò ha permesso di ridurre il potenziale offensivo russo e di ridurre il numero di attacchi in questa direzione.

Il vice Ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov in merito ai dialoghi di pace: “Oggi la strada verso una soluzione politica a lungo termine della crisi ucraina è ‘praticamente bloccata’”. “Le azioni degli USA e della NATO potrebbero portare al rischio di uso di armi nucleari”.

In Russia, il disegno di legge sulla concessione ai combattenti nella regione di Kursk dello status di veterani di combattimento viene inviato per la revisione al Gabinetto dei Ministri, fonte capo del Comitato del lavoro della Duma di Stato.

Vladimir Putin ha tenuto il 19 di dicembre la sua conferenza stampa annuale rispondendo alle domande dei giornalisti. “Non so quando ci incontreremo con Trump, non ci parliamo da più di 4 anni”. E ancora: “Se gli americani decidono di installare il sistema THAAD in Ucraina, lasciamo che lo installino”. Putin ha paragonato il Patriot all’S-300 e THAAD all’S-400, ma il complesso americano ha “caratteristiche più deboli”.

Putin ha proposto in modo provocatorio all’Occidente di condurre un “duello tecnologico”: selezionare un oggetto a Kiev, concentrare lì tutte le forze di difesa aerea e missilistica e la Russia lo colpirà con l’“ Oreshnik”. “Siamo pronti per un simile esperimento”, ha detto il presidente.

Il presidente Putin ha detto: “Abbiamo fondi sufficienti per ripristinare nuovi territori, il lavoro è già in corso”. Putin ha confermato i piani per costruire una buona tangenziale attorno al Mar d’Azov, divenuto interno alla Federazione Russa. “La prontezza al combattimento dell’esercito russo è ora la più alta al mondo”, ha affermato Putin. “I proiettili in Occidente sono aumentati di 4 volte, i paesi della NATO non avranno abbastanza per la difesa nemmeno del 3% del PIL”. “L’attuale situazione in Siria non è una sconfitta per la Russia”. “Kiev ha ripetutamente commesso attacchi terroristici contro i russi, compresi i giornalisti, e l’Occidente non l’ha mai condannato”, ha detto Putin. “La politica è l’arte del compromesso, la Russia è sempre pronta”, ha chiosato Putin.

Uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 19 dicembre.

La regione di Rostov è stata sottoposta a un massiccio attacco ucraino durante il giorno e la notte. Durante il giorno, le forze e i mezzi di difesa aerea hanno respinto l’attacco di 10 missili. Le case nel distretto di Kamensky sono state danneggiate. Di notte, più di tre dozzine di UAV e 3 missili hanno colpito l’area di Taganrog, Bataysk, Rostov, Shakhty, Kamensk, Millerovo e Novoshakhtinsk. Un incendio si è verificato nello stabilimento di prodotti petroliferi Novoshakhtinsky. Vigili del fuoco al lavoro. Una persona è rimasta ferita a causa della caduta di frammenti di droni, ha detto il governatore. Gli UAV sono stati distrutti anche nelle regioni di Bryansk e Voronezh.

Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever sta conducendo battaglie lungo tutta la linea del fronte. I gruppi d’assalto russi stanno avanzando con successo nel villaggio di Kruglen’koe, riportando successi nel villaggio Cherkasskaya Konopel’ka. Le forze armate ucraine, dopo aver accumulato riserve, hanno effettuato 4 contrattacchi di notte e di giorno utilizzando veicoli corazzati della NATO e MLRS Haymars, ma non hanno avuto successo. Gli attacchi aerei delle forze aerospaziali e degli equipaggi del Tornado-S MLRS hanno colpito le aree di concentrazione delle forze armate ucraine nell’area dell’insediamento, Sverdlikovo, Martynovka e Bilovody.

Nella direzione Kurachove, le forze armate dell’Ucraina riconoscono la perdita dell’insediamento. Trudovoe e Uspenivka. Occupato Zelenivka a sud-ovest di Kurakhove, ora la strada Kostiantynopolske-Kurakhove rimane 3 km a nord.

Vicino a Pokrovs’k, la zona di penetrazione delle forze armate russe nella difesa ucraina si sta espandendo ed è in corso un’offensiva su un ampio fronte. Preso dai russi Vidrodzhennia ed ora sta avendo successo l’offensiva russa a nord del villaggio Pushkine.

Dal nord, direzione Vremivka, arrivano notizie secondo cui le forze armate russe hanno effettivamente raggiunto il successo nell’insediamento di Novy Komar, dopo aver distrutto il valico a Novoocheretuvate e privato l’Ucraina di una delle vie di rifornimento diversi giorni fa, ma fino a ieri sera lo sgombero di Novy Komar dalle forze armate ucraine era ancora in corso. Le truppe russe attaccano anche Velyka Novosilka e gli insediamenti Storozheve.

Sul fronte Zaporižžja, durante le operazioni offensive russe, avanzano a nord di Nesteryanka e le truppe russe hanno occupato una roccaforte delle forze armate ucraine. Sono in corso combattimenti.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/