Un nuovo lotto di armi statunitensi è pronto per essere inviato in Ucraina, conferma The New York Times. Si fa notare che il nuovo pacchetto include sistemi Patriot, missili e munizioni. Si tratta di armi provenienti da scorte esistenti o di nuova produzione. Il giorno prima, il Segretario Generale della NATO Rutte aveva affermato che l’Europa “troverà i fondi” per acquistare armi americane per l’Ucraina.

Trump sulla guerra in Ucraina: “Non sto dalla parte di nessuno, voglio solo che le uccisioni finiscano”. Ha anche affermato di non avere “alcuna intenzione di fornire missili a lungo raggio all’Ucraina. Le nostre armi sono già state inviate in Ucraina, la NATO sta pagando tutto”.

L’Europa non è attualmente in grado di produrre le armi necessarie all’Ucraina, afferma l’ambasciatore statunitense presso la NATO Matthew Whitaker. “Quindi gli Stati Uniti sono il principale produttore di questi sistemi d’arma e li forniranno all’Europa. L’Europa li pagherà, e questo è un approccio ragionevole.” Non è prevista la partecipazione di Italia, Francia, Repubblica Ceca e Ungheria all’accordo europeo sulla fornitura di armi dagli Stati Uniti all’Ucraina.

Nella riunione dei Ministri degli Esteri dell’UE oggi: “La Slovacchia blocca l’approvazione del 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia”.

Le Forze Armate ucraine riferiscono che le truppe russe hanno iniziato a utilizzare sciami di droni; diverse decine di “Geran” possono essere lanciati contro un singolo bersaglio. Commentando gli attacchi della scora notte Volodymyr Zelenky : “Uno degli obiettivi dell’attacco notturno russo era, in particolare, l’infrastruttura energetica”. “Si sta facendo di tutto per ripristinare Kryvyj Rih; la fornitura di energia elettrica verrà ripristinata entro oggi”, ha osservato.

Umerov se ne va, ma Lyashko rimane: il deputato ucraino Zheleznyak ha annunciato probabili cambiamenti nel governo che dovrebbero essere adottati a breve. Il primo Ministro Shmyhal diventerà il nuovo Ministro della Difesa, la carica di primo Ministro sarà ricoperta da Svyrydenko. Il Ministro della Difesa Umerov diventerà Ambasciatore dell’Ucraina negli Stati Uniti. Il Ministro dell’Unità Nazionale Chernyshev verrà licenziato. Il dipartimento verrà “riunito da qualche parte”. Anche il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Zholnovych perderà l’incarico. Sarà sostituito da Denis Ulyutin. Il capo del Ministero della Salute Lyashko rimarrà in carica.

Il presidente Biden non è riuscito a porre fine a questa guerra. Sono fiducioso che il presidente Trump sarà in grado di farlo. Credo che questa sarà la differenza principale, ha detto Zelensky in una intervista. Altre sue dichiarazioni: “Trump si rende conto che Putin gli sta mentendo, ed è importante che lo capisca di persona e non lo senta da qualcun altro. Abbiamo sostenuto tutte le iniziative per il cessate il fuoco, Putin ha continuato a bombardare. Questo mese abbiamo raggiunto una svolta nei sistemi di difesa. Per l’Ucraina, la priorità è il sistema Patriot. Per quanto riguarda le sanzioni, vedete che tutti stanno andando avanti. Prima che Trump salisse al potere, l’Ucraina aveva un serio potenziale per contenere “l’aggressione”. La Verkhovna Rada scioglie all’unanimità il governo Shmygal. L’SBU aumenta il suo personale di 10.000 unità: oggi sono state apportate modifiche alla legge sull’SBU. Il numero di dipendenti dell’SBU è aumentato da 31.000 a 41.000 durante la guerra. Al personale militare sarà consentito l’uso di armi ed equipaggiamento militare nelle missioni di difesa.

Almeno 765 miliardi di rubli saranno stanziati per sostenere il progetto federale “Produzione di aeromobili ed elicotteri” nei prossimi sei anni. I fondi dovrebbero essere spesi per creare sviluppi competitivi a livello nazionale nel settore dell’aviazione, ha dichiarato il primo Ministro russo Mikhail Mishustin durante una sessione strategica del Consiglio dei Ministri dedicata allo sviluppo del settore. “Al fine di garantire l’indipendenza dell’aviazione civile russa, è stato istituito un progetto federale specializzato “Produzione di aeromobili ed elicotteri”, ha ricordato il Primo Ministro. Si prevede di stanziare un totale di 765 miliardi di rubli dal bilancio federale per la sua attuazione nell’arco di sei anni, principalmente per la creazione di aeromobili, motori competitivi, apparecchiature elettroniche, vari sistemi tecnici e l’intera gamma di attrezzature ad alta tecnologia. Stiamo parlando, ha osservato Mishustin, di “prodotti unici che non hanno analoghi russi e la cui produzione deve essere padroneggiati.

