Anche per la giornata del 4 di ottobre si registrano scambi di fuoco importanti tra Ucraina e Russia. Nonostante questo c’è chi sta già pensando al dopo. “Se la guerra finirà, riprenderò immediatamente la cooperazione con la Russia” ha detto il primo ministro slovacco Robert Fico. ”Se la guerra finirà nel periodo 2024-2027, farò tutto il possibile durante il mio mandato per ripristinare le relazioni economiche e standard con la Russia”, ha chiosato.

A differenza di quanto detto nei giorni scorsi dal ministro per la Difesa polacco, Władysław Kosiniak-Kamysz, a Lublino, in Polonia, è iniziato il reclutamento di cittadini volontari ucraini nella “Legione ucraina”. Il primo centro di reclutamento è stato aperto sulla base del consolato ucraino. La VLK opera sul posto e la formazione dei volontari avviene in un campo di addestramento messo a disposizione dalla parte polacca. “L’Ucraina fornisce uniformi e supporto logistico, la Polonia – armi e attrezzature”, ha osservato il ministero della Difesa. Il loro addestramento è di 35 giorni presso il campo sportivo e poi riceveranno ulteriore formazione avanzata presso le basi NATO in Europa. Secondo il The Times “L’Ucraina spera di mobilitare 200mila uomini in Ucraina entro la fine dell’anno. La Russia recluta circa 30mila militari al mese”, scrive.

Il presidente Volodymyr Zelensky smentisce le parole dei militari al fronte a Vuhledar, quando afferma: “Le vite dei nostri combattenti sono molto più importanti di qualsiasi costruzione”, i militari hanno affermato di non aver mai ricevuto nessun comando da Kiev. E se ne sono andati quando hanno capito dei non avere speranze di tenere la città.

A parlare ancora è il presidente Zelensky dalla piattaforma social X: “Il lanciamissili di difesa aerea Patriot, donato dalla Romania, è già in Ucraina. Ringrazio ogni paese che ci aiuta con la difesa aerea. Un ringraziamento speciale alla Romania per i sistemi Patriot. Insieme possiamo raggiungere un’efficienza ancora maggiore: possiamo porre fine al terrore russo distruggendo congiuntamente Shaheed e missili”, ha scritto Zelenskyj. Anche il portavoce del Ministero della Difesa romeno, Constantin Spinu, ha confermato la consegna.

Nonostante queste consegne Zelensky ha presentato le rimostranze contro l’Occidente, accusandolo di “ritardare” la fornitura di missili a lungo raggio al suo Paese.

Dalla Russia, Aleksandr Bortnikov, capo del Servizio federale per la Sicurezza riferisce che il personale militare di carriera dei paesi della NATO prende parte alla pianificazione e alla preparazione delle operazioni delle forze armate ucraine lungo tutta la linea del fronte. E ancora il direttore dell’FSB ha detto: “L’attacco delle forze armate ucraine vicino a Kursk – il 3 ottobre c’è stato un tentativo di attaccare la centrale nucleare – mirava a provocare una dura risposta da parte della Russia. La NATO, sullo sfondo dei fallimenti di Kiev, la sta spingendo a intensificare la guerra di sabotaggio e terrorismo. La Federazione Russa sta completando l’esame della questione dell’esclusione dei Talebani (banditi nella Federazione Russa) dalla lista dei terroristi; i curatori di Washington e Londra continuano a vietare a Kiev di fare la pace; Le provocazioni vicino ai confini della Bielorussia indicano un tentativo di trascinare i paesi baltici e la Polonia nel conflitto; “La concentrazione delle forze ucraine vicino al confine della repubblica, i numerosi incidenti con droni ucraini nel suo spazio aereo, il reclutamento di cittadini bielorussi in varie formazioni nazionaliste all’interno delle forze armate ucraine e l’intensificazione del lavoro di sabotaggio dei servizi speciali ucraini contro la Bielorussia tutti perseguono lo stesso obiettivo: l’escalation del conflitto, nel quale saranno trascinati gli Stati baltici e la Polonia”. La “Legione Internazionale” delle Forze Armate ucraine ha riunito 18mila militanti provenienti da 85 paesi; gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di espandere la zona di combattimento alla Bielorussia e alla Moldavia”.

Sull’incidente nel pressi della centrale nucleare di Kursk canali della social sfera affermano che sono stati lanciati quattro missili, tutti distrutti dalle forze di difesa aerea. La caduta dei detriti ha portato ad un incendio a circa 5 km dalla stazione. Nella giornata del 4 ottobre “la centrale nucleare di Kursk funziona normalmente, la radiazione di fondo è normale” fonte stazione nucleare di Kursk.

