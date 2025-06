Gli incontri negoziali di Istanbul del 2 giugno hanno prodotto uno scambio di documenti in cui le due parti finalmente per iscritto hanno prodotto i propri punti chiave per avviare i negoziati. Pur essendo molto distanti le posizioni dei due paesi, tra il ministro per la Difesa Ucraino, Rustem Umerov e il capo delegazione russo Vladimir Medinsky, c’è stato un incontro di due ore e mezzo. L’Ucraina ha chiesto la restituzione di 339 bambini per cui è in corso la verifica da parte delle autorità competenti e la Russia ha chiesto tre giorni di tregua per lo scambio dei militari morti in battaglia e il recupero dei morti russi sul fronte ucraino, si parla di 6.000 salme ucraine. Medinsky ha sottolineato che tutti i cadaveri sono stati identificati.

Ancora grande eco per le operazioni ucraine in territorio russo che passano sotto il nome di Operazione Web. “L’Operazione Speciale “Web”, a seguito della quale l’SBU ha colpito i velivoli dell’aviazione strategica della Federazione Russa, è stata preparata per oltre un anno e mezzo” fonti giornalistiche citano l’SBU. L’operazione è stata estremamente complessa dal punto di vista logistico: l’SBU ha prima inviato droni FPV in Russia, e poi case mobili in legno. In territorio russo, i droni erano nascosti sotto i tetti di case montate su camion. C’è discrepanza sui numeri. I russi parlano di 13 aerei inutilizzabili, gli ucraini di 40. Nel frattempo salgono i morti degli attentati alla rete ferroviaria ucraina 7 e 113 feriti a Bryansk e a Kursk.

Zelensky sull’Operazione “Web”: Il tempo trascorso dall’inizio della pianificazione all’effettiva attuazione è di un anno, sei mesi e nove giorni. Le nostre attività sono le più complete. I nostri uomini che hanno preparato l’operazione hanno lasciato il territorio russo in tempo. Sarebbero stati utilizzati secondo Zelensky 117 droni.

In Ucraina il comandante delle Forze di Terra delle Forze Armate ucraine Mychajlo Drapatyj ha presentato una relazione sulle dimissioni. “Si tratta di un passo consapevole, dettato dal mio personale senso di responsabilità per la tragedia avvenuta al 239° campo di addestramento, in seguito alla quale i nostri soldati hanno perso la vita. Come comandante, non sono stato in grado di garantire pienamente l’esecuzione dei miei ordini”, ha scritto Drapatiy. Ha riferito che l’attacco ha causato 12 morti, la maggior parte dei quali si trovava nei rifugi.

Zelensky ha convocato una riunione sull’attacco missilistico russo al campo di addestramento nella regione di Dnipropetrovs’k. Parteciperanno il comandante delle forze terrestri Drapatiy (a quanto pare, le sue dimissioni non sono ancora state accettate), il Capo di Stato Maggiore Gnatov, comandante in capo delle forze armate ucraine, Syrsky e il Ministro della Difesa Umerov.

La rappresentante ufficiale del Comitato Investigativo Russo, Svetlana Petrenko: “Le esplosioni delle infrastrutture ferroviarie nelle regioni di Bryansk e Kursk sono state classificate dagli inquirenti come attacchi terroristici. La Direzione Investigativa Principale del Comitato Investigativo Russo ha classificato le esplosioni di sezioni ferroviarie e ponti nelle regioni di Bryansk e Kursk dal 31 maggio al 1° giugno di quest’anno, che hanno portato al deragliamento di treni passeggeri, merci e diagnostici, come atti terroristici (articolo 205 del Codice Penale della Federazione Russa). A seguito degli attacchi terroristici, 7 persone sono state uccise e l’assistenza medica è stata fornita a 113 vittime, inclusi bambini”. Un ordigno esplosivo non è deflagrato e dall’analisi del recupero, secondo i russi, si apprende che è esplosivo americano

Secondo i russi gli ucraini stanno difendendo informazioni errate dopo il tentativo di far esplodere il ponte di Crimea. Si legge nella social sfera russa: “La prima riguardava il “minamento del ponte da parte di agenti dell’SBU”, il che non è vero (l’attacco è stato un MBE subacqueo). Ma la difesa del ponte ha funzionato e questo non ha permesso ai piani del nemico di realizzarsi”.

Sempre secondo la socia sfera russa: “Per quanto riguarda le informazioni ucraine sull’attacco dei BEC dopo pranzo: a quanto pare il nemico ha risvegliato i “BEC dormienti” dopo il fallimento. È positivo che gli ingegneri abbiano eseguito lavori di costruzione di barriere a pelo d’acqua e l’installazione di chiatte, il che ha contribuito a ritardare e distruggere l’attacco”. Il traffico sul Ponte di Crimea è ripreso nel pomeriggio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 3 giugno. Nella notte, i droni ucraini hanno colpito una sottostazione nel distretto di Genichesk, nella regione di Kherson, e una sottostazione nel distretto di Melitopol, nella regione di Zaporizzia, lasciando oltre 150 insediamenti senza elettricità. Si segnalava la distruzione di droni ucraini in mare aperto, vicino alle zone settentrionali e occidentali della Crimea. A sud di Kerch, a una distanza piuttosto ravvicinata di poco più di 100 km, dalle 09:00 alle 14:30, era operativo un aereo da alta quota U-2S americano, che monitorava le azioni delle nostre truppe e dei BEC ucraini.

I Geran russi hanno colpito Odessa, le regioni di Poltava, Chernihiv, Sumy, Charkov; Mikolaiev è al buio. Il massiccio attacco missilistico delle forze armate russe annunciato dai canali ucraini non è ancora avvenuto.

Il 2 e ancora il 3 giugno, il Gruppo russo Nord ha eliminato le unità avanzate e d’assalto ucraine in direzione di Tetkino e Glushkovo, 8 unità di equipaggiamento russo sono state distrutte in 24 ore. Gli ucraini hanno tentato due contrattacchi a sud di Gornal. La maggior parte degli ucraini è stata uccisa in uno scontro a fuoco, cinque soldati si sono arresi. Entrambi I contrattacchi sono stati respinti e i russi hanno continuato a stabilire quella che chiamano una “Zona Sanitaria” nella regione di Sumy.

I Marines russi stanno combattendo contro la resistenza militare ucraina a Kindrativka e Andriivka. Le unità russe aviotrasportate e i “fucilieri motorizzati” continuano a rastrellare le zone forestali lungo il confine, mentre colpiscono le truppe ucraine a Yunakivka.

I militari russi avanzarono di oltre 70 metri a Vovčans’k, prendendo 5 edifici dai soldati dell’AFU e avanzando di oltre 160 metri in direzione di Vovchans’ki Khutory.

In direzione Liman, le forze armate russe stanno avanzando dal nuovo saliente vicino a Redkodub. I canali ucraini sono preoccupati per l’assalto a Karpivka appena iniziato; le truppe russe sono entrate nelle zone orientali e settentrionali dell’insediamento.

A Časiv Jar, è stato segnalato un avanzamento russo nell’adiacente insediamento di Stupochky, situato a 3 km dalla periferia nord-orientale di Kostjantynivka

In direzione Sud di Donetsk, le forze amate ucraine hanno lanciato contrattacchi senza successo, perdendo un veicolo corazzato. Il Gruppo di Forze Vostok continua le operazioni offensive.