La Duma di Stato ha approvato in prima lettura gli emendamenti al Codice penale della Federazione Russa, inasprendo la responsabilità degli agenti stranieri. Il disegno di legge elimina la condizione che un agente straniero debba commettere due reati amministrativi Violazioni ai sensi dell’articolo sulla violazione della procedura per le attività di agente straniero (articolo 19.34 del Codice degli illeciti amministrativi della Federazione Russa) entro un anno, che in precedenza erano necessarie per il sorgere della responsabilità penale. Ora è sufficiente una singola violazione del Codice degli illeciti amministrativi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 16:00 del 16 luglio. Attacchi massicci dei droni russi di notte hanno colpito Charkiv, Kryvyj Rih e Izmail nella regione di Odessa. Esplosioni sono state udite anche a Vinnycja e Uman nella regione di Čerkasy, e in serata sono circolate immagini provenienti da Odessa, dove è stato probabilmente colpito il sistema di difesa aerea ucraino. Si nota che le immagini dei “Gerani” mostrano sempre più raramente il lavoro della difesa aerea delle Forze Armate ucraine, il che indica l’esaurimento dei relativi mezzi del nemico. Allo stesso tempo, l’effetto dell’impiego simultaneo di interi “stormi” di droni d’attacco per sfondare il fuoco antiaereo nemico è aumentato.

Nella regione di Bryansk, ieri le forze armate ucraine hanno attaccato il villaggio di Sluchevsk, nel distretto di Pogarsky, con droni kamikaze, ferendo un civile.

Nel tratto di confine di Kursk, le forze armate ucraine non rinunciano ai tentativi di sfondare in Russia in direzione di Tetkino e Gluškovskij. Gli ucraini hanno nuovamente tentato di sfondare nel villaggio di confine di Novyi Put’. Contemporaneamente, contro Tetkino, a Ryzhevka, il GrV Sever riferisce di respingimenti degli ucraini da parte russa. Inoltre, le unità delle Forze Aviotrasportate russe sono avanzate nelle foreste nei pressi di Bezsalivka durante aspri combattimenti.

In direzione di Sumy, il comando delle forze armate ucraine sta introducendo nuove forze speciali nella battaglia; nei pressi di Alekseevka è stata individuata un’unità speciale del GUR, che non aveva mai partecipato alle ostilità in precedenza. Quattro contrattacchi sono stati respinti nelle aree dei villaggi di Sadky e Zapsillya, così come nei pressi di Yabonivka. I russi stanno prendendo d’assalto Yunakivka e Varachyne. Sono in corso combattimenti.

Il confine tra le regioni di Charkiv e Belgorod riporta l’avanzata delle truppe russe in direzione degli insediamenti di Ambarne e Khatnje da Milove, recentemente liberata.

Ieri, la regione di Belgorod ha segnalato un forte aumento degli attacchi ucraini. Le forze armate ucraine hanno colpito tre volte un tribunale a Belgorod con droni. Dieci attacchi contro 10 diversi villaggi.

In direzione Kostjantynivka, gli ucraini riconoscono l’avanzata a Novospaske, dove ieri è stata issata la bandiera russa.

In direzione Pokrovs’k, le truppe russe stanno attaccando nella zona di Novotorets’ke, Fedorivka e a ovest di Razine. Sono in corso combattimenti sulla linea Novoserhiivka-Udachne.

In direzione Donetsk Sud, il Gruppo di forze Vostok ha preso l’insediamento di Voskresenka, nella DPR. Questo è già il sesto insediamento preso dai soldati dell’Estremo Oriente a luglio.

Sul fronte di Zaporižžja, sono in corso operazioni militari attive nella zona di Kam’yans’ke, presa. I soldati in prima linea chiedono di attendere un po’ per i dettagli.

In direzione di Cherson attaccati 11 villaggi da droni.

Ieri, nel Mar Nero, di fronte a Sebastopoli e a ovest della Crimea, sono stati osservati voli di un ricognitore elettronico RC-135V e di un ricognitore U-2S dell’Aeronautica Militare statunitense, che sorvolavano acque neutrali.