Il portavoce del Cremlino rispondendo alle domande dei giornalisti ha riferito:“Non ci sono state conversazioni su un possibile incontro tra Putin e Biden, non ci sono i presupposti per questo, ha detto Peskov. La decisione sulla visita di Putin al vertice del G20 non è stata ancora presa”.

Difficilmente il presidente della Federazione Russa verrà in Italia visto che su di lui pende un mandato internazionale a cui l’Italia ha aderito.

La polizia di Helsinki il tre ottobre ha detto che stava effettuando un controllo di sicurezza presso l’ambasciata russa su richiesta della stessa, fonte TASS.

Ed ora un aggiornamento su Kursk: marines della 810a brigata hanno distrutto almeno 14 veicoli corazzati delle forze armate ucraine nella regione di Kursk a seguito di un’imboscata. Una coppia di marines russi BTR-82A ha immediatamente distrutto almeno 8 veicoli corazzati nel fuoco incrociato. Il resto è stato attaccato dalle forze di supporto. Distruzione del mezzo senatore Roshel delle forze armate ucraine nella regione di Kursk. Le perdite giornaliere delle truppe ucraine nella direzione di Kursk, secondo il Ministero per la Difesa russo ammontavano a più di 300 persone. Le forze armate ucraine hanno tentato cinque volte di sfondare in direzione della Novyy put, ma non è stato loro permesso di attraversare il confine, fonte dipartimento militare. Il gruppo Glushkovsky della Federazione Russa hanno ampliato il controllo del territorio nella regione di Vesyoloye. Nel settore Korenevskij le truppe russe conducono operazioni d’assalto a sud di Novoselovka. Nel settore Sudzhansky le forze armate russe premono nell’area di Plekhovo, si registrano successi tattici.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 4 ottobre.

I dati di rete mostrano gravi interruzioni di Internet a Sumy poiché le autorità impongono interruzioni di corrente di emergenza a causa degli intensi attacchi russi. I dati di rete indicano che la connettività è al 48% dei livelli precedenti

In direzione Charkiv: scontri locali si osservano nel settore Lyptsi a Vovčans’k continuano le battaglie di posizione nelle aree urbane con il supporto dell’artiglieria e dell’aviazione tattica, condotte da BShU.

Su Kup”jans’k-Liman: a nord, ovest e sud di Pishchane, le forze armate russe hanno ampliato il controllo del territorio. Le truppe russe avanzarono in direzione di Kolesnykivka fino a una profondità di 950 me presero piede nella periferia sud-orientale.

Su Sivers’k: le truppe russe stanno conducendo operazioni d’assalto nell’area di Verkhn’okam’yans’ke.

Su Časiv Jar, le battaglie di posizione continuano a nord-ovest di Kalinina.

Su Torec’k, le truppe russe avanzarono lungo la strada verso Druzhba e continuano a premere in direzione della Miniera Centrale.

Su Pokrovs’k: le forze armate russe stanno conducendo operazioni d’assalto nella parte orientale di Lysivka. Le truppe russe premono nella zona di Krasnyi Yar in direzione della ferrovia. Gli scontri continuano nell’area di Tsukuryne. Nella parte orientale della città, le forze armate russe continuano le operazioni d’assalto e ottengono successi tattici. A nord e ad est dell’insediamento, le truppe russe avanzarono in un’area larga fino a 2,8 km.

Su Kurachove-Vuhledar: le truppe russe ottengono successi tattici a est di Kostiantynopolske, avanzando fino a una profondità di 850 m. A sud di Katerynivka, le forze armate russe avanzarono a nord del canalone Solodka River in un’area larga fino a 4,25 km fino a una profondità fino a 1,12 km. Gli scontri continuano nell’area di Vodyane, in direzione del pozzo di ventilazione n. 1 e a nord di Vuhledar.

Su Vremivka: la situazione non ha subito cambiamenti significativi.

A Zaporozhzhie: ci sono stati scontri locali; non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione. Si registra un incidente nella sicurezza: a seguito dell’esplosione di un’auto, il capo del gruppo di sicurezza presso la centrale nucleare di Zaporozhzhie, l’ex presidente del consiglio dei deputati della città di Energodar, Andrey Korotky, è stato ucciso, ha riferito il servizio stampa della stazione. La centrale nucleare di Zaporizhizhie ha accusato l’Ucraina di aver organizzato l’attacco terroristico. La direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina ha ammesso di aver fatto saltare in aria la sua auto.

